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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 9 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і ПТРК

Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 9 разів зривали

Минулої доби, 5 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого-4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120- та 82-мм калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Чермалика російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу. Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь із гранатометів різних систем.

Біля Новотошківсього збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. А в районі населених пунктів Причепилівка та Кримське окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 339 обстрілів і вибухів, найбільше - в районі Донецької фільтрувальної станції: в ОБСЄ розповіли, як минули вихідні в зоні ООС

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Крім того, троє військових зазнали поранень. Воїнів доправлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в штабі.

Водночас повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 6 липня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 9 разів зривали тишу, застосовуючи 120- та 82-мм міномети і ПТРК 01

Автор: 

обстріл (28613) поранення (2805) Донбас (22356) втрати (4408) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+18
Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 9 раз срывали "тишину", применяя 120- и 82-мм минометы и ПТРК - Цензор.НЕТ 9621
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06.07.2021 07:48
+9
Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 9 раз срывали "тишину", применяя 120- и 82-мм минометы и ПТРК - Цензор.НЕТ 2563
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06.07.2021 07:51
+6
Вічна память полеглим. Пораненим- найскорішого одужання . Слава Героям !!! А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента. А влада заяви в ОБСЄ строчє. А ЛОХТОРАТ73 все хаває, йому - "какая разніца ".
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06.07.2021 10:52
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Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 9 раз срывали "тишину", применяя 120- и 82-мм минометы и ПТРК - Цензор.НЕТ 9621
показати весь коментар
06.07.2021 07:48 Відповісти
Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 9 раз срывали "тишину", применяя 120- и 82-мм минометы и ПТРК - Цензор.НЕТ 2563
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06.07.2021 07:51 Відповісти
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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06.07.2021 09:40 Відповісти
Хоча б сьогодні обійшлись без цієї зеленої брехні про "тишу".
Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 9 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і ПТРК - Цензор.НЕТ 7141
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06.07.2021 09:50 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам
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06.07.2021 09:51 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 9 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і ПТРК - Цензор.НЕТ 2485
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06.07.2021 10:20 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 9 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і ПТРК - Цензор.НЕТ 812
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06.07.2021 10:21 Відповісти
Зелена жОПа грає в мовчанку...
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06.07.2021 10:50 Відповісти
Вічна память полеглим. Пораненим- найскорішого одужання . Слава Героям !!! А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента. А влада заяви в ОБСЄ строчє. А ЛОХТОРАТ73 все хаває, йому - "какая разніца ".
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06.07.2021 10:52 Відповісти
Зе клоуна з Кривого Рогу вже починають проклинати...
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06.07.2021 18:18 Відповісти
Обстріли кожного дня... А нєлох "нє відіт в глазах рюськіх жєланія ваєвать"...
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06.07.2021 22:13 Відповісти
Герої не вмирають.
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06.07.2021 23:46 Відповісти
Підписання Мінських "мирних" угод. Фотографія з сайту Радіо "Свобода".
Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 9 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і ПТРК - Цензор.НЕТ 3840
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07.07.2021 03:07 Відповісти
 
 