Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 9 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і ПТРК

Минулої доби, 5 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого-4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120- та 82-мм калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Чермалика російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу. Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь із гранатометів різних систем.

Біля Новотошківсього збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. А в районі населених пунктів Причепилівка та Кримське окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

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"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Крім того, троє військових зазнали поранень. Воїнів доправлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в штабі.

Водночас повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 6 липня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.