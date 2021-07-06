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Фестиваль Atlas Weekend: роботу громадського транспорту Києва буде продовжено на 1 годину

Фестиваль Atlas Weekend: роботу громадського транспорту Києва буде продовжено на 1 годину

Громадський транспорт Києва працюватиме на годину довше через фестиваль Atlas Weekend.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМДА.

"У ніч із 6 на 7 липня та у ніч із 9 на 10 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту подовжено на 1 годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на період фестивалю можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Виставковий центр".

Також на весь період проведення фестивалю – 6, 7, 8 та 9 липня – на 1 годину подовжено роботу тролейбусів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів № 56.

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Автор: 

Київ (19520) транспорт (1396) фестиваль (135)


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Какой нафик фестиваль, когда в стране ...?
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06.07.2021 07:52 Відповісти
Мабудь 95 квартал постарался?
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06.07.2021 07:53 Відповісти
В країні війна, а зелень фестивалить.
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06.07.2021 07:57 Відповісти
Так ещё и корону разнесёт !!!
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06.07.2021 08:03 Відповісти
"Фестиваля" в заголовке - слово женского рода ?
При ***** цово.
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06.07.2021 08:09 Відповісти
І всі без масок
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06.07.2021 08:10 Відповісти
Вчора на фесті якесь чудо вирішило зізнатися, що воно гомосєк і поцілувати мужика привселюдно... Нарід цього не зрозумів. Коли почув цю новину, то зрозумів - правильно, що я туди не пішов!

Та й взагалі скурвився цей Атлас - Поплавський, Сердючка, ватнік Мєладзе... Це типу вони фестом вважають??? Ну ладно, з США приїхати ніхто не може, то запросіть нормальних наших виконавців, а не попсу і Мєладзе з клятої Московії! Атлас починався як рок-фест, а зараз там з року хіба ВВ...
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06.07.2021 08:33 Відповісти
А що вам не подобається? Геї пригноблені.Скоро все буде в прапорах веселки.Саме це ******* цінності заходу.Не закони,не економіка,не медицина,і тд.Я сам раніше підтримував лгбт.Але зараз це вже перетворюється,в свого роду диктатуру.Я не раз читав спільноту лгбт в соцмережах,то в них тільки розмов про секс і якихось епатажних представників,цієї самої спільноти.Ніхто ж з них не говорить як підняти економіку,медицину і тд.Інколи кажуть розмито з іт.і все.
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06.07.2021 11:56 Відповісти
 
 