Фестиваль Atlas Weekend: роботу громадського транспорту Києва буде продовжено на 1 годину
Громадський транспорт Києва працюватиме на годину довше через фестиваль Atlas Weekend.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМДА.
"У ніч із 6 на 7 липня та у ніч із 9 на 10 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту подовжено на 1 годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на період фестивалю можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Виставковий центр".
Також на весь період проведення фестивалю – 6, 7, 8 та 9 липня – на 1 годину подовжено роботу тролейбусів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів № 56.
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При ***** цово.
Та й взагалі скурвився цей Атлас - Поплавський, Сердючка, ватнік Мєладзе... Це типу вони фестом вважають??? Ну ладно, з США приїхати ніхто не може, то запросіть нормальних наших виконавців, а не попсу і Мєладзе з клятої Московії! Атлас починався як рок-фест, а зараз там з року хіба ВВ...