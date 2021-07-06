Фестиваль Atlas Weekend: роботу громадського транспорту Києва буде продовжено на 1 годину

Громадський транспорт Києва працюватиме на годину довше через фестиваль Atlas Weekend.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМДА.

"У ніч із 6 на 7 липня та у ніч із 9 на 10 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту подовжено на 1 годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на період фестивалю можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Виставковий центр".

Також на весь період проведення фестивалю – 6, 7, 8 та 9 липня – на 1 годину подовжено роботу тролейбусів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів № 56.

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