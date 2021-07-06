В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 541 новий випадок зараження, 1086 осіб одужали

В Україні зафіксовано 541 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 6 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 5 липня 2021 року в Україні зафіксовано 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 11).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 266 осіб;

летальних випадків – 20;

одужало – 1086 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 151 особу,

методом ІФА – 8271 особу,

експрес-тестами – 12 095 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 238 364 особи;

одужало – 2 172 687 осіб;

летальних випадків – 52 504;

проведено ПЛР-тестувань – 10 945 216.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях", - розповіли в МОЗ.











