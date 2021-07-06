Байден на зустрічі в Женеві виклав Путіну "правила гри". Лавров пообіцяв на всі "недружні дії" США "жорстку відповідь"

Москва має намір жорстко відповідати на можливі недружні дії з боку Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю індонезійській газеті Rakyat Merdeka.

"Російський лідер [Володимир Путін] чітко окреслив, зокрема публічно, що результат на всіх напрямах можливий лише через знаходження взаємоприйнятного балансу інтересів суворо на паритетних засадах, - сказав Лавров. - На переговорах [з президентом США Джо Байденом у Женеві] заперечень не пролунало".

При цьому глава МЗС РФ зауважив, що практично відразу після закінчення саміту в Женеві офіційні особи США, включно з учасниками зустрічі, "з подвоєною силою взялися за колишні "нотації". Лавров додав, що всі ці "попередження" стали супроводжуватися погрозами того, що Росія буде піддана новому тиску, якщо "протягом декількох місяців" не прийме викладені їй у Женеві "правила гри".

"Спроби вести з нами діалог з позиції сили із самого початку приречені на провал: на недружні дії будемо відповідати жорстко і рішуче", - заявив міністр.

За словами Лаврова, необхідно взаємодіяти чесно, якщо у Вашингтоні хочуть стабільних і передбачуваних відносин.

Москва вважає, що саміт Росія - США минув у відвертому і діловому ключі, але ілюзій не плекає, підкреслив глава МЗС РФ. За його словами, Росія задоволена тим, що сторони показали бажання зрозуміти одна одну, висловившись в принциповому ключі. Головним підсумком Лавров назвав "нехай і скромний, але все-таки крок уперед до відновлення нормальності" між країнами, яка неможлива без урахування інтересів один одного і взаємної поваги.

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Нагадаємо, Джо Байден і Володимир Путін зустрілися в Женеві 16 червня. Джо Байден під час пресконференції заявив, що Вашингтон і далі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України.