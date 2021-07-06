Байден на зустрічі в Женеві виклав Путіну "правила гри". Лавров пообіцяв на всі "недружні дії" США "жорстку відповідь"
Москва має намір жорстко відповідати на можливі недружні дії з боку Вашингтона.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю індонезійській газеті Rakyat Merdeka.
"Російський лідер [Володимир Путін] чітко окреслив, зокрема публічно, що результат на всіх напрямах можливий лише через знаходження взаємоприйнятного балансу інтересів суворо на паритетних засадах, - сказав Лавров. - На переговорах [з президентом США Джо Байденом у Женеві] заперечень не пролунало".
При цьому глава МЗС РФ зауважив, що практично відразу після закінчення саміту в Женеві офіційні особи США, включно з учасниками зустрічі, "з подвоєною силою взялися за колишні "нотації". Лавров додав, що всі ці "попередження" стали супроводжуватися погрозами того, що Росія буде піддана новому тиску, якщо "протягом декількох місяців" не прийме викладені їй у Женеві "правила гри".
"Спроби вести з нами діалог з позиції сили із самого початку приречені на провал: на недружні дії будемо відповідати жорстко і рішуче", - заявив міністр.
За словами Лаврова, необхідно взаємодіяти чесно, якщо у Вашингтоні хочуть стабільних і передбачуваних відносин.
Москва вважає, що саміт Росія - США минув у відвертому і діловому ключі, але ілюзій не плекає, підкреслив глава МЗС РФ. За його словами, Росія задоволена тим, що сторони показали бажання зрозуміти одна одну, висловившись в принциповому ключі. Головним підсумком Лавров назвав "нехай і скромний, але все-таки крок уперед до відновлення нормальності" між країнами, яка неможлива без урахування інтересів один одного і взаємної поваги.
Нагадаємо, Джо Байден і Володимир Путін зустрілися в Женеві 16 червня. Джо Байден під час пресконференції заявив, що Вашингтон і далі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України.
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President Joe Biden during a Q&A with a reporter Saturday seemed to struggle when asked about the latest cyberattack that hit over 200 U.S. companies and fumbled for notes from his jacket pocket, prompting former President Donald Trump's physician to demand the 78-year-old take a cognitive fitness test, reports the https://nypost.com/2021/07/04/biden-struggles-to-answer-russia-question-at-michigan-pie-shop/ New York Post .
Последние тридцать лет это происходит шаг за шагом: экономики Украины, Белоруссии, других государств СНГ/ЕАЭС постепенно разворачиваются в сторону от России. Кто на Запад (ЕС), кто на Восток (Китай, Турция). Доля России в их внешнем обороте, её влияние долгие годы падают.
Россия. Впереди - жестокий «дарвиновский» мир из 150-250 обществ/стран, разных по коллективным моделям поведения, развитию, идеологии и формам бытия. В нём нет места мифам. Нет универсальной идеологии. Ни одно из обществ не является вечным, и неизвестно, будет ли существовать через век. Помимо стремления к развитию, в них есть стагнация и деструкция. Половины из них не существовало ещё сто лет назад. И какая-то часть обязательно исчезнет через сто лет.
Притягиваются только к тем, кто наверху. Пока мы отстаём в иерархиях. По ожидаемой продолжительности жизни мы - 106-е в миреhttps://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/#_ftn8 [8] , по ВВП по номиналу на душу населения - 61-еhttps://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/#_ftn9 [9] , по ВВП по ППС на душу населения - 50-еhttps://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/#_ftn10 [10] , по индексу человеческого развития - 49-еhttps://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/#_ftn11 [11] . Это - вызов. Военной силой (она не вечна) и попытками манипулировать массовым сознанием его не разрешить. Сколько ни говори об особом пути, об уникальности, этим не подменишь места в иерархиях. Игра на усиление - это всем очевидный рост в большинстве иерархий. Мы - стагнируем. https://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/
Это тренд геополитического одиночества. Для ответа на глобальные вызовы придётся тратить гораздо больше собственных ресурсов, чем это было бы при сильном центростремительном движении к России.
Ну ну.Повторяй перед сном Лавров Евангелие от Матфея:Так же, как вы судите других, будут судить и вас, и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам. Возмездие неизбежно как закат солнца
Не смогут отвечать на новые вызовы следующие общества:
сверхцентрализованные (административные экономики, тоталитарные, «идеологические» диктатуры и им подобные); (Россия)
общества «абсолютной свободы», если они появятся, с разрушенными вертикалями (крайнее либертарианство), приходящие к деструкции, к войне всех против всех и, в конце концов, к самым отчаянным формам диктатуры; (Зеля це бажає Україні)
отрицающие неравенство или, наоборот, практикующие крайние формы неравенства (экономическое, политическое, идеологическое), и те, и другие вырождаются в диктатуры, в сверхцентрализацию;
«перекормленные» (гарантированная состоятельность, например, высокий безусловный базовый доход), им грозит резкое ослабление стимулов в конкуренции за выживание - в какой-то степени неравенство необходимо;
«старческие»/«вымирающие», сверхконсервативные, архаические; они реагируют на вызовы с опозданием, находятся в отрыве от времени, в том числе технологическом;
неважно, как они устроены, - их деформации настолько глубоки и стары, что изменение моделей социума их уже не спасёт, впереди - распад;чистые меритократии, грозящие переродиться в тоталитарные общества с отрицательным человеческим отбором;
статусные, в основе которых лежит создание специализированных групп людей, имеющих физические и интеллектуальные особенности, от «низших» к «высшим»; такую модель разорвут этические конфликты.
зы американским в этом плане чиновникам проще, они все рублевые счета в воронеже уже закрыли.