На тлі поширення "дельта"-штаму ефективність COVID-вакцини Pfizer знизилася із 95% до 64%, - МОЗ Ізраїлю
Ізраїль повідомив про зниження ефективності вакцини Pfizer/BioNTech COVID-19 у запобіганні інфекціям і симптоматичним захворюванням.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Повідомляється, що ефективність впала до 64% з 6 червня. Водночас вакцина виявилася на 93% ефективною в запобіганні госпіталізаціям і серйозним захворюванням, викликаних коронавірусом. У травні був опублікований звіт про те, що дві дози вакцини Pfizer забезпечили понад 95% захисту від інфекції, госпіталізацій і важких захворювань.
Представник Pfizer відмовився коментувати дані з Ізраїлю, але послався на інші дослідження, що показують, що антитіла, викликані вакциною, як і раніше здатні нейтралізувати всі протестовані варіанти, включно з варіантом "Дельта", хоча і меншою мірою.
Спад збігся з поширенням варіанта "Дельта" і припиненням обмежень соціального дистанціювання в Ізраїлі.
Приблизно 60% населення Ізраїлю отримали хоча б одне щеплення Pfizer, і кількість щоденних COVID-випадків знизилася з більш ніж 10 тисяч у січні до однозначних цифр минулого місяця.
Це спонукало Ізраїль відмовитися від майже будь-якого соціального дистанціювання, а також від вимоги носити маски, хоча останнє частково відновили в останні дні.
Коли варіант "Дельта" почав поширюватися, кількість щоденних випадків захворювання поступово збільшувалася, досягнувши 343. Кількість тяжкохворих зросла з 21 до 35.
На початку червня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що виявило невелику кількість випадків міокардиту (запалення серцевого м'яза), що спостерігається переважно у молодих чоловіків, які отримали вакцину Pfizer. Повідомляється, що існує ймовірний зв'язок між отриманням другої дози вакцини і появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років.
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драконовские меры, закрытые аэропорты, штрафы и т.п. - все что было в Израиле и чего никогда не было в Украине тоже забыли?
и после славной вакцинации славным пфайзером Израиль возвращает ограничения назад...
А уровень медицины на летальность ковида слабо влияет, специфического лечения все еще нет, набор медикаментов практически одинаков, аппаратов ИВЛ с избытком и там и тут.
пишите исчо
Опаньки, 1,967 миллионное население Крыма по абсолютным цифрам заражений и смертей за сутки обогнало сегодняшние показатели 9-миллионного Израиля... на 4,5 множить будете? А статистику по Ордло добавлять? А со статистикой по остальной части Украины складывать?
Для справки
247 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Правда, вчера в Израиле было несколько больше -
427 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
но если таки множить статистику по Крыму на 4,5...
Результат такой же, как у Pfizer - 50x50.
Главное - верить.
https://www.businessinsider.com/israel-50-of-delta-variant-cases-vaccinated-severe-2021-6
https://www.businessinsider.com/author/marianne-guenot-ins Marianne Guenot
Jun 24, 2021, 7:03 AMAs Israel faces a surge in cases driven by the Delta variant, its health officials suggested that as many as half of new cases were among people who'd been vaccinated.
Она раньше составляла 0%, и с новым штаммом так же 0%.
Стабильность...
Привитая два месяца назад москальская Москалькова в больничке.
Привитый Меньшов на пути в Ад.
А тебе не приходит в голову, что в самом крабе генов краба больше?
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZVo8vYq0UVeX7IByQFKt6qU_98SBz6dYIQZnOzWbPFLjSpOewW-gdMHJ1YSDf5EcChfWP4YHg_RFkNppa1rmgoaPf6fqzawbQwnTwgPoXWPK8nEDJMV1GUeTl1xEn-Vu-RX0oYGdVne8fNGSVl9ViZO&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal
https://www.journaldemontreal.com/2021/07/06/le-variant-lambda-resisterait-a-la-vaccination-il-faut-vacciner-le-plus-rapidement-possible-1?fbclid=IwAR3M-sIoQou9tE-KdZOW0LKXiKN_GC95PZd0iAYuqpSCp3WblMI-sei4aS4
COVID-19: le variant Lambda échapperait partiellement à la vaccination
Troisième dose nécessaire?
Le variant Lambda, détecté pour la première fois au Pérou, ainsi que le variant Epsilon, observé en Californie, seraient plus résistants aux vaccins. Selon une étude publiée dans la revue Science, il se pourrait qu'une troisième dose de vaccin soit nécessaire pour protéger la population contre ces variants.
Необхідна третя доза ?
Варіант лямбда, вперше виявлений в Перу, як і варіант епсилон, який спостерігається в Каліфорнії, є, можливо, більш резистентними до вакцин. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Наука, може знадобитися третя доза, щоб =захистити= населення від цих варіантів.
Там ще повний алфавіт.
Прикинь. Народ в коментах на фб пише: отже, вони прямим текстом пишуть, що варіант резистентний до вакцини, але-таки роблять висновок (і це вже поступово нав*язується скрізь), що треба штрикати цю саму вакцинку втретє. Щоб =захиститися=.
Ну ? І побіжать.
01.06.2021
https://ua.interfax.com.ua/news/general/747568.html Відповідно до нової системи, "британський" штам коронавірусу B.1.1.7 отримає назву "Альфа", варіант B.1.351, уперше виявлений в ПАР, стане "Бетою", а бразильський P.1 - "Гамою". Два підвиди "індійського" штаму коронавірусу - B.1.617.2 і B.1.617.1 - назвуть "Дельтою" і "Каппою" відповідно. "Вони не замінять наукових назв, але покликані допомогти в громадському обговоренні", - заявила зі свого боку провідний лікар-епідеміолог ВООЗ Марія ван Керкгове. ЗМІ нагадують, що раніше в травні президент США Джо Байден підписав закон проти злочинів на грунті ненависті, націлений на захист американців азіатського походження, які постраждали від різкого збільшення нападок під час пандемії COVID-19. У грецькому алфавіті 24 літери. Епсілон, Зета, Ета, Тета і Йота вже обрані для позначення варіантів, за якими ведеться пильне спостереження.
Яка літера в грецькому алфавіті йде післся каппи?
Якою літерою назвуть наступний штамм?