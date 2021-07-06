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Новини Коронавірус і карантин
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На тлі поширення "дельта"-штаму ефективність COVID-вакцини Pfizer знизилася із 95% до 64%, - МОЗ Ізраїлю

На тлі поширення

Ізраїль повідомив про зниження ефективності вакцини Pfizer/BioNTech COVID-19 у запобіганні інфекціям і симптоматичним захворюванням.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Повідомляється, що ефективність впала до 64% ​​з 6 червня. Водночас вакцина виявилася на 93% ефективною в запобіганні госпіталізаціям і серйозним захворюванням, викликаних коронавірусом. У травні був опублікований звіт про те, що дві дози вакцини Pfizer забезпечили понад 95% захисту від інфекції, госпіталізацій і важких захворювань.

Представник Pfizer відмовився коментувати дані з Ізраїлю, але послався на інші дослідження, що показують, що антитіла, викликані вакциною, як і раніше здатні нейтралізувати всі протестовані варіанти, включно з варіантом "Дельта", хоча і меншою мірою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зв'язок з вакцинацією не встановлено: у Pfizer відреагували на смерть вінничанина після щеплення проти COVID-19

Спад збігся з поширенням варіанта "Дельта" і припиненням обмежень соціального дистанціювання в Ізраїлі.

Приблизно 60% населення Ізраїлю отримали хоча б одне щеплення Pfizer, і кількість щоденних COVID-випадків знизилася з більш ніж 10 тисяч у січні до однозначних цифр минулого місяця.

Це спонукало Ізраїль відмовитися від майже будь-якого соціального дистанціювання, а також від вимоги носити маски, хоча останнє частково відновили в останні дні.

Коли варіант "Дельта" почав поширюватися, кількість щоденних випадків захворювання поступово збільшувалася, досягнувши 343. Кількість тяжкохворих зросла з 21 до 35.

На початку червня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що виявило невелику кількість випадків міокардиту (запалення серцевого м'яза), що спостерігається переважно у молодих чоловіків, які отримали вакцину Pfizer. Повідомляється, що існує ймовірний зв'язок між отриманням другої дози вакцини і появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років.

Автор: 

вакцина (4419) Ізраїль (1644) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+11
Ну Ізраїль навряд чи буде брехати своїм громадянам... Зате брехати можуть кацапи, які співали дифірамби супутніку, укололи ним добровільно-примусово кілька мільйонів людей, а зараз там щодня рекордна кількість хворих і смертей - 25 тис. хворих в день і 500-600 смертей.

Треба терміново закривати всі кордони з рашкою, а також з ОРДЛО і окупованим Кримом!
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06.07.2021 08:36
+7
А вот эффективность Спутника не упала.
Она раньше составляла 0%, и с новым штаммом так же 0%.
Стабильность...
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06.07.2021 09:08
+5
Ще кілька нових штамів вірусу і ефективність вакцин буде як в попа кадило. І самому хитродупітому народу в світі прийдеться хворіти як і білим неграм Європи.
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06.07.2021 08:35
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9 и 44, если быть точным. Уровень медицины вы скромно опустили?

драконовские меры, закрытые аэропорты, штрафы и т.п. - все что было в Израиле и чего никогда не было в Украине тоже забыли?

и после славной вакцинации славным пфайзером Израиль возвращает ограничения назад...
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06.07.2021 16:17 Відповісти
Ну, раз Вы так точны, то при 44млн добавляйте статистику по Крыму и ОРДЛО.
А уровень медицины на летальность ковида слабо влияет, специфического лечения все еще нет, набор медикаментов практически одинаков, аппаратов ИВЛ с избытком и там и тут.
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06.07.2021 16:26 Відповісти
да и вообще "уровень медицины на летальность слабо влияет"
пишите исчо
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06.07.2021 16:33 Відповісти
Вы вседа цитаты перевираете, или это единичный случай?
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06.07.2021 16:55 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3275613/za_try_tyjni_riven_smertnosti_vid_koronavirusu_v_okupovanomu_krymu_zris_na_62

Опаньки, 1,967 миллионное население Крыма по абсолютным цифрам заражений и смертей за сутки обогнало сегодняшние показатели 9-миллионного Израиля... на 4,5 множить будете? А статистику по Ордло добавлять? А со статистикой по остальной части Украины складывать?
Для справки
247 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

Правда, вчера в Израиле было несколько больше -
427 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

но если таки множить статистику по Крыму на 4,5...
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07.07.2021 14:08 Відповісти
У Вас какая оценка была по математике? Если 50% заболевших дают 2/3 вакцинированного населения, а еще 50% дает 1/3 невакцинированного, то среди какой части процент заболевших больше?
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06.07.2021 12:26 Відповісти
Предлагаю безвредное лекарство от COVID-19 (20, 21, 22 и т.д.)
Результат такой же, как у Pfizer - 50x50.
Главное - верить.

На фоне распространения "дельта"-штамма эффективность COVID-вакцины Pfizer снизилась с 95% до 64%, - Минздрав Израиля - Цензор.НЕТ 5413
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06.07.2021 08:47 Відповісти
Исследования показали, что за последние 25 лет разница в эффективности настоящих лекарств и плацебо значительно сократилась, особенно заметен этот парадокс в США.
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06.07.2021 08:51 Відповісти
Israel says the Delta variant is infecting vaccinated people, representing as many as 50% of new cases. But they're less severe.

https://www.businessinsider.com/israel-50-of-delta-variant-cases-vaccinated-severe-2021-6

https://www.businessinsider.com/author/marianne-guenot-ins Marianne Guenot
Jun 24, 2021, 7:03 AMAs Israel faces a surge in cases driven by the Delta variant, its health officials suggested that as many as half of new cases were among people who'd been vaccinated.
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06.07.2021 08:54 Відповісти
А вот эффективность Спутника не упала.
Она раньше составляла 0%, и с новым штаммом так же 0%.
Стабильность...
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06.07.2021 09:08 Відповісти
Только Спутник! Эффективен на 143%.
Привитая два месяца назад москальская Москалькова в больничке.
Привитый Меньшов на пути в Ад.
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06.07.2021 09:13 Відповісти
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом, сообщили в окружении омбудсмена. Состояние Москальковой оценивается как удовлетворительное.Напомним, что в конце апреля Москалькова прошла вакцинацию от коронавируса.
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06.07.2021 09:38 Відповісти
ну ага, она то пфацером привилась, а сказала шо новичком - и теперь когнитивный диссонанс - завизжит шо пфицер говно = ватники заклюют, завизжит шо новичок говно = ватники испугаются
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06.07.2021 09:44 Відповісти
Короновак, видимо, вообще 10%
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06.07.2021 10:33 Відповісти
Конченные дебилы до сих пор обсуждают чем колоться. Адекватные граждане принимают ставки на то, сколько еще эти ГМО протянут. Умные люди озабочены тем, что (пока) нельзя по внешнему виду отличить человека от ГМО, а это серьёзная проблема...
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06.07.2021 11:59 Відповісти
Ты боишься есть помидор, модифицированный геном краба?
А тебе не приходит в голову, что в самом крабе генов краба больше?
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06.07.2021 12:35 Відповісти
Можеш і помідором ширнутись, ми ж не проти.
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06.07.2021 14:21 Відповісти
интересно, что сейчас запоет пфайзер?? что связь не установлена, и это еще надо доказать??
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06.07.2021 15:36 Відповісти
Набежало ольгинских антипрививочников и воспитанных ими полезных идиотов.
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06.07.2021 16:17 Відповісти
Не розслаблятись ! Новий штам - лямбда. Резистентний до "чарівних і універсальних" вакцинок. Біжіть бігом за третьою дозою.
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZVo8vYq0UVeX7IByQFKt6qU_98SBz6dYIQZnOzWbPFLjSpOewW-gdMHJ1YSDf5EcChfWP4YHg_RFkNppa1rmgoaPf6fqzawbQwnTwgPoXWPK8nEDJMV1GUeTl1xEn-Vu-RX0oYGdVne8fNGSVl9ViZO&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.journaldemontreal.com/2021/07/06/le-variant-lambda-resisterait-a-la-vaccination-il-faut-vacciner-le-plus-rapidement-possible-1?fbclid=IwAR3M-sIoQou9tE-KdZOW0LKXiKN_GC95PZd0iAYuqpSCp3WblMI-sei4aS4

COVID-19: le variant Lambda échapperait partiellement à la vaccination

Troisième dose nécessaire?
Le variant Lambda, détecté pour la première fois au Pérou, ainsi que le variant Epsilon, observé en Californie, seraient plus résistants aux vaccins. Selon une étude publiée dans la revue Science, il se pourrait qu'une troisième dose de vaccin soit nécessaire pour protéger la population contre ces variants.

Необхідна третя доза ?
Варіант лямбда, вперше виявлений в Перу, як і варіант епсилон, який спостерігається в Каліфорнії, є, можливо, більш резистентними до вакцин. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Наука, може знадобитися третя доза, щоб =захистити= населення від цих варіантів.

Там ще повний алфавіт.
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06.07.2021 20:55 Відповісти
Привіт! А я тут недавно ж писав,що новий штам має бути Лямбда.Може вони Цензор читають?
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06.07.2021 20:59 Відповісти
Привіт !

Прикинь. Народ в коментах на фб пише: отже, вони прямим текстом пишуть, що варіант резистентний до вакцини, але-таки роблять висновок (і це вже поступово нав*язується скрізь), що треба штрикати цю саму вакцинку втретє. Щоб =захиститися=.

Ну ? І побіжать.
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06.07.2021 21:03 Відповісти
Більш реалістичним є припущення, що не тільки Ви грецький алфавіт знаєте.
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07.07.2021 11:31 Відповісти
Чому саме лямбда?
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07.07.2021 12:13 Відповісти
За хронологією.
01.06.2021

https://ua.interfax.com.ua/news/general/747568.html Відповідно до нової системи, "британський" штам коронавірусу B.1.1.7 отримає назву "Альфа", варіант B.1.351, уперше виявлений в ПАР, стане "Бетою", а бразильський P.1 - "Гамою". Два підвиди "індійського" штаму коронавірусу - B.1.617.2 і B.1.617.1 - назвуть "Дельтою" і "Каппою" відповідно. "Вони не замінять наукових назв, але покликані допомогти в громадському обговоренні", - заявила зі свого боку провідний лікар-епідеміолог ВООЗ Марія ван Керкгове. ЗМІ нагадують, що раніше в травні президент США Джо Байден підписав закон проти злочинів на грунті ненависті, націлений на захист американців азіатського походження, які постраждали від різкого збільшення нападок під час пандемії COVID-19. У грецькому алфавіті 24 літери. Епсілон, Зета, Ета, Тета і Йота вже обрані для позначення варіантів, за якими ведеться пильне спостереження.

Яка літера в грецькому алфавіті йде післся каппи?
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07.07.2021 12:25 Відповісти
Лямбда аж 11 літери.Нехай би по порядку штами називали.
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07.07.2021 16:01 Відповісти
Спробуй ще раз мій попередній пост перечитати. Альфа, Бета, Гама, Дельта, Епсілон, Зета, Ета, Тета, Йота і Каппа вже є.
Якою літерою назвуть наступний штамм?
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07.07.2021 16:07 Відповісти
Значить потрібно було рекламувати краще штами.
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07.07.2021 16:13 Відповісти
Щось я не чув про йота штам.
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07.07.2021 16:13 Відповісти
А для кого я посилання наводив? Що, многабукав, ниасіліл?
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07.07.2021 16:16 Відповісти
Там нічого немає за йота штам.А тільки те що обрані.Нехай би були послідовні.
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07.07.2021 16:22 Відповісти
Для того, щоб передбачити, що наступний штам буде позначений як "Лямбда" цієї інформації цілком достатньо.
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07.07.2021 16:30 Відповісти
Так де штам йота?
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07.07.2021 19:07 Відповісти
Тобі цікаво - ти і шукай.
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07.07.2021 22:04 Відповісти
А сколько сохраняються антитела после корони???
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07.07.2021 13:27 Відповісти
При -78 по цельсию - лет сто.
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07.07.2021 16:47 Відповісти
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