Яке може бути засідання ТКГ, коли на Донбасі гинуть українські воїни? Зеленський зобов'язаний повернутися в реальність із мирної ванни, - Бутусов

Прицільні обстріли на Донбасі з боку російських окупантів тривають щодня, про жодне мирне врегулювання не йдеться, ворог зміцнює свої сили на фронті, і використовує будь-яку можливість спричинити втрати.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Що це за "перемир'я" і "мирні переговори", якщо під час їхнього проведення російські окупанти вбивають українських воїнів? Завтра (6 липня. - Ред.) нове засідання Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. А яке моральне право українська влада має їх проводити в такій обстановці? Президент Зеленський сьогодні (5 липня. - Ред.) заявляє - що його головна мета - це мир, і поки він записує це чергове відео, гинуть українські воїни. І це вже восьмий рік – може, час нову стратегію будувати, а не намагатися полагодити давно заїжджену і поламану платівку?" - цікавиться журналіст.

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"Сьогодні (5 липня. - Ред.) противник уразив керованою ракетою машину, в якій загинув заступник начальника з тилу 93-ї бригади майор Бродовський, троє поранених. Прицільні обстріли трвають щодня, про жодне мирне врегулювання не йдеться, ворог зміцнює свої сили на фронті, і використовує будь-яку можливість спричинити втрати", - пояснив він.

"Яке може бути засідання в цих умовах? Кого хочуть обдурити люди, що продовжують імітувати Мінський процес? Цього року вже половина президентського терміну виповниться, ви і самі скоро минулою владою станете, час почати працювати на майбутнє. Президент зобов'язаний повернутися в реальність з мирної ванни, і зайнятися нарешті прямою своєю справою - реформою сил оборони і зміцненням нашої армії, чому офісні працівники взагалі не приділяють скільки-небудь серйозної уваги. А переговори на крові викликають ненависть до ворога і презирство до тих, хто в них грає в нашій владі. Азербайджан теж 26 років вів Мінські переговори - але при цьому реалізував ефективну військову стратегію, яка спрацювала в потрібний момент. Жодної альтернативи військово-дипломатичному сценарію звільнення Донбасу немає, питання тільки в одному - в термінах підготовки і у виборі часу", - резюмував Бутусов.