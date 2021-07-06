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Новини Агресія Росії проти України
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Яке може бути засідання ТКГ, коли на Донбасі гинуть українські воїни? Зеленський зобов'язаний повернутися в реальність із мирної ванни, - Бутусов

Яке може бути засідання ТКГ, коли на Донбасі гинуть українські воїни? Зеленський зобов'язаний повернутися в реальність із мирної ванни, - Бутусов

Прицільні обстріли на Донбасі з боку російських окупантів тривають щодня, про жодне мирне врегулювання не йдеться, ворог зміцнює свої сили на фронті, і використовує будь-яку можливість спричинити втрати.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Що це за "перемир'я" і "мирні переговори", якщо під час їхнього проведення російські окупанти вбивають українських воїнів? Завтра (6 липня. - Ред.) нове засідання Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. А яке моральне право українська влада має їх проводити в такій обстановці? Президент Зеленський сьогодні (5 липня. - Ред.) заявляє - що його головна мета - це мир, і поки він записує це чергове відео, гинуть українські воїни. І це вже восьмий рік – може, час нову стратегію будувати, а не намагатися полагодити давно заїжджену і поламану платівку?" - цікавиться журналіст.

Також дивіться: Офіцера 93-ї ОМБр Богдана Бродовського вбили російські окупанти на Донбасі 5 липня. ФОТО

"Сьогодні (5 липня. - Ред.) противник уразив керованою ракетою машину, в якій загинув заступник начальника з тилу 93-ї бригади майор Бродовський, троє поранених. Прицільні обстріли трвають щодня, про жодне мирне врегулювання не йдеться, ворог зміцнює свої сили на фронті, і використовує будь-яку можливість спричинити втрати", - пояснив він.

"Яке може бути засідання в цих умовах? Кого хочуть обдурити люди, що продовжують імітувати Мінський процес? Цього року вже половина президентського терміну виповниться, ви і самі скоро минулою владою станете, час почати працювати на майбутнє. Президент зобов'язаний повернутися в реальність з мирної ванни, і зайнятися нарешті прямою своєю справою - реформою сил оборони і зміцненням нашої армії, чому офісні працівники взагалі не приділяють скільки-небудь серйозної уваги. А переговори на крові викликають ненависть до ворога і презирство до тих, хто в них грає в нашій владі. Азербайджан теж 26 років вів Мінські переговори - але при цьому реалізував ефективну військову стратегію, яка спрацювала в потрібний момент. Жодної альтернативи військово-дипломатичному сценарію звільнення Донбасу немає, питання тільки в одному - в термінах підготовки і у виборі часу", - резюмував Бутусов.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Донбас (22356) Бутусов Юрій (3598) втрати (4408) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+66
Нізя. Бо прикриють три кінокомпанії в РФ, закриють телеканал ;Сваты-TV; ліквідують рахунок в Сбєрбанкє і заберуть віллу під Ялтою, оформлену на російський паспорт першої ;лєді;.
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06.07.2021 08:48
+38
а может для того, что бы бубочка шашлык жарил, видосики снимал, а ктото там переставал стрелять и ловил ракеты и пули? может тебя на передок отправить, что бы ты показал как надо не умирать там?
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06.07.2021 08:48
+35
Ми ж не знаємо, що там у фсб є ще на Зєлю. Його фільм "Слуга народу" - фактично фсбшний проект. Невже фсб не попіклувалось, щоб зробити з Зєлі слухняну маріонетку? Один непробівний Єрмак по його праву руку свідчить про те, що Зєля на 100% маріонетка кремля
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06.07.2021 09:07
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Кожного разу, коли чую поради "експертів" і військових радників" про те, як потрібно діяти в тій, чи іншій ситуації , а в якості прикладу приводиться операція Азербайджану проти Вірменії, виникає думка, чи не провокація це? Якщо не провокація, то як враховувався баланс сил України і вірогідного противника? Перед нами- не Вірменія ...
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06.07.2021 10:28 Відповісти
Все верно, только с примером Азербайджана осторожнее надо быть. Там обстоятельства принципиально другие были.

Анекдот напоминает:
Компания пришла на крышу небоскреба пивко попить. В это время на крышу выходят экстремалы-парашютисты и прыгают с края.

- И как они не бояться разбиться?
- Так у них рюкзаки за спиной
- Вася, а ну дай рюкзак я тоже прыгну
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06.07.2021 10:41 Відповісти
Вічна память полеглим. Пораненим- найскорішого одужання . Слава Героям !!! А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента. А влада заяви в ОБСЄ строчє.
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06.07.2021 10:49 Відповісти
Гідрант знімається тільки в веселих відосиках, траурні - це не його тема...
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06.07.2021 11:27 Відповісти
Как сказала сама бубочка на выборах - война идет потому что на ней зарабатывают.....
тк война продолжает идти - делаем вывод, что бубочка и Ко перехватили у пороха потоки!
И судя по тому что сынку Бойко позволили на войне зарабатывать - Зеля +ОПЗЖ = любов!
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06.07.2021 12:14 Відповісти
Зеленное чучело под началом ермака-Козыря, гауляйтера Украины от руSSкого мира, есть соучастник убийств украинских воинов, вот и все!
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06.07.2021 12:41 Відповісти
Президент Зеленский: убитые и раненые целиком на вашей совести! Вы несёте прямую ответственность за ваши уступки Путину, за ложь, за непрофессионализм, за разрушение армии и оборонного потенциала, за остановку взаимодействия с Западом и реформ, за Ермака. Вы есть проклятие Украины, инструмент олигархата и агрессора.
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06.07.2021 12:43 Відповісти
Ни таран, ни хомчак ничего не делают для остановки убийств украинских воинов.
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06.07.2021 12:44 Відповісти
"Беременную лягушку" пора выгонять уже нафик...
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06.07.2021 12:48 Відповісти
почему бы на Цензоре не опубликовать "пленки Зеленского" от 2014 года, чем он лучше или хуже других?!
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06.07.2021 14:13 Відповісти
А йще крайще знайти спогади фортепіанної клавіші об яку бився своїм тілом "несумний кловун" . Або олігарам пошукати по своїх архівах з корпоративчиків ... тоді може буде не тільки аудіо-ряд , а відіо-стріми !
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06.07.2021 14:53 Відповісти
Яке може бути засідання ТКГ, коли на Донбасі гинуть українські воїни? Зеленський зобов'язаний повернутися в реальність із мирної ванни, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6399
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06.07.2021 14:57 Відповісти
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