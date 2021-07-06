УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4574 відвідувача онлайн
Новини
7 873 44

Адміністрація Байдена до кінця літа може переглянути підхід до застосування санкцій, - The Wall Street Journal

Адміністрація Байдена до кінця літа може переглянути підхід до застосування санкцій, - The Wall Street Journal

Адміністрація президента США Джо Байдена планує переглянути підхід до застосування американських санкцій проти інших країн і їхніх громадян.Санкційний тиск може бути послаблений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на чиновників, які беруть участь у процесі планування.

Видання пише, що Білий дім прагне до припинення масштабних кампаній тиску, з метою "мінімізувати економічні збитки".

Зазначається, що Вашингтон буде відтепер координуватиме свої санкції з союзниками.

За даними видання, команда Байдена завершить розробку нового політичного курсу США до кінця літа. Зазначається, що санкційний тиск буде послаблений, зокрема, щодо Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американський сенатор Круз блокує призначення у Держдепартаменті, вимагаючи санкцій проти "Північного потоку-2"

Автор: 

Байден Джо (2888) Іран (2044) санкції (11865) США (22979)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Бугога,бабло победило светлые принципы дерьмократии
показати весь коментар
06.07.2021 08:54
+10
Американцы думают, что не бывает плохих народов, поэтому санкции точечные. Нужно исходить из принципа, русский, значит вор и убийца по умолчанию. За редкими исключениями.
показати весь коментар
06.07.2021 09:13
+9
Новая война не за горами тогда
показати весь коментар
06.07.2021 08:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бугога,бабло победило светлые принципы дерьмократии
показати весь коментар
06.07.2021 08:54 Відповісти
Для них війна в Україні - це, що нинішня війна в якійсь Мьянмі. А гроші..."Гроші не пахнуть" (Веспасіан)
показати весь коментар
06.07.2021 09:00 Відповісти
А что тогда "Си Бриз" ? Сколько денег он стоит ?
показати весь коментар
06.07.2021 10:30 Відповісти
Это для тебя новость? С Луны свалился? Вообще-то "бабло всегда побеждает".
показати весь коментар
06.07.2021 10:46 Відповісти
Новая война не за горами тогда
показати весь коментар
06.07.2021 08:56 Відповісти
История с умиротворением Гитлера повторяется.
показати весь коментар
06.07.2021 09:23 Відповісти
Санкции против ***** остаются незыблемыми.
Послабления касаются Ирана.
Чтобы он мог интенсивнее замещать своими углеводородами Россию.
показати весь коментар
06.07.2021 10:19 Відповісти
Ну тогда всё норм.Рано начали паниковать.
показати весь коментар
06.07.2021 10:36 Відповісти
пЯтрофич, ты это вофкеТупину с вротенберхами предложи, а то они все больше вкладываются в доллар и евро ,сученок эдакий ,типа хитрожопый...
показати весь коментар
06.07.2021 09:30 Відповісти
F USA
показати весь коментар
06.07.2021 09:00 Відповісти
Еще одна вошь хрюсская призналась в любви к США
показати весь коментар
06.07.2021 09:31 Відповісти
Главное не ослаблять в россии.
показати весь коментар
06.07.2021 09:02 Відповісти
Это еще как конгресс посмотрит.
показати весь коментар
06.07.2021 09:05 Відповісти


Тому й заспівали в унісон Анжелка з Макроном ...
Після візиту і консультацій з союзничком ...
Так де іконки з пАтретами поділися ?
Туліть, жаль вам, чи що ?
Як поклони вранці одіб*єте ідолу своєму.
показати весь коментар
06.07.2021 09:06 Відповісти
А что там у вас с убиенными индейскими детишками? Дело продвигается? Скольких из двух сотен изнасиловали священники?
показати весь коментар
06.07.2021 09:40 Відповісти
Американцы думают, что не бывает плохих народов, поэтому санкции точечные. Нужно исходить из принципа, русский, значит вор и убийца по умолчанию. За редкими исключениями.
показати весь коментар
06.07.2021 09:13 Відповісти
Исключение:алкаш или насильник
показати весь коментар
06.07.2021 10:54 Відповісти
То что твердили зе электорату перед выборами: антипутлеровской коалицией надо заниматься, ее надо поддерживать и укреплять.
Зе пришел на все готовое (организованное Порохом) и думал что оно все так и будет само по себе и дальше....

Фиг там.
показати весь коментар
06.07.2021 09:20 Відповісти
Он вообще умеет думать?
показати весь коментар
06.07.2021 10:55 Відповісти
Верните Трампа!
показати весь коментар
06.07.2021 09:29 Відповісти
Поздно!!! Поздно пить Боржоми. Это верно, при Трампе "полезные" для рашки санкции появлялись с завидной ежемесячной постоянностью, ну, а сейчас... невольно напрашивается параллель с турецкими ножами в спину рашки, только теперь вместо рашки... короче, поздравляю, за что боролись..
показати весь коментар
06.07.2021 09:48 Відповісти
Чтобы Трамп продолжал верить кремлю и не верить своей разведке ?
Посольство в Иерусалиме - вот "достижение" Трампа - кому это было надо ?
показати весь коментар
06.07.2021 10:22 Відповісти
Санкции снимут с Ирана и он выбросит на рынок море жижы ,цена сразу рухнет до 40 за бочку, а с Северной Моржовии санкции сниматься не будут, а только усиливаться
показати весь коментар
06.07.2021 09:35 Відповісти
Демократы не хотят быть мировым жандармом, они хотят быть котиками и чтобы их все любили.
показати весь коментар
06.07.2021 09:36 Відповісти
Их уже любят и первый - х****о. Я не удивлюсь если на торжественном открытии СП-2 красную ленточку будет перерезать сам Бидон. По правую руку, гадко улыбаясь, в пынеходах стоит х****о, а по левую - тупит взор свинка Меркель в розовом трикотажном костюмчике. Недалеко, то ли жуёт, то-ли курит солому Лавров, Письков паскудно ухмыляется в усы. Картина Репина - "Приплыли".
показати весь коментар
06.07.2021 10:19 Відповісти
От наххера зачем городить такую отсебятину ?
показати весь коментар
06.07.2021 10:24 Відповісти
У тебя есть другой сценарий? Ну, давай озвучи свою красивую сказку с хэппи ендом для Украины? Может тебе из своей Жмеринки виднее, чем мне, кто уже 6 президентов за 29 лет сменил? Ну, давай, эксперд, расскажи нам, какие вы вумные и, главное, НЕлохи.
показати весь коментар
06.07.2021 10:41 Відповісти
Тебе просто сказали не городить *****.
показати весь коментар
06.07.2021 11:08 Відповісти
Це вам наслідки того, що говорить на камери наш чудовий президент, різні Арестовичі, Єрмаки, наслідок призначення Татарова, Вітренка, дозвіл на в'їзд Кіркорову та інші подібні рішення. Якщо українська влада не захищає інтереси держави, то чого чекати від решти світу? До США і ЄС питань немає - вони бачать, що тут діється
показати весь коментар
06.07.2021 09:51 Відповісти
С чого ти взяла, шо в США все вертиться вокруг України? Санкції є на Ірані, Китаї, ще ряда країн
показати весь коментар
06.07.2021 10:05 Відповісти
Трамп, між іншим, поставив китаю ультиматум : заразили США ковідом - платіть компенсацію в 1 трлн (стільки китай має державних облігацій США). Так, а шо там Байден про це думає? А Байден замутив інфраструктурний дефіцит бюджету на 1 трлн. - вже пішла інфляція, вже обезцінились вклади в пенсійні фонди ... І хто ж буде поставляти метал та розходні матеріали на цей інфраструктурний 1 трлн ? Та знов же ж китай і буде поставляти.
показати весь коментар
06.07.2021 09:52 Відповісти
Бывший зам Абизяны измениться не может.
Украину снова на...бали.
показати весь коментар
06.07.2021 10:06 Відповісти
Тебе до образованности Обамы как раком до Китая.
показати весь коментар
06.07.2021 10:27 Відповісти
сАМ ТО ПОНЯЛ - ЧТО ЛЯПНУЛ?
показати весь коментар
06.07.2021 13:58 Відповісти
Ось вам і Байден животворящій, скоро з рашки санкції знімуть, при Трампу такого не було.
показати весь коментар
06.07.2021 10:28 Відповісти
Проход "Дефендера" - это как раз к снятию санкций
показати весь коментар
06.07.2021 10:33 Відповісти
А при чём здесь политика Англии и политика нынешней американской администрации в отношении санкций?
показати весь коментар
06.07.2021 10:47 Відповісти
При том, что это единое целое.
показати весь коментар
06.07.2021 11:09 Відповісти
Не пори *****! У Англии своя санкционная политика, у США -своя. Вот, когда американский эсминец повторит проход английского, тогда и будешь вякать, а пока помечтай в тряпочку, так как этого при Бидоне не произойдёт. И ещё, запомни раз и на всю жизнь, администрации Бидона, а это ОНА СЕЙЧАС ЗАХВАТИЛА ПОЛНУЮ ВЛАСТЬ В ОБОИХ ПАЛАТАХ глубоко настрать на Украину и её проблемы. Нам здесь виднее who is who.
показати весь коментар
06.07.2021 12:25 Відповісти
Ублюдок обайден доведёт таки мир до катастрофы.
показати весь коментар
06.07.2021 13:45 Відповісти
 
 