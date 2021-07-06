Адміністрація Байдена до кінця літа може переглянути підхід до застосування санкцій, - The Wall Street Journal
Адміністрація президента США Джо Байдена планує переглянути підхід до застосування американських санкцій проти інших країн і їхніх громадян.Санкційний тиск може бути послаблений.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на чиновників, які беруть участь у процесі планування.
Видання пише, що Білий дім прагне до припинення масштабних кампаній тиску, з метою "мінімізувати економічні збитки".
Зазначається, що Вашингтон буде відтепер координуватиме свої санкції з союзниками.
За даними видання, команда Байдена завершить розробку нового політичного курсу США до кінця літа. Зазначається, що санкційний тиск буде послаблений, зокрема, щодо Ірану.
Топ коментарі
+12 Boris D #409668
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+10 Павло Проценко
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+9 Gozzalik salonu
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Послабления касаются Ирана.
Чтобы он мог интенсивнее замещать своими углеводородами Россию.
Тому й заспівали в унісон Анжелка з Макроном ...
Після візиту і консультацій з союзничком ...
Так де іконки з пАтретами поділися ?
Туліть, жаль вам, чи що ?
Як поклони вранці одіб*єте ідолу своєму.
Зе пришел на все готовое (организованное Порохом) и думал что оно все так и будет само по себе и дальше....
Фиг там.
Посольство в Иерусалиме - вот "достижение" Трампа - кому это было надо ?
наххеразачем городить такую
Украину снова на...бали.