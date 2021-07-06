Адміністрація Байдена до кінця літа може переглянути підхід до застосування санкцій, - The Wall Street Journal

Адміністрація президента США Джо Байдена планує переглянути підхід до застосування американських санкцій проти інших країн і їхніх громадян.Санкційний тиск може бути послаблений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на чиновників, які беруть участь у процесі планування.

Видання пише, що Білий дім прагне до припинення масштабних кампаній тиску, з метою "мінімізувати економічні збитки".

Зазначається, що Вашингтон буде відтепер координуватиме свої санкції з союзниками.

За даними видання, команда Байдена завершить розробку нового політичного курсу США до кінця літа. Зазначається, що санкційний тиск буде послаблений, зокрема, щодо Ірану.

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