За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 73 234 особи, загалом - 2 100 540, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 898 076 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"73 234 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 липня 2021 року. Одну дозу отримали 25 552 людини, повністю імунізовані - 47 682 людини.
Протягом доби працювали: 481 мобільна бригада, 1128 пунктів щеплення; 7 центрів вакцинації.
Станом на 5 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 777 626 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 100 540 людей, з них отримали 1 дозу – 2 100 538 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 898 076 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 998 614 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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Muron
показати весь коментар06.07.2021 09:14 Відповісти Мені подобається 0
Valery Greff
показати весь коментар06.07.2021 10:08 Відповісти Мені подобається 0
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