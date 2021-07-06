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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 73 234 особи, загалом - 2 100 540, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 73 234 особи, загалом - 2 100 540, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 898 076 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"73 234 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 липня 2021 року. Одну дозу отримали 25 552 людини, повністю імунізовані - 47 682 людини.

Протягом доби працювали: 481 мобільна бригада, 1128 пунктів щеплення; 7 центрів вакцинації.

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Станом на 5 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 777 626 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 100 540 людей, з них отримали 1 дозу – 2 100 538 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 898 076 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 998 614 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 73 234 особи, загалом - 2 100 540, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 73 234 особи, загалом - 2 100 540, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 73 234 особи, загалом - 2 100 540, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Для збільшення темпів вакцинації народу потрібно "слуг народу" пороти на конюшні батогами
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06.07.2021 09:14 Відповісти
Для вакцинированных на выходе устроить аттракцион с потерпевшим вiслюком в центре композиции:

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 73 234 особи, загалом - 2 100 540, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9870
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06.07.2021 10:08 Відповісти
 
 