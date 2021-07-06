Два тижні лояльності: до 16 липня в Києві не штрафуватимуть водіїв, які не оплатили паркування

Перші два тижні з початку дії нових тарифів на паркування водіїв не штрафуватимуть за їх несплату.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник голови КМДА Костянтин Усов.

"До 16 липня включно у київських інспекторів з паркування особлива місія. Вони не штрафують водіїв за несплачене паркування, а натомість ведуть відкриту роз’яснювальну кампанію", – зазначив Костянтин Усов.

За його словами, водіям потрібен час на сприйняття нових правил паркування, встановлення необхідних додатків і орієнтування в новій системі. Тож у Києві оголошено двотижневий період лояльності.

"Водії, які не сплатили за паркування, замість постанови про порушення отримують інформаційну довідку з роз’ясненням про розмір штрафу та порядок оплати. Там вказані офіційні тарифи на паркування відповідно до зон у місті, чітко прописані додатки та сайти, через які можна здійснити оплату, а також QR-код, через який можна зайти на parking.kyiv.digital і отримати всі необхідні підказки", – повідомив заступник голови КМДА.

Він також наголосив, що в довідці вкотре нагадують водіям не давати готівку нелегальним паркувальникам.

Нагадаємо, що з 1 липня в Києві почали діяти офіційні тарифи на паркування. В І зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становить 35 грн/год., в ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год. У спальних районах міста вартість лишилась без змін – 5 грн/год.

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У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.







Фото: сайт КМДА