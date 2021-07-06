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Новини
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Два тижні лояльності: до 16 липня в Києві не штрафуватимуть водіїв, які не оплатили паркування

Перші два тижні з початку дії нових тарифів на паркування водіїв не штрафуватимуть за їх несплату.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник голови КМДА Костянтин Усов.

"До 16 липня включно у київських інспекторів з паркування особлива місія. Вони не штрафують водіїв за несплачене паркування, а натомість ведуть відкриту роз’яснювальну кампанію", – зазначив Костянтин Усов.

За його словами, водіям потрібен час на сприйняття нових правил паркування, встановлення необхідних додатків і орієнтування в новій системі. Тож у Києві оголошено двотижневий період лояльності.

"Водії, які не сплатили за паркування, замість постанови про порушення отримують інформаційну довідку з роз’ясненням про розмір штрафу та порядок оплати. Там вказані офіційні тарифи на паркування відповідно до зон у місті, чітко прописані додатки та сайти, через які можна здійснити оплату, а також QR-код, через який можна зайти на parking.kyiv.digital і отримати всі необхідні підказки", – повідомив заступник голови КМДА.

Два тижні лояльності: до 16 липня в Києві не штрафуватимуть водіїв, які не оплатили паркування 01

Він також наголосив, що в довідці вкотре нагадують водіям не давати готівку нелегальним паркувальникам.

Нагадаємо, що з 1 липня в Києві почали діяти офіційні тарифи на паркування. В І зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становить 35 грн/год., в ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год. У спальних районах міста вартість лишилась без змін – 5 грн/год.

Також дивіться: "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини. ВIДЕО

У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.

Два тижні лояльності: до 16 липня в Києві не штрафуватимуть водіїв, які не оплатили паркування 02
Два тижні лояльності: до 16 липня в Києві не штрафуватимуть водіїв, які не оплатили паркування 03
Два тижні лояльності: до 16 липня в Києві не штрафуватимуть водіїв, які не оплатили паркування 04
Фото: сайт КМДА

Автор: 

КМДА (2372) паркування (292) штраф (1866)


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ЗЕлики бюджет наполняют.

Парковки стройте, а не карманы набивайте!
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06.07.2021 09:23 Відповісти
Подивіться випуск Зупини Лося біля Рівер Мол. В підземному паркінгу вільно близько 400 паркомісць, перші півтори години безкоштовно, наступна година 10 грн. Але люди все рівно паркуються на смузі або зупинці ГТ перед входом у ТЦ.
Які ще паркінги потрібно будувати? Такі щоб затягували неправильно припарковані авто як порохотяг?
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06.07.2021 09:43 Відповісти
Або випуск про Нідерланди.
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06.07.2021 11:34 Відповісти
Педалик уже потирает свои потные рученки Зачем заниматься таким геморроем как трубы и теплотрассы, дорогами, которые хуже чем в глухом селе.. Куда легче стричь бабло на парковках
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06.07.2021 09:26 Відповісти
Ща они все доасфальтируют , потом начнут срывать асфальт и менять трубы
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06.07.2021 09:43 Відповісти
Дарма, це генетичне сміття треба одразу карати.
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06.07.2021 09:50 Відповісти
Корбан с Филатовым добрались и до Киева. Эта зараза похуже ковида.
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06.07.2021 11:03 Відповісти
 
 