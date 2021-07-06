УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4574 відвідувача онлайн
Новини Скандали в Слузі народу
15 285 80

"Слуга народу" Кравчук про затримання Брагара: "Цього разу більше питань буде навіть до Нацполіції"

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прокоментувала скандал зі своїм колегою по фракції Євгеном Брагарем, якого поліція затримала за підозрою в керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ми поспілкувалися з Брагарем того ж дня, коли з'явилася інформація, тому що ми завжди такі питання не замовчуємо, а розбираємося, що трапилося. Євген того ж дня вже двічі здав аналізи, вони всі негативні. Ще мають бути ті аналізи, які були безпосередньо вночі. Але ми розуміємо, очевидно, що цього разу більше запитань буде навіть до Нацполіції, чому вони не увімкнули body-камеру. Якщо подивитися в інформаційному полі, то людину вже звинуватили, що він був у наркотичному стані. Просто уявіть, на його місці могли б бути ви чи ваші друзі – і таке прочитати в новинах. На відео, яке є в поліції, видно, що він не перебував… зовнішніх ознак не було, що якісь там зміни у зовнішньому стані", - зазначила нардепка.

За її словами, "слуги народу" чекають на результати перевірки, остаточні аналізи.

"Треба віддати належне, що Брагар не говорив патрульним про свій статус нардепа. Вони про це дізналися, коли приїхали в клініку на здачу аналізів. Він робив усе, що говорили поліцейські", - додала Кравчук.

Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

Також читайте: Триває службова перевірка дій співробітників під час затримання "слуги народу" Брагара, - патрульна поліція

Автор: 

Кравчук Євгенія (374) Євген Брагар (44)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+55
****.....на стільки ********** партії ще не було. Що не слуга, то лицемірна і нагла скотина. Я думав, що Партію Регіонів і Опозиційну платфоому нічого не переплюне по скотству, но прийшли слуги. Я б навіть сказав, що як би можна було вибрати, кого піздити першим, слуг чи опозиційних, я б з задоволенням вибрав цих моральних уродів. Всі поголовно просто нереальні ******. Чекаю того часу з нетерпінням, коли цю всю скотобазу на майдані будуть вішати разом з зебілом і єрмаком
показати весь коментар
06.07.2021 09:29
+41
Після висловлювань Брагара про собаку і тд, я, швидше, повірю поліції...
показати весь коментар
06.07.2021 09:26
+32
І головне, що ні одна курва не признається, що за них голосувала.
показати весь коментар
06.07.2021 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Драгс - брагар, вопросы - к полиции. Ну не зебилы?
показати весь коментар
06.07.2021 09:23 Відповісти
Брагар ваш майбутній прізєдєнт! Він також наркоман як вава сцикунець!
показати весь коментар
06.07.2021 09:23 Відповісти
Та то він напевно повертався з президенського банкету де вони гуртом чергову корабельну сосну драли.
показати весь коментар
06.07.2021 10:28 Відповісти
не драли а приймали в партію (анал табу)
показати весь коментар
06.07.2021 10:47 Відповісти
Ну, єслі "пріймалі в партію", значіт просто под нари на которих корабєльних сосєн друт. Ну, ілі члєном по ліцу.
показати весь коментар
07.07.2021 09:29 Відповісти
Після висловлювань Брагара про собаку і тд, я, швидше, повірю поліції...
показати весь коментар
06.07.2021 09:26 Відповісти
Взагалі Брагар по життю має брагу пити, як його предки, а то на наркотики перейшов і попався. Предки не простять.
показати весь коментар
06.07.2021 09:33 Відповісти
****.....на стільки ********** партії ще не було. Що не слуга, то лицемірна і нагла скотина. Я думав, що Партію Регіонів і Опозиційну платфоому нічого не переплюне по скотству, но прийшли слуги. Я б навіть сказав, що як би можна було вибрати, кого піздити першим, слуг чи опозиційних, я б з задоволенням вибрав цих моральних уродів. Всі поголовно просто нереальні ******. Чекаю того часу з нетерпінням, коли цю всю скотобазу на майдані будуть вішати разом з зебілом і єрмаком
показати весь коментар
06.07.2021 09:29 Відповісти
І головне, що ні одна курва не признається, що за них голосувала.
показати весь коментар
06.07.2021 09:34 Відповісти
Я знав, що так буде. Але зебілів треба виводити на чисту воду. Треба заставити їх гордитись своїм вибором!
показати весь коментар
06.07.2021 09:36 Відповісти
Главное что бы на следующих выборах у 73% хватило мозгов понять что их еще нае... с подсчетом голосов.... Только вот что то мне подсказывает что 73% и мозги а тем более понять понятия не совместимы...
показати весь коментар
06.07.2021 09:43 Відповісти
Не вдасться, то невиліковно...
показати весь коментар
06.07.2021 09:53 Відповісти
ні, признаються: відводять очі і кажуть, що голосувати не було за кого.....коли питаю чого не проголосували за Безсмертного, наприклад, все ж представник корінного народу, кажуть так однаково за кого, всі однакові, зляться і в очі не дивляться
показати весь коментар
06.07.2021 12:41 Відповісти
Свята правда. Я навіть не уявляв, що можуть бути такі дегенерати на планеті
показати весь коментар
06.07.2021 09:34 Відповісти
Була. РСДРП (більшовиків) була такою самою лицемірною і наглою. До речі, її лідери також пропагандували себе людьми з народу і слугами народу. В цілому якщо бачиш десь твердження про "слуг народу" то це популісти намагаються отримати голоси розумово відсталих люмпенів.
показати весь коментар
06.07.2021 10:31 Відповісти
Вернулись времена чивокуни, когда тех кто при власти трогать нельзя...Зе стадо постаралось. P.S.: у меня к полиции претензий нет. Если бы хотели "порешать" никто бы его в клинику не вез!
показати весь коментар
06.07.2021 09:30 Відповісти
А к Рюкзакову у них вопросов не будет?Это ж его подчиненные обидели кристально честного продавца собак.Или зассат,наркократы занюханные?
показати весь коментар
06.07.2021 09:31 Відповісти
будут. эти слуги унюханные спят и видят как бы Авакяна слить,даже Шмыгаля под это дело не пожалеют. угадай кто вместо него. Татаров. радоваться будешь?
показати весь коментар
06.07.2021 10:01 Відповісти
мабуть кокс був не з "зеленої поставки", дешевий, на кізяках
показати весь коментар
06.07.2021 09:32 Відповісти
А какое задержание? В чем вообще вопрос? Полицаи ежедневно так подозревают миллионы украинцев и это считается нормой. Он сдал анализ как это делают все обычные украинцы. Какие вопросы к полицаям? Такая полиция....
показати весь коментар
06.07.2021 09:33 Відповісти
Пока не будет никаких вопросов к полиции то все превратятся в обычных терпил.И будет как при совке.
показати весь коментар
06.07.2021 09:43 Відповісти
В этом деле вся общественность должна поддержать копов, чтобы не позволить отмазать умственно отсталое существо, попавшее во власть.
показати весь коментар
06.07.2021 09:33 Відповісти
Отвечай в первую очередь за себя,а не за всю общественность.
показати весь коментар
06.07.2021 09:44 Відповісти
Ага, провластного лизуна забыл спросить
показати весь коментар
06.07.2021 09:47 Відповісти
Нажми ещё раз в спам.А если забыл спросить то спрашивай.Или незнаеш о чём !
показати весь коментар
06.07.2021 10:10 Відповісти
НЕ ЗНАЕШЬ!!! Ликбез -ваше!
показати весь коментар
06.07.2021 12:35 Відповісти
З якого хріна їх підтримувати? Ці пласмасові дегенерати щодня безпідставно за надуманим приводом, всупереч чинного законодавства, зупиняють тисячі машин впарюючи подібне лайно. І саме цей випадок може стати приводом і навіть повинен ним стати, щоб в законодавчому порядку в решті решт прикрутити хвости знахабнілим від безкарності мусорам.
показати весь коментар
06.07.2021 09:47 Відповісти
а знахабнілим від безкарності депутатам ти нічого прикрутить не хочеш ?
показати весь коментар
06.07.2021 09:55 Відповісти
Поставь вместо "знахабнілого депутата" хотя бы просто себя.Ооо,копы сразу превратились бы в мусоров..
показати весь коментар
06.07.2021 10:17 Відповісти
я видишь ли бухим не езжу . с наркотой тоже дел не имею . ксивы у меня нет соответственно махать ее не научен . поэтому мне себя поставить на его место будет сложно
показати весь коментар
06.07.2021 10:21 Відповісти
Ну он тоже ксивой не махал,но это не важно.А теперь представь,тебя останавливают,трезвого не укуренного и говорят-А по нам кажется,что ты под кайфом,ты виноват.Ну,и дальше твои действия? Депутата не привлекай сюда,пускай идёт боком,мне оно абсолютно не интересно.У меня уже несколько раз было,что останавливали как копы,а подходили уже как мусора.
показати весь коментар
06.07.2021 10:28 Відповісти
полицаи меня иногда останавливают . причины разные . полицаи разные . но ни одного разу . повторяю . ни одного разу не было подозрений по наркоте или алкоголю . еще вопросы есть ?
показати весь коментар
06.07.2021 10:32 Відповісти
І за які ж порушення іноді тебе зупиняють ??? Якщо це звісно не таємниця...
показати весь коментар
06.07.2021 12:07 Відповісти
иногда мне кажется что только для того что бы поглазеть на машину
показати весь коментар
06.07.2021 12:31 Відповісти
Ну теперь будут, раз только знахабнілі від безкарності депутати вас тревожат, а такие же полицаи нет.
показати весь коментар
06.07.2021 12:30 Відповісти
вы садитесь за руль пьяным ?
показати весь коментар
06.07.2021 12:32 Відповісти
Я нет, а вы садитесь за руль пьяным, или знаете кто это делает?
показати весь коментар
06.07.2021 12:34 Відповісти
а вы перед тем как написать комментарий читаете то что я писал выше или так не разобравшись решили об клаву пальцы вытереть ?
показати весь коментар
06.07.2021 12:43 Відповісти
А вы читали что вы же пишите? Или просто у вас все дело действительно в пальцах и клавиатуре, а в тему для вас и не обязательно попадать.
показати весь коментар
06.07.2021 13:14 Відповісти
Как всегда - х.з. кому верить. Как вот Ляшко - сам говорит шо любит коровок, а все - шо мущинок, и попробуй пойми как он это все совмещает?
Хотя с его везение(3 раза в лотерею выиграл) - не удивлюсь если он еще и страусов любит)
показати весь коментар
06.07.2021 09:35 Відповісти
В каком смысле страусов любит??? Как такое возможно??? А куда смотрят защитники животных?
показати весь коментар
06.07.2021 09:38 Відповісти
может страусы его?тогда все норм
показати весь коментар
06.07.2021 10:03 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2021 10:52 Відповісти
сплю и вижу)
останавливают патрульные машину с депутатом ибо номера не подсвеченные и как вы думаете что обычно происходит? прально, депутат начнет быковать и рассказывать что он депутат ВР, тыкать удостоверением и далее по списку, но "бравые патрульные" все равно отправляют сдавать его тесты...почему они такие бессмертные? видимо причина в том что он таки действительно в своей неадекватности не вызывал сомнений иначе кто пойдет на шутки с депутатом правящей партии? нэ?
показати весь коментар
06.07.2021 09:39 Відповісти
О том,что копомусора остановили депутата оно узнали только тогда когда приехали задавать анализы.
показати весь коментар
06.07.2021 09:47 Відповісти
реали?) или щас просто патрульным так проще отмазываться от начальства, мол да не знали ж мы кто он) если тот брагар мог связать хоть 3 слова в кучу то первые два были бы "я депутат" или ты думаешь что он трезвый скромно гриву нагнул и поехал сдавать анализ как обычный гражданин?)
показати весь коментар
06.07.2021 11:51 Відповісти
Вот прицепились все к этому Брагеру.Но Основной вопрос как работает наша полиция,которая уже понемногу превращается с Копов в Мусоров.Ану сссспециалисты объясните непонимающему как можно утверждать, только взглянув на водителя,что он "под наркотиками"? На видео где этот Брагер разговаривает не видно,что с ним что-то не так.И ещё,если копомусор останавливает автомобиль то по подходу к водителю у него Уже Должна работать камера.Меня заинтересовало в первую очередь как повела себя полиция.
показати весь коментар
06.07.2021 09:40 Відповісти
Швидше за все повела себе як звичайно, а потім коли з'ясувалося кого зупинили, відео з бодікамер зникло. Зникло так само, як завжди зникає, коли починається оскарження їхніх протизаконних дій...
показати весь коментар
06.07.2021 09:51 Відповісти
Так в цьому і є сама суть питання.
показати весь коментар
06.07.2021 10:32 Відповісти
уже похоже обвинение вынесено полицейским..и уже даже не дожидаясь конца расследования.что касается отрицательных анализов,то украинцев этим не удивишь.А посомтрев.кто за этого брагару заступается и подавно возникают сомнения в честности.Мы были свидетелями видео с мест проишествия снятых на мобильные,на которых видно.что виновные в ДТП властоимцы еле говорят и двигаются,находясь в глубоком опьянении,а вот результаты анализов бодренько дают отрицательный результат.
показати весь коментар
06.07.2021 09:40 Відповісти
"Нова поліція" впевнено продовжує ментівсько-міліцейчькі традиції? Оце мєнтята влипли.
показати весь коментар
06.07.2021 09:44 Відповісти
сраному клоуну мона а сраколизам не бо то головний нарколига тьфу во понавибирали тому з ними і ніхто нге ххоче мати ні яких справ виздохли-би ви всі.
показати весь коментар
06.07.2021 09:44 Відповісти
Надоело зашквариватся?
Каждого мента в олигархи - будут избегать нардепов!
показати весь коментар
06.07.2021 09:45 Відповісти
Евгений в тот же день уже дважды сдал анализы, они все отрицательные.

анализы в клинике Пальчевского сдавал?
показати весь коментар
06.07.2021 09:48 Відповісти
Люди, вы определитесь для начала. То полиция плохая потому что обдолбанных водителей плохо ловит, а когда поймали представителя власти в неадекватном состоянии, синхронно взвыли о "полицейском беспределе".
показати весь коментар
06.07.2021 09:51 Відповісти
кто бы сомневался
показати весь коментар
06.07.2021 09:52 Відповісти
Всё с вами ясно
показати весь коментар
06.07.2021 09:58 Відповісти
Судячи з того, як активно того наркошу захищає всяка шваль, і цій державі хоч на якийсь порядок надіятись вже не варто.
показати весь коментар
06.07.2021 09:58 Відповісти
Партию "Слуга народа" надо переименовать в - "Секта свидетелей наркоманов"
показати весь коментар
06.07.2021 09:58 Відповісти
Они там и партийные билеты через драг-дилера берут.
показати весь коментар
06.07.2021 10:06 Відповісти
Діти "ПР" рулять.
показати весь коментар
06.07.2021 10:00 Відповісти
"Мудрий" нарід вибирав собі "слуг", а обрав касту недоторканних тупорилих обдовбишів. Тому, не варто дивуватись знищеній економіці, політиці, захмарним тарифам та зростаючим податкам.
"Ви зробили це разом!" "Жрі.Те!"
показати весь коментар
06.07.2021 10:00 Відповісти
проблема только в том что этот нарид всех зробыв...
показати весь коментар
06.07.2021 10:04 Відповісти
Нас всіх, без винятку. І поліцію, в тому числі. Тепер кожен пліснявий обдовбаний, бухий, зЕпутат може підтерти собі дупу офіцерською честю кожного, без виключення, мЕНТА.
показати весь коментар
06.07.2021 10:31 Відповісти
понять и простить-полицию наказать, чего зебилы приуныли? скоро вас будут резать а вы будете в этом виноваты-такова политика зенелоха. лохи должны страдать....
показати весь коментар
06.07.2021 10:03 Відповісти
Петушинные бои.
показати весь коментар
06.07.2021 10:05 Відповісти
все ясно.
эти говноеды зеленые запустили процесс образования новой Врадиевки.
ну что ж
показати весь коментар
06.07.2021 10:07 Відповісти
Ой, стесняюсь спросить, - "А кто у нас полиция?" Есть один потужный министр, по совместительству мажоритарный партнер ЗАО" Президент Зеленский"... Кравчук, ты на кого гавкаешь?!
показати весь коментар
06.07.2021 10:42 Відповісти
И действительно: "Почему они не включили body-камеру?". Почему они НИКОГДА не включают body-камеру? Почему на всех полицейских включенная камера действует как красная тряпка на быка?
показати весь коментар
06.07.2021 10:45 Відповісти
Та вже пора ті камери відкривати!
показати весь коментар
06.07.2021 10:51 Відповісти
нет веры ни одним ни другим...
показати весь коментар
06.07.2021 10:50 Відповісти
полицаи скучали, собаководам было весело. Вот и встретились. И всей Украине стало весело.
Побольше таких веселых дней. даже Антон Геращенко на пару дней стал веселым клоуном. А в Белом Доме, куда стремится поц с павлинами, есть при входе наркотестер. Если есть, то как жилец квартиры на Банковой туда попадет. А ?
показати весь коментар
06.07.2021 10:57 Відповісти
ВАС **** пересадить ВСЕХ нужно...
показати весь коментар
06.07.2021 11:08 Відповісти
"Слуга народу" Кравчук про затримання Брагара: "Цього разу більше питань буде навіть до Нацполіції" - Цензор.НЕТ 5332
показати весь коментар
06.07.2021 11:26 Відповісти
"Слуга народу" Кравчук про затримання Брагара: "Цього разу більше питань буде навіть до Нацполіції" - Цензор.НЕТ 9488
показати весь коментар
06.07.2021 11:33 Відповісти
Пусть полицейские дадут показания на Авакова!
показати весь коментар
06.07.2021 11:46 Відповісти
Два рази воно аналізи робило ....Звісно , у Зельки свої прокурори, свої лікарі , своїх відмазують .Наче назад в минуле , в дев'яності повернулася Україна.. Совки вибрали совка ..(( Якесь жахіття.
показати весь коментар
06.07.2021 12:54 Відповісти
таке врахення що слуги всі в наркотичному спянінні бо як інакше сприймати іхні закони а гномик ще й мітить в королі брешуть ікрадуть крадуть і брешуть
показати весь коментар
06.07.2021 17:42 Відповісти
 
 