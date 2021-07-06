"Слуга народу" Кравчук про затримання Брагара: "Цього разу більше питань буде навіть до Нацполіції"

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прокоментувала скандал зі своїм колегою по фракції Євгеном Брагарем, якого поліція затримала за підозрою в керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ми поспілкувалися з Брагарем того ж дня, коли з'явилася інформація, тому що ми завжди такі питання не замовчуємо, а розбираємося, що трапилося. Євген того ж дня вже двічі здав аналізи, вони всі негативні. Ще мають бути ті аналізи, які були безпосередньо вночі. Але ми розуміємо, очевидно, що цього разу більше запитань буде навіть до Нацполіції, чому вони не увімкнули body-камеру. Якщо подивитися в інформаційному полі, то людину вже звинуватили, що він був у наркотичному стані. Просто уявіть, на його місці могли б бути ви чи ваші друзі – і таке прочитати в новинах. На відео, яке є в поліції, видно, що він не перебував… зовнішніх ознак не було, що якісь там зміни у зовнішньому стані", - зазначила нардепка.

За її словами, "слуги народу" чекають на результати перевірки, остаточні аналізи.

"Треба віддати належне, що Брагар не говорив патрульним про свій статус нардепа. Вони про це дізналися, коли приїхали в клініку на здачу аналізів. Він робив усе, що говорили поліцейські", - додала Кравчук.

Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

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