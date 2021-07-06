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Новини
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17 осіб госпіталізовано з ентероколітом після вживання їжі в ресторані під Вінницею, - ДСНС

17 осіб госпіталізовано з ентероколітом після вживання їжі в ресторані під Вінницею, - ДСНС

17 людей потрапили до лікарень після споживання їжі в одному з ресторанів неподалік Вінниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресцентр ДСНС.

Постраждалі потрапили до лікарень в період з 3 по 5 липня. У них встановили попередній діагноз - гострий ентероколіт. Всі вони 3 липня вживали їжу в ресторані в селі Майдан-Чапельський у Вінницькому районі Вінницької області.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

За даними ЗМІ, в закладі "На Майдані" святкували випускний вісім школярів з класним керівником і батьками. А також в ресторані зібралися ще дві компанії, які святкували річниці з моменту закінчення школи.

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Вінницька область (1017) отруєння (945) ДСНС (5116)


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А в ресторане, а в ресторане
А там гитары, а там цыгане
И что душа захочет - выбирай
И где-то здесь начинается рай
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06.07.2021 09:28 Відповісти
харчуватись по ресторанах в жару 35 град, це потрібно бути дуже сміливим і мати шлунок з нержавійки
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06.07.2021 09:30 Відповісти
Вопрос о выделении денег на ремонт "Ближних пещер" Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) будет вынесен на рассмотрение ближайшего заседания Кабмина. Основание - сохранение культурных ценностей. Паше - новые мерседесы, зебобикам - новые налоги. И ведь все справедливо)
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06.07.2021 09:32 Відповісти
Ресторан выдал выпускникам путевку во взрослую жизнь.Ну как говорится-чем смог-тем помог.
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06.07.2021 09:39 Відповісти
Мда уж, раньше считалось на вокзале чебуреки опасно кушать,а тут через день сообщения из ресторанов об отравлении.
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06.07.2021 09:53 Відповісти
Спека, кабак ,пальона водка,
Шо б послє школи знять напругу.
В немитій кухні карась-рибка,
Враз перевтілився на фугу.
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06.07.2021 10:04 Відповісти
 
 