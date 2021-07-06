17 осіб госпіталізовано з ентероколітом після вживання їжі в ресторані під Вінницею, - ДСНС

17 людей потрапили до лікарень після споживання їжі в одному з ресторанів неподалік Вінниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресцентр ДСНС.

Постраждалі потрапили до лікарень в період з 3 по 5 липня. У них встановили попередній діагноз - гострий ентероколіт. Всі вони 3 липня вживали їжу в ресторані в селі Майдан-Чапельський у Вінницькому районі Вінницької області.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

За даними ЗМІ, в закладі "На Майдані" святкували випускний вісім школярів з класним керівником і батьками. А також в ресторані зібралися ще дві компанії, які святкували річниці з моменту закінчення школи.

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