17 осіб госпіталізовано з ентероколітом після вживання їжі в ресторані під Вінницею, - ДСНС
17 людей потрапили до лікарень після споживання їжі в одному з ресторанів неподалік Вінниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресцентр ДСНС.
Постраждалі потрапили до лікарень в період з 3 по 5 липня. У них встановили попередній діагноз - гострий ентероколіт. Всі вони 3 липня вживали їжу в ресторані в селі Майдан-Чапельський у Вінницькому районі Вінницької області.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.
За даними ЗМІ, в закладі "На Майдані" святкували випускний вісім школярів з класним керівником і батьками. А також в ресторані зібралися ще дві компанії, які святкували річниці з моменту закінчення школи.
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А там гитары, а там цыгане
И что душа захочет - выбирай
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Шо б послє школи знять напругу.
В немитій кухні карась-рибка,
Враз перевтілився на фугу.