Сертифікати про вакцинацію не вічні, у них один рік терміну придатності, - Кузін

У сертифіката вакцинації проти COVID-19 є свій "термін придатності". Зараз йдеться про те, що це рік.

Про це головний санлікар Ігор Кузин розповів в інтерв'ю "ТСН", передає Цензор.НЕТ.

Так, у Кузіна запитали про те, чи "вічні" сертифікати вакцинації.

"На термін дії. У кожного документа він є. Якщо говорити про вакцину, зараз мова йде про те, що це рік. Якщо ми говоримо про факт одужання людини від COVID-19 – це пів року, ПЛР-тест – це 72 години. Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще мінімум на півтора року", - зазначив головний санлікар.

За його словами, необхідно сформувати не тільки адекватний рівень вакцинованих людей або колективний імунітет на рівні нашої країни.

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