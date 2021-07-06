УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4574 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 792 6

Сертифікати про вакцинацію не вічні, у них один рік терміну придатності, - Кузін

Сертифікати про вакцинацію не вічні, у них один рік терміну придатності, - Кузін

У сертифіката вакцинації проти COVID-19 є свій "термін придатності". Зараз йдеться про те, що це рік.

Про це головний санлікар Ігор Кузин розповів в інтерв'ю "ТСН", передає Цензор.НЕТ.

Так, у Кузіна запитали про те, чи "вічні" сертифікати вакцинації.

"На термін дії. У кожного документа він є. Якщо говорити про вакцину, зараз мова йде про те, що це рік. Якщо ми говоримо про факт одужання людини від COVID-19 – це пів року, ПЛР-тест – це 72 години. Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще мінімум на півтора року", - зазначив головний санлікар.

За його словами, необхідно сформувати не тільки адекватний рівень вакцинованих людей або колективний імунітет на рівні нашої країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На тлі поширення "дельта"-штаму ефективність COVID-вакцини Pfizer знизилася із 95% до 64%, - МОЗ Ізраїлю

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зебобики тоже и их срок истек
показати весь коментар
06.07.2021 09:49 Відповісти
Кузя покаже вам кузькину мать.
показати весь коментар
06.07.2021 09:58 Відповісти
Прошла неделя с тех пор как ел немытую черешню - самочувствие норм!)
показати весь коментар
06.07.2021 10:32 Відповісти
А в Англии маски отмненили. Погуляли и хватит.
показати весь коментар
06.07.2021 10:45 Відповісти
А чому ця шкодлива тварина на ймення Кузін не розповідає про те, що якщо ви від великого розуму дали вколоти собі мРНК вакцину, то це вже не "лікується", - ви вже назавжди ГМО. Чому не розповідає про те, що спайковий (S) білок робить з вашим організмом? Це сученя, і всі йому подібні, мають відповісти за ці незаконні медичні експерименти на людях.
показати весь коментар
06.07.2021 12:19 Відповісти
 
 