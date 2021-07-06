У центрі Києва Mazda "вилетіла" з дороги і врізалася в стовп, є постраждалий. ФОТОрепортаж
Вранці у вівторок, 6 липня, в центрі Києва сталася ДТП. На проспекті Перемоги Mazda з невстановлених причин вилетіла з дороги і врізалася в стовп. У результаті аварії постраждав чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram-каналі повідомив "Київ Оперативний".
Інцидент, за словами очевидців, стався неподалік парку КПІ, в сторону центру міста по проспекту Перемоги. Автомобіль Mazda з невстановлених причин злетів з дороги і "обійняв" стовп.
Діставати потерпілого з машини рятувальникам ДСНС допомагала муніципальна варта.
Із доволі серйозними травмами потерпілого водія госпіталізували. На місці працюють правоохоронці. Інформація про причини ДТП уточнюються.
Топ коментарі
+7 Stepan Sterh
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+5 des_104
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+2 Дід Панас #485622
показати весь коментар06.07.2021 09:48
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