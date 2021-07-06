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Новини ДТП
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У центрі Києва Mazda "вилетіла" з дороги і врізалася в стовп, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Вранці у вівторок, 6 липня, в центрі Києва сталася ДТП. На проспекті Перемоги Mazda з невстановлених причин вилетіла з дороги і врізалася в стовп. У результаті аварії постраждав чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram-каналі повідомив "Київ Оперативний".

Інцидент, за словами очевидців, стався неподалік парку КПІ, в сторону центру міста по проспекту Перемоги. Автомобіль Mazda з невстановлених причин злетів з дороги і "обійняв" стовп.

Діставати потерпілого з машини рятувальникам ДСНС допомагала муніципальна варта.

У центрі Києва Mazda вилетіла з дороги і врізалася в стовп, є постраждалий 01

Із доволі серйозними травмами потерпілого водія госпіталізували. На місці працюють правоохоронці. Інформація про причини ДТП уточнюються.

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У центрі Києва Mazda вилетіла з дороги і врізалася в стовп, є постраждалий 02
У центрі Києва Mazda вилетіла з дороги і врізалася в стовп, є постраждалий 03
У центрі Києва Mazda вилетіла з дороги і врізалася в стовп, є постраждалий 04
У центрі Києва Mazda вилетіла з дороги і врізалася в стовп, є постраждалий 05
У центрі Києва Mazda вилетіла з дороги і врізалася в стовп, є постраждалий 06
У центрі Києва Mazda вилетіла з дороги і врізалася в стовп, є постраждалий 07
Фото: сайт Київ Оперативний

Автор: 

ДТП (4470) Київ (19520)


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Топ коментарі
+7
Вместо игрушек воры покупают детям автомобили.
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06.07.2021 09:49
+5
машина хорошая. это столб превысил скорость и выскочил на встречку.
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06.07.2021 10:03
+2
Мозгов и так нет а тут еще такой удар по голове..... Одно из двух - либо на нескольких языках заговорит и третий глаз откроется, либо зеля форевер.
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06.07.2021 09:48
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Мозгов и так нет а тут еще такой удар по голове..... Одно из двух - либо на нескольких языках заговорит и третий глаз откроется, либо зеля форевер.
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06.07.2021 09:48 Відповісти
Хотя третий глаз у него уже не слабо так открылся перед столкновением со столбом....
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06.07.2021 09:50 Відповісти
Сделал день)))
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06.07.2021 12:34 Відповісти
"Автомобиль Mazda по неустановленным причинам слетел с дороги и "обнял" столб". - эта причина - скорость и дурь !!
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06.07.2021 09:48 Відповісти
Вместо игрушек воры покупают детям автомобили.
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06.07.2021 09:49 Відповісти
А як летів, як летів... а тут бах і стовп...
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06.07.2021 09:51 Відповісти
Понатикали всюди стовбів, пролетіти ніде.
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06.07.2021 09:55 Відповісти
о тож...
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06.07.2021 09:59 Відповісти
Хлипкая эта Мазда!
На скорости 50 км/час такие повреждения.
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06.07.2021 09:57 Відповісти
машина хорошая. это столб превысил скорость и выскочил на встречку.
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06.07.2021 10:03 Відповісти
таких ДОЛБОДЯТЕЛОВ нужно лишать прав П О Ж И З Н Е Н Н О !!!
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06.07.2021 10:04 Відповісти
При проходженні медогляду особливу увагу потрібно приділяти психіатру і наркологу
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06.07.2021 10:29 Відповісти
Добре що на траекторії молодого літуна трапився стовп, а не зупинка з людьми.
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06.07.2021 10:35 Відповісти
реклама - ПОКУПАЙТЕ МАЗДУ И ВАШИ МОЗГИ ОСТАНУТСЯ В ВАШЕЙ БЕСТОЛКОВКЕ!
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06.07.2021 12:21 Відповісти
Малолетний долбодятел возомнив себя Шумахером долетался.
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06.07.2021 12:36 Відповісти
А резина случайно не зимняя стоит? Не могу разобрать.
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06.07.2021 13:22 Відповісти
 
 