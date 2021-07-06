Куратора організації депутата ОПЗЖ Ківи Ширяєва затримали через неявку за викликом слідчого, - прокуратура

Керівника всеукраїнського руху Іллі Киви "Патріоти - за життя", екскомандира роти МВС "Східний корпус", учасника АТО Олега Ширяєва затримали напередодні в Харкові у зв’язку зі справою про рейдерське захоплення елеватора в селі Занки на Харківщині у 2018 році.

Про це Укрінформу повідомив представник прокуратури Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ще у 2018 році йому було оголошено підозру за ч.1 ст. 294, ч3 ст. 206-2, ч.2 ст. 347. Підозрюваний не з'являвся на виклик слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і був оголошений в розшук і затриманий за клопотанням про примусове приведення для обрання запобіжного заходу. Він буде затриманий до розгляду запобіжного заходу", - повідомив Чубенко.

Він додав, що прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

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Як повідомлялося, 11 вересня 2018 року в селі Занки Зміївського району під час спроби рейдерського захоплення приватного елеватора сталася масова бійка зі стріляниною. Було поранено сімох людей, включаючи заступника начальника Зміївського райвідділу поліції. На місці затримано до пів сотні осіб, 22-м із них пред'явлено підозру в скоєнні групового хуліганства із застосуванням зброї.

На наступний день міністр МВС Арсен Аваков заявив: поліція обґрунтовано підозрює, що групу зловмисників очолював екскомандир роти МВС Олег Ширяєв. Його затримали 12 вересня і відправили в ізолятор тимчасового утримання, а через день повідомили про підозру.

13 листопада Ширяєв вийшов із СІЗО під заставу в 1 млн 4340 грн. Всі обвинувачення на свою адресу він заперечує.

Минулого року Ширяєв став куратором всеукраїнського руху Іллі Киви "Патріоти - за життя".

Затримали Ширяєва ввечері 5 липня на вул. Сумській.