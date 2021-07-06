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РНБО не підміняє собою суди, але наша робота - шукати лазівки, "ходити між краплями", - Данілов

РНБО не підміняє собою суди, але наша робота - шукати лазівки,

Рада нацбезпеки і оборони не підміняє собою суди, запроваджуючи санкції, але шукає лазівки, щоб суди їх не скасували.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в інтерв'ю Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов стверджує, що РНБО не ухвалює рішень в обхід Конституції, президент Володимир Зеленський не використовує Раду в особистих цілях - і санкції можна вводити проти громадян України не тільки за тероризм.

"Коли мова про національну безпеку, ми також маємо право вводити санкції. Санкції не дають нам можливості посадити людину або забрати її власність. Ми можемо тільки обмежити користування її активами. Ми не підміняємо суди, але хотіли б, щоб вони і правоохоронна система рухалися швидше", - сказав він.

Також читайте: Данілов про санкції проти Фукса і Фірташа: В РНБО ніхто не голосував проти

На питання, чи є гарантія, що санкції РНБО не оскаржують у судах Данілов, відповів: "Наша робота - знаходити можливості, шукати лазівки, "ходити між краплями". Але це не означає, що ми щось порушуємо".

У ніч на 3 лютого РНБО запровадила санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і каналів з так званого пулу Медведчука. Потім РНБО продовжила практику санкцій: зокрема під них потрапили лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук, "контрабандисти", "злодії в законі" і інші особи.

Останні рішення РНБО включають санкції проти бізнесмена Павла Фукса та українського мільярдера Дмитра Фірташа. Фукс сказав, що оскаржить санкції в суді.

23 червня депутати Слуги народу зареєстрували в Раді законопроєкт, яким пропонується заборонити судам зупиняти санкції РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) санкції (11865) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+3
РНБО універсальний зелін інстрУмент для боротьби з невгодними.
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06.07.2021 10:06
+3
Я згоден на те, щоб повернулись часи Порошенка. А теперішній треш забери собі.
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06.07.2021 10:12
+2
Саша, цей придурок-анархіст з нацсук не заслуговує навіть уваги. Їх таких тут дофіга бродить, яким дай і полож прям зараз; причому щоб не зелена шобла їм дала умовно "$4000з/п" і "всім злочинцям тюрми", а "мав Петро це зробити"...
Просто такі брехливі висери потрібно в спам кидати...
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06.07.2021 10:19
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Чого ви тоді всі як обісцяні?
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06.07.2021 10:03 Відповісти
А от за Петра була боротьба. Ух! І все по закону. Все через суди... В кожного Гаранта власний спосіб дурити лохів.
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06.07.2021 10:07 Відповісти
Я згоден на те, щоб повернулись часи Порошенка. А теперішній треш забери собі.
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06.07.2021 10:12 Відповісти
Это шутка от клоуна Зе и его квартала 95
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06.07.2021 10:14 Відповісти
Саша, цей придурок-анархіст з нацсук не заслуговує навіть уваги. Їх таких тут дофіга бродить, яким дай і полож прям зараз; причому щоб не зелена шобла їм дала умовно "$4000з/п" і "всім злочинцям тюрми", а "мав Петро це зробити"...
Просто такі брехливі висери потрібно в спам кидати...
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06.07.2021 10:19 Відповісти
Згоден. Але я не всих ще вивчив на Цензорі.
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06.07.2021 10:24 Відповісти
РНБО універсальний зелін інстрУмент для боротьби з невгодними.
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06.07.2021 10:06 Відповісти
универсальный инструмент привлечения Зе к уголовной ответственности после окончания каденции!!
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06.07.2021 10:12 Відповісти
Щоб "правоохранительная система двигались быстрее" - робіть справжню реформу судової системи! Нафіга припинили цю реформу, яку розпочали Порох та Верховна Рада ще минулого скликання? Чого у вас керівники САП та інших слідчих органів не відбираються незалежними комісіями з-за участі ГРД? Чого досі навіть не думаєте міняти кодекси (прицесуальний, кримінальний та ін.) в інтересах потрепілих, чому у вас в умовах турбомонобільшості діють портновські, які захищають інтереси підсудних?
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06.07.2021 10:13 Відповісти
Полезный идиот или городской сумасшедший?!
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06.07.2021 10:13 Відповісти
СНБО не подменяет собой суды, но наша работа - искать лазейки, "ходить между каплями", - Данилов - Цензор.НЕТ 246
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06.07.2021 10:15 Відповісти
Так же рассуждают все преступники. Закон, как столб, его трудно перепрыгнуть, но легко обойти. Зелень, ****...
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06.07.2021 10:18 Відповісти
Розраховано на зе-лохів... Конституція не наділила РНБО такими повноваженнями...
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06.07.2021 10:19 Відповісти
Совет нацбезопасности и обороны не подменяет собой суды, вводя санкции Источник: https://censor.net/ru/n3275312 - РНБО дорадчій орган. Як отой Офіс Президента. Вони тільки готують документи. А узурпує владу, перевищує повноваження тільки одна людина - той, хто ставить підпис.
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06.07.2021 10:23 Відповісти
Походу Данилов тоже себе на уголовное дело уже наговорил.

Интересно, как он потом это будет в суде объяснять...
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06.07.2021 12:11 Відповісти
Скоро вы допрыгаетесь.
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06.07.2021 12:22 Відповісти
 
 