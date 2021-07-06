РНБО не підміняє собою суди, але наша робота - шукати лазівки, "ходити між краплями", - Данілов

Рада нацбезпеки і оборони не підміняє собою суди, запроваджуючи санкції, але шукає лазівки, щоб суди їх не скасували.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в інтерв'ю Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов стверджує, що РНБО не ухвалює рішень в обхід Конституції, президент Володимир Зеленський не використовує Раду в особистих цілях - і санкції можна вводити проти громадян України не тільки за тероризм.

"Коли мова про національну безпеку, ми також маємо право вводити санкції. Санкції не дають нам можливості посадити людину або забрати її власність. Ми можемо тільки обмежити користування її активами. Ми не підміняємо суди, але хотіли б, щоб вони і правоохоронна система рухалися швидше", - сказав він.

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На питання, чи є гарантія, що санкції РНБО не оскаржують у судах Данілов, відповів: "Наша робота - знаходити можливості, шукати лазівки, "ходити між краплями". Але це не означає, що ми щось порушуємо".

У ніч на 3 лютого РНБО запровадила санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і каналів з так званого пулу Медведчука. Потім РНБО продовжила практику санкцій: зокрема під них потрапили лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук, "контрабандисти", "злодії в законі" і інші особи.

Останні рішення РНБО включають санкції проти бізнесмена Павла Фукса та українського мільярдера Дмитра Фірташа. Фукс сказав, що оскаржить санкції в суді.

23 червня депутати Слуги народу зареєстрували в Раді законопроєкт, яким пропонується заборонити судам зупиняти санкції РНБО.