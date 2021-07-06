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Проблема нелегалів з Білорусі погіршується - кількість нелегальних переходів кордону перевищила тисячу, - президент Литви Науседа

Проблема нелегалів з Білорусі погіршується - кількість нелегальних переходів кордону перевищила тисячу, - президент Литви Науседа

Кількість нелегальних мігрантів, які намагалися незаконно проникнути в ЄС через кордон Білорусі з Литвою, перевищила тисячу осіб.

Про це заявив журналістам перед зустріччю з главою Європейської ради Шарлем Мішелем президент Литви Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговоримо ситуацію безпрецедентної міграційної кризи, з якою стикається Литва. Режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз. Ми переконані, що європейські інституції нададуть всю необхідну допомогу для покращення захисту зовнішніх кордонів", - сказав президент Литви.

Він також висловив упевненість, що уряд Литви мусить діяти негайно задля зміцнення зовнішнього кордону ЄС.

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"Ця проблема посилюється. Раніше говорили про 600 незаконних мігрантів, але протягом кількох днів ситуація погіршилася, наразі кількість нелегальних переходів кордону перевищила тисячу… Нам дуже важко працювати з режимом у Білорусі, легітимність якого ми не визнаємо… Мігранти, які перетинають кордон, – це інструмент політичних маніпуляцій, що використовується проти Литви та Євросоюзу. Безумовно, є прямий зв'язок між санкціями проти Білорусі, що були запроваджені з боку ЄС, і діями, які режим Лукашенко здійснює зараз на кордонах", - заявив Науседа.

Водночас він наголосив, що важливо й надалі тиснути на офіційний Мінськ та підтримувати громадянське суспільство в Білорусі з метою проведення незалежних і вільних виборів у цій країні.

Як повідомлялося, на початку червня Литва стала об’єктом міграційної атаки. Прикордонні служби країни стикнулися з різким зростанням кількості нелегалів з Іраку та Сирії, які прибувають з боку Білорусі. Таким чином режим Лукашенка відповів на запровадження санкцій ЄС за системні порушення прав людини та за примусову посадку пасажирського літака компанії Ryanair. 26 травня Лукашенко заявив, що тепер західні країни повинні самостійно здійснювати контроль за наркотрафіком і нелегальною міграцією на кордоні з Білоруссю.

Автор: 

біженці (1871) Білорусь (7937) Литва (2409) мігранти (1110) Науседа Гітанас (337)


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Топ коментарі
+5
Будуйте стіну з колючого дроту, бо вони і у вас почнуть хороводити.
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06.07.2021 10:09
+3
Отстрел нарушителей быстро решит данную проблему.
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06.07.2021 10:10
+2
Segodnia 130 pojmali,oni i nebezit,sami zdajutsia i prosit ubezyce.Tut nado sodit ix tiurmu za narusenyje granici,togda zelajucix bylo malo.Polovina irakci,mnogo i Kongo,Kamerun,Gvineja.S arffikanskami stranami jest dogovora gde mozno ix vernut obratno domoj
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06.07.2021 10:40
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Будуйте стіну з колючого дроту, бо вони і у вас почнуть хороводити.
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06.07.2021 10:09 Відповісти
Отстрел нарушителей быстро решит данную проблему.
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06.07.2021 10:10 Відповісти
Закрывайте границу.
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06.07.2021 10:11 Відповісти
Жертвою білі руси обрали Литву. Не Україну.
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06.07.2021 10:12 Відповісти
Короче, дайте денег
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06.07.2021 10:17 Відповісти
Стреляйте в нарушителей границы из бульбомёта!
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06.07.2021 10:25 Відповісти
скоро на бульбофермі одні колорадські жуки залишаться
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06.07.2021 10:39 Відповісти
Segodnia 130 pojmali,oni i nebezit,sami zdajutsia i prosit ubezyce.Tut nado sodit ix tiurmu za narusenyje granici,togda zelajucix bylo malo.Polovina irakci,mnogo i Kongo,Kamerun,Gvineja.S arffikanskami stranami jest dogovora gde mozno ix vernut obratno domoj
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06.07.2021 10:40 Відповісти
Поймали , отдубасили палками , показали куда бежать назад или пулю в лоб . А вы их приняли и теперь они никуда не уйдут . Вас лукашенко поимеет с нелегалами как путин всю европу сирийцами заселил . И все из-за вашей евротолерантности . Хотите победить действуйте жестко .
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06.07.2021 19:17 Відповісти
до: мы не хотим чтоб у нас было как на майдане.
после: мы хотим туда где был майдан.
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06.07.2021 10:42 Відповісти
Науседа, спитайте б/л на пресухє ото зє💩43 чи воює Україна і чи є ввху вбивцею? Наперед вдячний.
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06.07.2021 10:50 Відповісти
Вот результат ватных мирных протестов! Теперь шатальщики диктатора бегут из страны.
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06.07.2021 10:53 Відповісти
И это только начало. Скоро мигранты хлынут потоком.
Как только "сарафанное радио" эмигрантов разнесет весть о "дырке в заборе" Литвы и Белоруси ...
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06.07.2021 12:14 Відповісти
 
 