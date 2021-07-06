Проблема нелегалів з Білорусі погіршується - кількість нелегальних переходів кордону перевищила тисячу, - президент Литви Науседа

Кількість нелегальних мігрантів, які намагалися незаконно проникнути в ЄС через кордон Білорусі з Литвою, перевищила тисячу осіб.

Про це заявив журналістам перед зустріччю з главою Європейської ради Шарлем Мішелем президент Литви Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговоримо ситуацію безпрецедентної міграційної кризи, з якою стикається Литва. Режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз. Ми переконані, що європейські інституції нададуть всю необхідну допомогу для покращення захисту зовнішніх кордонів", - сказав президент Литви.

Він також висловив упевненість, що уряд Литви мусить діяти негайно задля зміцнення зовнішнього кордону ЄС.

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"Ця проблема посилюється. Раніше говорили про 600 незаконних мігрантів, але протягом кількох днів ситуація погіршилася, наразі кількість нелегальних переходів кордону перевищила тисячу… Нам дуже важко працювати з режимом у Білорусі, легітимність якого ми не визнаємо… Мігранти, які перетинають кордон, – це інструмент політичних маніпуляцій, що використовується проти Литви та Євросоюзу. Безумовно, є прямий зв'язок між санкціями проти Білорусі, що були запроваджені з боку ЄС, і діями, які режим Лукашенко здійснює зараз на кордонах", - заявив Науседа.

Водночас він наголосив, що важливо й надалі тиснути на офіційний Мінськ та підтримувати громадянське суспільство в Білорусі з метою проведення незалежних і вільних виборів у цій країні.

Як повідомлялося, на початку червня Литва стала об’єктом міграційної атаки. Прикордонні служби країни стикнулися з різким зростанням кількості нелегалів з Іраку та Сирії, які прибувають з боку Білорусі. Таким чином режим Лукашенка відповів на запровадження санкцій ЄС за системні порушення прав людини та за примусову посадку пасажирського літака компанії Ryanair. 26 травня Лукашенко заявив, що тепер західні країни повинні самостійно здійснювати контроль за наркотрафіком і нелегальною міграцією на кордоні з Білоруссю.