НАБУ підтвердило відсутність змови і збитків державі у справі VAB Банку, - "Укрлендфармінг"

Досудове слідство НАБУ не встановило факту злочинної змови між Олександром Писаруком і Олегом Бахматюком у справі "ВіЕйБі Банку". Також не було доведено спричинення збитків державі.

Про це йдеться в заяві компанії "Укрлендфармінг", акціонером якої є ексвласник "ВіЕйБі Банку" Олег Бахматюк, повідомляють Українські новини.

"Ми хочемо привітати НАБУ із завершенням досудового слідства, яке не встановило факту злочинної змови між Олександром Писаруком та Олегом Бахматюком, за яким справу, власне, і було відкрито. І не доведено жодних збитків державі, про що говорилося впродовж останніх років. Тепер цю справу, яка розслідувалася загалом майже 6 років, справу, яку вже було закрито рішеннями судів за відсутністю складу злочину (і знову було незаконно відновлено ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою), буде вчергове передано до суду, - йдеться в заяві. - Щоправда, завершилося це слідство дивним чином: справа в підсумку йде до суду за статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем), що ще раз свідчить: про жодну "змову" вже не йдеться. Досудовим слідством спричинення збитків державі теж не було доведено".

У заяві компанія також нагадала про наслідки 1,5 річного переслідування з боку НАБУ: "Через тиск на бізнес без роботи залишилися 13 000 українців. Лише за минулий рік бюджет недоотримав 1,5 млрд грн податків (нагадаємо, за три роки компанія сплатила 7,7 млрд грн податків до бюджету). Знищено виробництва на 37 підприємствах: закрилися сучасні ферми, в тому числі - унікальні племінні виробництва, закриваються птахофабрики, а через скорочення виробництва ціни на яйця в Україні стрімко зросли". "Ми сподіваємося на чесний і неупереджений суд, який встановить істину і поставить крапку в цій історії, від якої в підсумку постраждали всі - і бізнес, і держава, історії, в якій немає переможців. Ми зі свого боку продовжуємо виступати за конструктивне вирішення питання з поверненням заборгованості банків, які постраждали в результаті так званого "банкопаду". Таке рішення підтримується і Фондом гарантування вкладів, і нашими міжнародними партнерами як цивілізоване і вигідне для держави", - заявляє "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка.

Нагадаємо, що справу проти Писарука і Бахматюка було відкрито через нібито нецільового використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.