Якщо законопроєкт про олігархів не спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов

Процес внесення олігархів до реєстру буде публічною процедурою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Олігархічна система бере свій початок з 1998 року. Це люди, які користуються близькістю до керівництва держави, корумпованістю процесів. Вони накопичують капітал, заходять у політику та медіа. Це старі олігархи. Після 2014 року в нас зʼявилися нові олігархи. Коли сім’я Януковича втекла, пограбувавши країну, вона забрала величезні статки, але всі їхні банки, "заводи й параходи" залишилися в Україні. У кого вони опинилися? Коли відбувся славнозвісний банкопад і вивели понад 100 банків, куди поділися кошти, застави по кредитах? "ProZorro.Продажі" – не інструмент абсолютної прозорості, його можна обійти. Так у нас зʼявилися нові олігархи, прізвища яких ще не всім відомі", - зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, процедура внесення олігархів до реєстру буде відкритою, проте відмовився зараз назвати прізвища.

Відповідаючи на запитання, чи є план, якщо законопроєкт про олігархів не спрацює.

"У Володимира Зеленського є не тільки план Б – у нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми й до букви "Я" дійдемо. Однак без законів рухатися не зможемо: потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи", - підкреслив Данілов.

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"Можливо, після прийняття закону про деолігархізацію ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі. Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин. Ми маємо історію по кожному олігарху і знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів. Якщо вони зʼявляться в реєстрі, це буде відомо всьому світу. Не думаю, що їм це потрібно", - додав секретар РНБО.