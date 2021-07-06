Якщо законопроєкт про олігархів не спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов
Процес внесення олігархів до реєстру буде публічною процедурою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Олігархічна система бере свій початок з 1998 року. Це люди, які користуються близькістю до керівництва держави, корумпованістю процесів. Вони накопичують капітал, заходять у політику та медіа. Це старі олігархи. Після 2014 року в нас зʼявилися нові олігархи. Коли сім’я Януковича втекла, пограбувавши країну, вона забрала величезні статки, але всі їхні банки, "заводи й параходи" залишилися в Україні. У кого вони опинилися? Коли відбувся славнозвісний банкопад і вивели понад 100 банків, куди поділися кошти, застави по кредитах? "ProZorro.Продажі" – не інструмент абсолютної прозорості, його можна обійти. Так у нас зʼявилися нові олігархи, прізвища яких ще не всім відомі", - зазначив Данілов.
За словами секретаря РНБО, процедура внесення олігархів до реєстру буде відкритою, проте відмовився зараз назвати прізвища.
Відповідаючи на запитання, чи є план, якщо законопроєкт про олігархів не спрацює.
"У Володимира Зеленського є не тільки план Б – у нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми й до букви "Я" дійдемо. Однак без законів рухатися не зможемо: потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи", - підкреслив Данілов.
"Можливо, після прийняття закону про деолігархізацію ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі. Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин. Ми маємо історію по кожному олігарху і знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів. Якщо вони зʼявляться в реєстрі, це буде відомо всьому світу. Не думаю, що їм це потрібно", - додав секретар РНБО.
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...І ось (це вже друга річ, прямий сигнал тривоги) з'являється президентський законопроект "про олігархів", здіймаючи хвилю галасу, сарказму, дотепів і підрахунків, скільки в кого активів і чи кожен з нас олігарх, - і при тому вже не помічається, проскакує повз нашу затоптану "новим ньюспіком" увагу жахлива, як пожежний ґонґ, фраза:
Стаття 2, частина 1, п. 1, перша ознака олігарха - "бере участь у політичному житті" (sic!).
Там справді це написано, приїхали. І нижче, в Статті 3, роз'яснено, що́ це означає: перераховано всі посади, аж до Голови Нацбанку й "керівних органів політичних партій", які, в уявленні авторів, усі в сумі, разом із "пов'язаними особами" (?), й описують українське "політичне життя". Тому що "политикой должны заниматься политики", і в Росії це тільки так. Здрастуй, страна Гулагія! Чи то пак - "вєчєр в хату, арєстанти!"
…Я спробувала поґуґлити, але не знайшла жодного голосу протесту проти цього формулювання. Не те що "віртуального Майдану", чи хору здивування, як мало б бути в країні, котра впевнена в своїй мові й несених нею значеннях, - а жодного, бодай студентського-аспірантського, мишачого писку: мовляв, та скажіть же їм хто-небудь, цим законодавцям "с района", що не можна таке писати в тексті закону, бо "участь у політичному житті", це, в усякій культурі, чий категоріальний апарат бере початки від Аристотеля, є ознака не "олігарха", а громадянина, варвари, що ви робите з мовою?!
Тож хай цей мій текст буде таким голосом. Час починати слухати себе й розуміти, чиїми словами ми говоримо, - поки ще не пізно. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
-Так.Тому треба починати зразу з Я.Тобто с себя.Що менi з того,що в автомате 30ть куль?!Менi треба та куля та пострiл,що поцiлить в яблочко.
-Ну,за вдалий пострiл куме.Один выстрел минус цель
Послухати Данилова, так Гідрант - прям "генератор ідей", а як послухати самого неука-*********** - лошара-лошарою тупорилий...
Ну як можна було за такого дебіла голосувати...
На розробку цього "закону" ( для ЗАХИСТУ олігархів) витрачається час і кошти. І хто їх поверне і понесе відповідальність за розтрату?
Б бєня,
В вова
Г ???
А на выходе в реале у ЗЕ:
- просранная экономика,
- просранная внешняя политика,
- просранная вакцинация,
- разворованные фонды,
- вэлыкэ крадивныцтво,
- пристроенные к власти дружбаны,
- просранный рейтинг,
- куча ничего не значащих бумажек и виртуальных проектов.
Какой, на@уй, алфавит!
Единственное, что есть у этого попугая Кеши это петлица суфлера в ухе, и он уже показал, что несет, когда петлицы нет!
и это не шутка , а вполне серъёзно !!
не живут, уважаемый......