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Якщо законопроєкт про олігархів не спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов

Якщо законопроєкт про олігархів не спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов

Процес внесення олігархів до реєстру буде публічною процедурою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Олігархічна система бере свій початок з 1998 року. Це люди, які користуються близькістю до керівництва держави, корумпованістю процесів. Вони накопичують капітал, заходять у політику та медіа. Це старі олігархи. Після 2014 року в нас зʼявилися нові олігархи. Коли сім’я Януковича втекла, пограбувавши країну, вона забрала величезні статки, але всі їхні банки, "заводи й параходи" залишилися в Україні. У кого вони опинилися? Коли відбувся славнозвісний банкопад і вивели понад 100 банків, куди поділися кошти, застави по кредитах? "ProZorro.Продажі" – не інструмент абсолютної прозорості, його можна обійти. Так у нас зʼявилися нові олігархи, прізвища яких ще не всім відомі", - зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, процедура внесення олігархів до реєстру буде відкритою, проте відмовився зараз назвати прізвища.

Відповідаючи на запитання, чи є план, якщо законопроєкт про олігархів не спрацює.

"У Володимира Зеленського є не тільки план Б – у нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми й до букви "Я" дійдемо. Однак без законів рухатися не зможемо: потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи", - підкреслив Данілов.

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"Можливо, після прийняття закону про деолігархізацію ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі. Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин. Ми маємо історію по кожному олігарху і знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів. Якщо вони зʼявляться в реєстрі, це буде відомо всьому світу. Не думаю, що їм це потрібно", - додав секретар РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Зеленський Володимир (23927) олігарх (932) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+29
Бойку оборонный завод отдали. Это "план Б". Далее "план В". Наверное ,Венедиктовой что-то отдадут и так дальше. Полный алфавит же.
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06.07.2021 10:27
+19
Скоріше в нього повні кишені коксу.
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06.07.2021 10:26
+13
С той дикцией, которую демонстрирует видосик-гундосик, у него и половины алфавита нет
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06.07.2021 10:32
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Скоріше в нього повні кишені коксу.
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06.07.2021 10:26 Відповісти
алфавит начинается с бухви ху
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06.07.2021 11:09 Відповісти
т. н. " комсомолец" луганский не соврал, он же сказхал у того в голове есть ПЛАН Якщо законопроєкт про олігархів не спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов - Цензор.НЕТ 7913
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06.07.2021 15:48 Відповісти
в общем, если "план а" не сработает, то бесноватый вовка-шут примет очередной "план" из пакетиков по алфавиту... Амфитамины, Барбитураты.. Героины и Кокаины и т.д.) - сказал данилов))
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06.07.2021 13:29 Відповісти
Бойку оборонный завод отдали. Это "план Б". Далее "план В". Наверное ,Венедиктовой что-то отдадут и так дальше. Полный алфавит же.
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06.07.2021 10:27 Відповісти
Бойка Зеленський готує для себе як суперника на виборах президента,в якого він зможе виграти.
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06.07.2021 10:57 Відповісти
Да це всі розуміють , просто буде не так все. Не так все ,як планував овоч і не так як планує цей недонаполеон
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06.07.2021 11:06 Відповісти
Сидеть Зеля будет долго и нудно с подачи провокатора Данилова!
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06.07.2021 10:27 Відповісти
У Зели целый алфави не сработает.
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06.07.2021 10:28 Відповісти
А ему целый и не нужен.У него только одна буква срабатывает-"К"-Коломойский.Все остальные как на поломанной печатной машинке-западают.
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06.07.2021 11:07 Відповісти
то что у зеленского есть план, никто даже не сомневается...
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06.07.2021 10:28 Відповісти
Значит, пока до последней буквы алфавита можно не работать. Интересно, а операция "Ы" тоже будет?
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06.07.2021 10:28 Відповісти
ето план птн хло

...І ось (це вже друга річ, прямий сигнал тривоги) з'являється президентський законопроект "про олігархів", здіймаючи хвилю галасу, сарказму, дотепів і підрахунків, скільки в кого активів і чи кожен з нас олігарх, - і при тому вже не помічається, проскакує повз нашу затоптану "новим ньюспіком" увагу жахлива, як пожежний ґонґ, фраза:
Стаття 2, частина 1, п. 1, перша ознака олігарха - "бере участь у політичному житті" (sic!).
Там справді це написано, приїхали. І нижче, в Статті 3, роз'яснено, що́ це означає: перераховано всі посади, аж до Голови Нацбанку й "керівних органів політичних партій", які, в уявленні авторів, усі в сумі, разом із "пов'язаними особами" (?), й описують українське "політичне життя". Тому що "политикой должны заниматься политики", і в Росії це тільки так. Здрастуй, страна Гулагія! Чи то пак - "вєчєр в хату, арєстанти!"
…Я спробувала поґуґлити, але не знайшла жодного голосу протесту проти цього формулювання. Не те що "віртуального Майдану", чи хору здивування, як мало б бути в країні, котра впевнена в своїй мові й несених нею значеннях, - а жодного, бодай студентського-аспірантського, мишачого писку: мовляв, та скажіть же їм хто-небудь, цим законодавцям "с района", що не можна таке писати в тексті закону, бо "участь у політичному житті", це, в усякій культурі, чий категоріальний апарат бере початки від Аристотеля, є ознака не "олігарха", а громадянина, варвари, що ви робите з мовою?!
Тож хай цей мій текст буде таким голосом. Час починати слухати себе й розуміти, чиїми словами ми говоримо, - поки ще не пізно. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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06.07.2021 10:29 Відповісти
Китайский?
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06.07.2021 10:29 Відповісти
Я думаю, что ЗЕбуина ждет судьба Яныка. Скоро ему со своей Ленкой тоже придется бежать в Рашку...если успеют
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06.07.2021 10:30 Відповісти
Да ему и бежать-то некуда, этот клован никому не нужен. Одноразовое изделие...
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06.07.2021 10:46 Відповісти
Ну почему же? Оно побежит в Москву к своим друзьям по КВН и сериалам. То, что его там будут чмырить все кому не лень, то это уже его проблемы
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06.07.2021 10:53 Відповісти
Даже ********* рассейской эстрады?
Якщо законопроєкт про олігархів на спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов - Цензор.НЕТ 1455
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06.07.2021 11:11 Відповісти
С той дикцией, которую демонстрирует видосик-гундосик, у него и половины алфавита нет
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06.07.2021 10:32 Відповісти
согласно алфавиту лапши должно хватит на все уши и надолго
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06.07.2021 10:32 Відповісти
То й небезпечно.... та "каша" у янєлоха в голові котру він вважає за "стратегічний план" .
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06.07.2021 10:33 Відповісти
А-Ахметов,Б-Беня,Бойко,В-Венедиктова,и т д
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06.07.2021 10:35 Відповісти
Первые две буквы дружно проголосовали за этот закон Вопросы есть?-вопросов нет
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06.07.2021 10:42 Відповісти
Йо, Ка, Ле, Ме, Не, Е, Пе, Ре, Се, Те....
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06.07.2021 10:37 Відповісти
А, БИ, ДЕ, ЦЕ, ВИ, ПИ, ТИ..... (чи вкурити).
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06.07.2021 11:03 Відповісти
Если законопроект об олигархах на сработает, то у Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит, - Данилов - Цензор.НЕТ 3840
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06.07.2021 10:37 Відповісти
По Донбассу тоже был ПЛАН Б. КЛОУНЫ!
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06.07.2021 10:37 Відповісти
Нашу країну знищили олігархи. Дави їх скотів.
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06.07.2021 10:38 Відповісти
Да срать они на тебя хотели)от того,что зекретин на кого то покажет пальцем,что тот олигарх -ничего не меняется,от слова совсем.
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06.07.2021 11:00 Відповісти
Краще нічого не робити. Хай олігархи будуть.
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06.07.2021 11:29 Відповісти
А что зекретин делает?ну расскажет он тебе ,к примеру,что ахметка олигарх -что поменяется у того же ахметки))))неужели не ясно,что шмаркля вообще ничего не делает -даже заправки мертвечука спокойно заработали снова
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06.07.2021 12:19 Відповісти
это же страшные санкции!!! ну назовут Ахметку олигархом,а он назовет Зе п даром и на этом все кончится.
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06.07.2021 12:43 Відповісти
Назви країну де їх немає. В кожному селі свій олігарх. І що ?
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06.07.2021 12:59 Відповісти
Его план это Ж,Х,Пц и нах!
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06.07.2021 10:38 Відповісти
...т.е. НИЧЕГО
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06.07.2021 10:40 Відповісти
Как это убого говорить о том чего и в помине нет, жалкое зрелище когда власть просто имитирует работу во всем и понятия не имеет что делать, жаль зебилы этого и не поймут никогда кого выбрали
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06.07.2021 10:41 Відповісти
"ProZorro.Продажи" - не инструмент абсолютной прозрачности, его можно обойти." Даже законным путем (например, строительство окружной дороги за 100 млрд в обход Прозорро). Кто на этой стройке станет новым олигархом? "Процесс внесения олигархов в реестр будет публичной процедурой." У меня почему-то ассоциация "публичная процедура - публичная казнь". Это каким образом будет проходить публичная процедура? Клеймо поставят?
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06.07.2021 10:41 Відповісти
не только план но и кокс
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06.07.2021 10:42 Відповісти
Зеля дає зуб?
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06.07.2021 10:42 Відповісти
может только взять на клык....коксу
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06.07.2021 10:43 Відповісти
У Украины нет времени ждать от А до Я куме.
-Так.Тому треба починати зразу з Я.Тобто с себя.Що менi з того,що в автомате 30ть куль?!Менi треба та куля та пострiл,що поцiлить в яблочко.
-Ну,за вдалий пострiл куме.Один выстрел минус цель
Если законопроект об олигархах на сработает, то у Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит, - Данилов - Цензор.НЕТ 5178
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06.07.2021 10:45 Відповісти
''Мистер Фикс, есть ли у вас план? '', -''Да у меня есть два мешка плана!''😂😂😂.
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06.07.2021 10:48 Відповісти
Удобненько жополиз Зеленского задает вопросы и ... не отвечает на них.
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06.07.2021 10:51 Відповісти
Читаю новину і розумію, що це жарт. Чи ні?
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06.07.2021 10:54 Відповісти
)))))вот оно - если кто то не отдаст имущество,то зекретины просто всем расскажут,что он олигарх ...и все,зесрань)да плевала бы я,будучи олигархом,на всех вас с большой горы
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06.07.2021 10:56 Відповісти
Якщо законопроєкт про олігархів на спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов - Цензор.НЕТ 8916
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06.07.2021 10:57 Відповісти
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo
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06.07.2021 10:57 Відповісти
ЗєОЗУ зранку чергу займає біля ліжка зє🚽💩💉43 і вилізує там "усє"? 🤮
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06.07.2021 10:58 Відповісти
У Володимира Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми й до букви "Я" дійдемо. Джерело: https://censor.net/ua/n3275320
Послухати Данилова, так Гідрант - прям "генератор ідей", а як послухати самого неука-*********** - лошара-лошарою тупорилий...
Ну як можна було за такого дебіла голосувати...
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06.07.2021 11:02 Відповісти
Вава не встиг опробувати всього алфавіту боротьби з олігархами, оберіть його, зі "слугами" та олігархами, на пожиттєво. Хай мАльчік учІться.
На розробку цього "закону" ( для ЗАХИСТУ олігархів) витрачається час і кошти. І хто їх поверне і понесе відповідальність за розтрату?
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06.07.2021 11:02 Відповісти
Спочатку потрібно ще вивчити алфавіт.
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06.07.2021 11:11 Відповісти
Хай спочатку оцей знаток алфавіту Данілов пояснить, як він на підставі диплому сільськогосподарського технікуму умудрився захистити десиртацію кандидата наук. На якому базарі він купив диплом про вищу освіту. А ми ще Ківі дивуємось. В того хоть на відміну від Данілова диплом про вищу освіту справжній. Ківа реально вчився.
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06.07.2021 11:07 Відповісти
Дайте планокуру водички попити, може попустить
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06.07.2021 11:22 Відповісти
От А до Я какое расстояние в годах?))
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06.07.2021 11:28 Відповісти
А - ахмєтов,
Б бєня,
В вова
Г ???
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06.07.2021 11:31 Відповісти
Якщо законопроєкт про олігархів на спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов - Цензор.НЕТ 7426
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06.07.2021 11:45 Відповісти
А кто сказал что зеля алфавит помнит???
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06.07.2021 11:55 Відповісти
Якщо законопроєкт про олігархів на спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов - Цензор.НЕТ 9602
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06.07.2021 12:06 Відповісти
Ну с такими то знаниями алфавита за 2 года ЗЕ мог бы огого.

А на выходе в реале у ЗЕ:
- просранная экономика,
- просранная внешняя политика,
- просранная вакцинация,
- разворованные фонды,
- вэлыкэ крадивныцтво,
- пристроенные к власти дружбаны,
- просранный рейтинг,
- куча ничего не значащих бумажек и виртуальных проектов.
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06.07.2021 12:09 Відповісти
Коли мільярд дерев були ще малими і в нас не було ще власного космодрому , Зеленський розпочав боротьбу з олігархами 😏
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06.07.2021 12:17 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3275320/esli_zakonoproekt_ob_oligarhah_ne_srabotaet_to_u_zelenskogo_est_ne_tolko_plan_b_u_nego_polnyyi_alfavit
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06.07.2021 12:18 Відповісти
И этот дуболом - глава Совета национальной безопасности и обороны!
Какой, на@уй, алфавит!
Единственное, что есть у этого попугая Кеши это петлица суфлера в ухе, и он уже показал, что несет, когда петлицы нет!
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06.07.2021 12:24 Відповісти
У Земакаки есть забористый кокс и больше ему ничего не нужно , так как бабло заносят мешками 😀
и это не шутка , а вполне серъёзно !!
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06.07.2021 12:43 Відповісти
Зеленский знает еще много анекдотов, да вот только рассказывать не умеет. Далеко ему еще до Никулина...
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06.07.2021 12:45 Відповісти
..до Порошенко)))
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06.07.2021 12:50 Відповісти
Після української абетки, Зе може і до китайської грамоти добратися
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06.07.2021 13:06 Відповісти
у... Узеленского.... дайте ещё.... это если на каждую букавку по 2 года..... мммм.... но так долго
не живут, уважаемый......
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06.07.2021 13:11 Відповісти
парашенко, параша, опарыш - слова синонимы.
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06.07.2021 13:52 Відповісти
 
 