Зінченко на призові за Євро-2020 оплатив приїзд до Львова німецького пластичного хірурга, який тиждень оперуватиме дітей

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко на призові гроші за Євро-2020 оплатив приїзд до Львова відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Instagram збірної.

"24-річний півзахисник профінансував з призових за Євро-2020, приїзд до Львова з Німеччини відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера. Упродовж тижня фахівець буде оперувати дітей з вродженими і післяопіковими ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

До цього Екснер 12 разів приїжджав в Україну для консультацій і оперування.

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Нагадаємо, вчора Зінченко разом зі збірною України повернувся до Києва. "Синьо-жовті" вперше в історії вийшли в плейоф чемпіонату Європи, проте в чвертьфіналі поступилися збірній Англії з рахунком 0: 4 і припинили участь у турнірі.