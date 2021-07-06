Зінченко на призові за Євро-2020 оплатив приїзд до Львова німецького пластичного хірурга, який тиждень оперуватиме дітей
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко на призові гроші за Євро-2020 оплатив приїзд до Львова відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Instagram збірної.
"24-річний півзахисник профінансував з призових за Євро-2020, приїзд до Львова з Німеччини відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера. Упродовж тижня фахівець буде оперувати дітей з вродженими і післяопіковими ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.
До цього Екснер 12 разів приїжджав в Україну для консультацій і оперування.
Нагадаємо, вчора Зінченко разом зі збірною України повернувся до Києва. "Синьо-жовті" вперше в історії вийшли в плейоф чемпіонату Європи, проте в чвертьфіналі поступилися збірній Англії з рахунком 0: 4 і припинили участь у турнірі.
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ну и что ?
он футболист, а не посадовець и
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ
Депутани також могли би відзначитись в благодійності. Але, нажаль, більшість з них відзнаються в алко-наркотичних, секс скандалах, похабщині та грабунку українців.
Вот главнокомандующий Владимир Александрович Зеленский реконструирует ещё одну резиденцию СЕБЕ за наши с вами деньги ...Во время войны...В нищей стране... За десятки миллионов... Вот это размах! Как не гордиться таким президентом?
Но контроль за благотворительными деньгами не помешал бы.
А депутанам -позорище.
Молодец!
родственников не выбирают, так как и родственники могут жить где угодно...
но играет он за сборную Украины и деньги передал на лечение украинских детей...