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Зінченко на призові за Євро-2020 оплатив приїзд до Львова німецького пластичного хірурга, який тиждень оперуватиме дітей

Зінченко на призові за Євро-2020 оплатив приїзд до Львова німецького пластичного хірурга, який тиждень оперуватиме дітей

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко на призові гроші за Євро-2020 оплатив приїзд до Львова відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Instagram збірної.

"24-річний півзахисник профінансував з призових за Євро-2020, приїзд до Львова з Німеччини відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера. Упродовж тижня фахівець буде оперувати дітей з вродженими і післяопіковими ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

До цього Екснер 12 разів приїжджав в Україну для консультацій і оперування.

Також читайте: Ярмоленко направить бонуси за Євро-2020 на допомогу хворим і нужденним дітям

Нагадаємо, вчора Зінченко разом зі збірною України повернувся до Києва. "Синьо-жовті" вперше в історії вийшли в плейоф чемпіонату Європи, проте в чвертьфіналі поступилися збірній Англії з рахунком 0: 4 і припинили участь у турнірі.

Автор: 

благодійність (570) Збірна України (144) футбол (1582) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+53
Молодець.
Депутани також могли би відзначитись в благодійності. Але, нажаль, більшість з них відзнаються в алко-наркотичних, секс скандалах, похабщині та грабунку українців.
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06.07.2021 10:32
+51
Молодец Зинченко! Отличный футболист и достойный человек!
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06.07.2021 10:32
+44
И Зинченко, и Ярмола потратили все призовые на нуждающихся детей.
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06.07.2021 10:38
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На Зинченка открыта целая контора ботов которые на Ютубе шлепают ролики какой он плохой футбулист и даже что он живет и владеет недвижемостью в рыфы ...Я думаю зависть козломордная свербит у них в одном месте потому как ни один кацапский футболист не играет в топ клубах Европы
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06.07.2021 10:30 Відповісти
а еще на Зинченко гавкают, что он давал интервью на русском

ну и что ?
он футболист, а не посадовець и
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ
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06.07.2021 14:15 Відповісти
Молодець.
Депутани також могли би відзначитись в благодійності. Але, нажаль, більшість з них відзнаються в алко-наркотичних, секс скандалах, похабщині та грабунку українців.
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06.07.2021 10:32 Відповісти
И Зинченко, и Ярмола потратили все призовые на нуждающихся детей.
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06.07.2021 10:38 Відповісти
Молодец Зинченко! Отличный футболист и достойный человек!
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06.07.2021 10:32 Відповісти
Что там Зинченко со своими, честно заработанными пожертвованиями на благотворительность....

Вот главнокомандующий Владимир Александрович Зеленский реконструирует ещё одну резиденцию СЕБЕ за наши с вами деньги ...Во время войны...В нищей стране... За десятки миллионов... Вот это размах! Как не гордиться таким президентом?
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06.07.2021 23:19 Відповісти
Молодчага,РЕСПЕКТ и уважуха!!!
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06.07.2021 10:33 Відповісти
Браво
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06.07.2021 10:33 Відповісти
Повага тобі Олександре за такий вчинок
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06.07.2021 10:36 Відповісти
оце вам футболіст кращий за преза *голобородька*
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06.07.2021 10:38 Відповісти
Не тільки за "Голобородька", а і за п"ятьох попередніх разом взятих, оскільки він витратив зароблені власними талантом, здоров"ям та працею, а не зі з3,14зженних у Держави та Людей!
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06.07.2021 13:53 Відповісти
Молоток!
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06.07.2021 10:39 Відповісти
Ярмоленко подав гарний приклад, коли віддав на благодійність призові за Євро, Зінченко продовжив... Може ще хтось приєднається?
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06.07.2021 10:40 Відповісти
Это все прекрасно, но кто будет выбирать, кому оперироваться, а кому нет? Богатеньких прооперируют, а бедные так и останутся
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06.07.2021 10:43 Відповісти
Не думаю,что богатые родители ждали пока кто то даст денег на операцию их ребенку.
Но контроль за благотворительными деньгами не помешал бы.
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06.07.2021 10:50 Відповісти
казалось бы хорошая новость, но кто-то и здесь найдет негатив....
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07.07.2021 06:33 Відповісти
Дай Бог Олександрові здоров'я та наснаги.Дивись,Голобородько,які люди бувають не в кіно, а на ділі.
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06.07.2021 10:45 Відповісти
Ну за це однозначно респект! Но все рівно, їм треба задуматися над своєю грою.
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06.07.2021 10:48 Відповісти
Ну вот и кандидат на место зегнуса.
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06.07.2021 10:52 Відповісти
Вполне адекватный президент.
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06.07.2021 10:52 Відповісти
Хай тебе Бог береже, синку!
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06.07.2021 10:52 Відповісти
О.Зiнченко-ЧОЛОВIК!!!
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06.07.2021 11:01 Відповісти
повага.
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06.07.2021 11:14 Відповісти
Поступок достойного человека! Респект и уважуха!
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06.07.2021 12:06 Відповісти
У меня нет слов... Пусть у Александра в жизни все складывается замечательно!
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06.07.2021 12:37 Відповісти
красавчик...
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06.07.2021 13:16 Відповісти
Удачи тебе и везения во всем Александр!
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06.07.2021 13:57 Відповісти
Респект!
А депутанам -позорище.
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06.07.2021 15:46 Відповісти
ЧЕЛОВЕК!!! Уважаю!!!
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06.07.2021 18:48 Відповісти
Хоть и понт, но очень красивый!
Молодец!
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06.07.2021 21:59 Відповісти
респект!
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06.07.2021 22:10 Відповісти
Що тут скажеш - респект за таке добре діло
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06.07.2021 22:15 Відповісти
Почему пресса не пишет, сколько мультимиллионер Зеленский В.А. пожертвовал за последние два года на лечение воинов - героев, на помощь сиротам погибших защитников Украины ....Или хотя бы на что - нибудь стоящее и благородное, кроме драгоценностей для своей Ленки, новых машин себе,и Ленке, недвижимости, предметов роскоши всей своей ненасытной семейке....
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06.07.2021 22:49 Відповісти
это фото 2015 или 2016 года...
родственников не выбирают, так как и родственники могут жить где угодно...
но играет он за сборную Украины и деньги передал на лечение украинских детей...
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07.07.2021 09:25 Відповісти
 
 