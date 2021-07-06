Секретар РНБО Данілов звинуватив Францію в корупції: "Французи в 2008 займалися переговорами з РФ і Грузією, в результаті грузини втратили частину території, а французи отримали замовлення на "Містралі"з Росії"

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов пояснив свої слова щодо того, що Німеччина і Франція несуть відповідальність за агресію Росії проти України і Грузії - як мінімум моральну.

Про це він заявив в інтерв'ю Forbes.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Наші міжнародні партнери закидають нам, що в нас не долається корупція. В інших країнах теж є корупція. Французи, наприклад, у 2008 році займалися перемовинами між Грузією і Росією, і в результаті грузини втратили частину території, а французи отримали замовлення на "Містралі" від Росії. Не знаю, чи отримали вони щось за частину Донецької і Луганської областей і Крим, але моральна відповідальність є", - зазначив Данілов.

Також читайте: Головний стратегічний партнер України – Велика Британія, - Данілов

Я не є дипломатом, і мені ніхто не забороняє називати речі своїми іменами. Росія напала на Грузію та Україну після того, як ці країни в 2008 році в Бухаресті заблокували нам план дій щодо членства в НАТО. Коли в Києві зустрічаємося в закритому режимі з німецькими та французькими представниками, я їм про це кажу. Останнім часом Німеччина змінила свій тон. Україна зараз повертає свою субʼєктність, з нами починають спілкуватися, нас починають сприймати окремо від Росії", - додав він.