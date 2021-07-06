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Новини Агресія Росії проти України
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Секретар РНБО Данілов звинуватив Францію в корупції: "Французи в 2008 займалися переговорами з РФ і Грузією, в результаті грузини втратили частину території, а французи отримали замовлення на "Містралі"з Росії"

Секретар РНБО Данілов звинуватив Францію в корупції:

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов пояснив свої слова щодо того, що Німеччина і Франція несуть відповідальність за агресію Росії проти України і Грузії - як мінімум моральну.

Про це він заявив в інтерв'ю Forbes.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Наші міжнародні партнери закидають нам, що в нас не долається корупція. В інших країнах теж є корупція. Французи, наприклад, у 2008 році займалися перемовинами між Грузією і Росією, і в результаті грузини втратили частину території, а французи отримали замовлення на "Містралі" від Росії. Не знаю, чи отримали вони щось за частину Донецької і Луганської областей і Крим, але моральна відповідальність є", - зазначив Данілов.

Також читайте: Головний стратегічний партнер України – Велика Британія, - Данілов

Я не є дипломатом, і мені ніхто не забороняє називати речі своїми іменами. Росія напала на Грузію та Україну після того, як ці країни в 2008 році в Бухаресті заблокували нам план дій щодо членства в НАТО. Коли в Києві зустрічаємося в закритому режимі з німецькими та французькими представниками, я їм про це кажу. Останнім часом Німеччина змінила свій тон. Україна зараз повертає свою субʼєктність, з нами починають спілкуватися, нас починають сприймати окремо від Росії", - додав він.

Автор: 

Німеччина (7378) Данілов Олексій (1259) росія (65336) РНБО (2285) Франція (3078)


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Топ коментарі
+47
Чому? А що не так в інтерпретації, що не пустивши під парасольку НАТО французькі і німецькі лідери підставили під удар Україну?

І що не так з тим, що навіть друзям деколи потрібно говорити гірку правду?
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06.07.2021 11:17
+27
Не згоден.
1. Вже не раз говорилось, що Болгарія, чи Турція, чи Румунія навряд чи більше відповідають якимсь міфічним стандартам.

2. НАТО це не клуб. Це інструмент захисту від варварів з тиранічними режимами.
В цьому сенсі військова цінність такої держави як Україна для організації була би набагато вища ніж багато кого з поточних членів.
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06.07.2021 11:41
+26
с такими персонажами как данилов, у украины скоро вообще друзей не останется....
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06.07.2021 10:40
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С учётом того, какое время необходимо на заключение подобного контракта, согласование технических условий, получение необходимых разрешений и т.п., то подозреваю что готовить этот контракт начали гораздо раньше 2008 года.
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06.07.2021 20:49 Відповісти
«Вчіть історію, вчіть історію. В історії знаходяться всі таємниці політичної прозорливості » © Сер Вінстон Черчілль.
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06.07.2021 12:00 Відповісти
...боюсь, что скоро штатам нечего будет крыть от правдоруба
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06.07.2021 12:01 Відповісти
Все так. Хтось повинен про це нагадувати.

Ганьба євро-хвойдам на службі у кремляді.
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06.07.2021 12:02 Відповісти
Про це потрібно нагадувати безпосередньо виборцям цих шмат. Громадянам Німеччини та Франції. Сподіватись, що продажні гниди перестануть такими бути - собі дорожче
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06.07.2021 14:41 Відповісти
виборцiв цих шмат зовсiм не цiкавить Україна, в них i своiх проблем по вуха...
тому питання насамперед до полiтикiв.





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06.07.2021 15:04 Відповісти
хоть ктото в рожу плюнул "партнёрам"
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06.07.2021 12:13 Відповісти
Я підозрюю що це не "плевок", а нагадування політичним лідерам, що на їх плечах лежить величезна відповідальність за долі людей.
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06.07.2021 12:22 Відповісти
Тот случай, когда простота хуже воровства.
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06.07.2021 12:20 Відповісти
продажные еврошлюхи...рашка нам войну, а немцам СП-2....
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06.07.2021 12:21 Відповісти
Це їх трохи ще нагинає Америка, щоб не забувалися...
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06.07.2021 22:35 Відповісти
какие нах "друззззя" ??? хто "друззззя"??? очнитесь наконец..... пукина-***** того самого окур
ка которого борис нетрезвый в 99-м в ящик вытащил в виде нового царя (очень к стати леге-
тимненько уже тогда можно было не признать) давно склеил ласты гдето сразу после погрома
Грозного.... всё дальнейшее это работа штази и большого еропеньского треугольника Рим-
-Париж-Берлин а масквабад сегодня выполняет их заказы.
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06.07.2021 12:27 Відповісти
Данилову респект. Один из немногих адекватных чиновников в Украине.
Немцы и французы спонсируют режим путин и войну с Украиной.
Німеччина і Франція несуть моральну відповідальність за агресію Росії проти України, - Данілов - Цензор.НЕТ 7746
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06.07.2021 12:38 Відповісти
Що значить "моральна відповідальність"? Певно, це відповідальність категоріями та засобами моралі. Таку відповідальність несуть США та інші члени "ядерного клубу". Конкретно Франція та Німеччина надавали всю практично можливу допомогу "Російській **********", в т.ч.й дипломатичну (пригода із двома Містралями - то просто прикрий виняток або ретельно розіграна франкомоськами сцена). За дипломатію слід підкреслити винятково вдало розіграну франконімотою комедію із "нормандським форматом": були б туди включені Англія, Польща й Туреччина (це теж великі й сильні держави), то моськам довелось би й з Криму вибиратись. Щоправда, на нормандську приманку легко клюнув Порошенко, що ліпив (і ліпить) із себе великого дипломата (насправді ж у цій сфері - повний профан).
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06.07.2021 12:58 Відповісти
а есмли даже частично закрыть наш рынок для немецкого тнеликвида авто и фармацевтики,то сразу у немчуры дружеские улябдки появятся и понимание,что Крым оккупирован и идёт украино-российская война.а не внутриукраинские постреляшки
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06.07.2021 13:02 Відповісти
опечатки.Читай "неликвид" и "улыбки"
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06.07.2021 13:03 Відповісти
закрыть наш рынок для немецкого тнеликвида авто и фармацевтики



ринок невеликий, нiмцям майже какая разнiца...
а ось россiянський ринок набагато бiльший... +газ...+нафта...
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06.07.2021 15:45 Відповісти
І заперечити нічого.
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06.07.2021 13:31 Відповісти
Секретарь СНБО Украины https://hvylya.net/news/233215-kak-gitler-danilov-rasskazal-o-kolichestve-rossiyskih-pasportov-na-donbasse Алексей Данилов считает Великобританию главным стратегическим партнером Украины.
Об этом он заявил в интервью Forbes, передает https://rus.lb.ua/news/2021/07/06/488663_sekretar_snbo_nazval.html LB.ua .
"На первом месте Великобритания, а затем США и страны Балтии. И еще Польша и другие, но до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно", - ответил он на вопрос журналистки о стратегических партнерах Украины.
Показательно, что Данилов не назвал Францию и Германию, которые играют ведущую роль в мирных переговорах с Российской Федерацией. Секретарь СНБО считает эти страны "морально ответственными" за российскую оккупацию территории Украины.
"Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть. Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами.
Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю", - сказал Данилов. Он добавил, что в последнее время Германия "изменила свой тон" в отношении Украины.
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06.07.2021 13:46 Відповісти
100% . Жабоїди і німчура настільки огидні і продажні , що Британія навіть не захотіла бути в ЄС з цими дегенератами . Треба нарешті почати називати речі своїми іменами . І добре що Україна це висвітлює .
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06.07.2021 13:59 Відповісти
ТАКИХ ДРУЗЄЙ, ЗА РУКУ ІВ МУЗЄЙ.
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06.07.2021 18:29 Відповісти
Мудло тупе
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06.07.2021 14:05 Відповісти
Он все верно сказал,но сейчас такое вслух говорить не очень уместно.Это стиль советской дипломатии-пообсырать всех с ног до головы ,а потом сидеть и думать почему нас все так не любят.
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06.07.2021 14:33 Відповісти
Стиль советской дипломатии очень хорошо работает, например, в РФ.
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07.07.2021 00:30 Відповісти
Слабое заявление. Хз, что такое "моральная ответственность"
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06.07.2021 14:38 Відповісти
Коллеги "порохоботы", я солидарен с Даниловым. Вы говорите, что "друзей потеряем", но у Украины нет друзей. Есть союзники в числе которых США, Польша и страны Балтии. Поэтому, надо с такими любителями *****, как ФРГ и Франция именно так и говорить, т.е. говорить правду.
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06.07.2021 14:39 Відповісти
все вiрно. говорити потрiбно, тiльки не головним посадовцям, щоб не псувати вiдносини.
а Данiлов якраз...все нормально.
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06.07.2021 15:48 Відповісти
Кому ваша потрібна правда ? Комусь було невідомо,що Німеччина,Франція ,Ізраїль,Британія,дбають в першу чергу про власні інтереси ?
Дипломатія-це не вміння говорити правду. До чого приведе висер Данілова ? До мінімізації контактів з сильними країнами .Оце і є результат.
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06.07.2021 19:16 Відповісти
До чого приведе висIр Данілова ?



нi до чого страшного не приведе, це ж не слова президента чи мiнicтра закордонних справ.
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06.07.2021 20:22 Відповісти
В общем-то уже давно попахивает,за счет Украины, преступными взаимовыгодными международными коррупцилнными связями между ФРГ-паРашией,Францией-ФРГ. Францией-паРашией. Торгуют господа на взаимовыгодных условиях украинской кровью во всю Ивановскую и не краснеют перед мировой общественностью,да корчат из себя"миротворцев"! Псы ***************,шестерки пуйловские!
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06.07.2021 15:05 Відповісти
К сожалению, Данилов прав абсолютно!

В том числе Нормандский формат был создан чтобы с помощью Германии и Франции принудить Украину к капитуляции. В Нормандском формате нет нейтральных стран. Непонятно что Украина до сих пор там делает.
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06.07.2021 15:18 Відповісти
В 2008 членство в НАТО нам заблокировала Тимошенко а не французы. Они своими решениями лишь озвучивают желания нашей власти и народа. К стати, мудрый нарид тогда тоже был против нато в своем большинстве и криком кричал "за нейтральный статус" повторяя за олигархическими телеканалами.
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06.07.2021 15:32 Відповісти
щодо мудрого народу - його думкою олігархи крутять як циган сонцем. У кого змі той і правий, не дарма саме хvйло признає талант такого діяча як геббєльс.
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06.07.2021 16:47 Відповісти
тот редкий случай, когда Данилов прав!
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06.07.2021 17:27 Відповісти
у зебыдла, шо не персонаж- то неисправимый длбйб.
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06.07.2021 17:30 Відповісти
В п'ятницю на РНБО:
- накладуть санкції на Францію
- Венедіктова заведе кримінальну справу на керівництво Франції
Можна і на Ющенка кримінальну справу за злочинну змову з Францією.

Як зебільна влада любить всяку ху..ню нести(
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06.07.2021 17:42 Відповісти
Зачем делать такие заявления? Это делу не поможет, но Макрон просто пошлет Украину нахрен с ее проблемами. Он забывает что ассоциация, пдч нато, безвиз все может быть поставлено на стоп. Заслуга Франции, что танки не пошли на Тбилиси. Как бы грузины отбивались? Украина никак им тогда не помагала, а надо было отправлять целые дивизии туда и воевать там, а не сейчас в Донбассе.
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06.07.2021 18:06 Відповісти
Вот тут нельзя не согласится с Даниловым. Что было, то было, но самое печальное, что такое положение есть и сейчас, и Макрон, ничем не лучше Саркози.
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06.07.2021 18:29 Відповісти
Данилов -лжец и махинатор.С 2008 года по 2014 - Украина успела почти полностью демонтировать армию.Были разоружены 3/4 ВСУ,распродано имущество,земля и техника.Уничтожены списки резерва в военкоматах,уничтожена мобилизационная документация.Минобороны возглавил русский военный,насыщены российскими гражданами министерства и ведомства.И все-таки россия подавилась Украиной.Что должна была делать Франция и Германия?
Кстати, сегодня началось то же самое,только хитрее.Сегодня выявлены и уничтожаются люди,не давшие рашке нас схарчить.И опять мы что-то хотим он кого-то.Середина года -нет оборонного заказа! Вы что,хотите,чтобы французы умирали за Украину? Им -то оно зачем?
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06.07.2021 18:47 Відповісти
а Договор (меморандум), о том, что будут защищать суверинитет и терр. целостность?
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06.07.2021 20:08 Відповісти
Разоружать Украину начали с 1994.
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06.07.2021 20:31 Відповісти
Позорная нация, окурок аннексировал шампанское,а они утерлись.Кто их записал в победители второй мировой? Имея наибольшую армию на континенте безвольно и бездарно сдали свою страну немцам,а потом еще и воевали на их стороне в средиземноморье
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06.07.2021 18:53 Відповісти
а Вьетнам? Вьетнам был колониею Франции, не смогли справиться, позвали Американцев на помощь - те и увязли, а французики быстро смылись.
зато Де голль с помпой вернулся в Париж, когда "СОЮЗНИКИ "(американцы и англичане!) освободили Францию! проводил парады!
прочитайте про Ж.Сименона - тоже купил себе замок, отсиделся в замке на западе Франции, а после войны на 10 лет! удрал в Америку!
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06.07.2021 20:14 Відповісти
Угу.Отакими висерами Трамп розвалював НАТО й трансатлантичну єдність.
А щодо корупції,так то є таке. (Може тупак Данілов соромиться називати прізвище ?)
https://www.kmu.gov.ua/news/arsen-avakov-proviv-zustrich-z-delegaciyeyu-predstavnikiv-velikogo-biznesu-franciyi 25.06.2021 Арсен Аваков провів зустріч з делегацією представників великого бізнесу Франції

https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/1/7299123/ 01.07.21 Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подякував Верховній Раді за ратифікацію чотирьох законопроєктів, завдяки яким Україна отримає інвестиції в більш ніж 1,3 млрд євро і співпрацю з Францією в будівництві локомотивів, підйомників для пожежних і модернізації систем очищення води.

https://ua.interfax.com.ua/news/investments/753445.html 02.07.2021 Аваков обговорив із міністром економіки Франції інвестпроекти та реновацію системи водопостачання в Харкові
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06.07.2021 19:06 Відповісти
обговорив, отримає - це все обіцянки -подивимось, що буде насправді
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06.07.2021 20:06 Відповісти
А тут с Украиной какая єдність? Немцы прямо заявили что они просто посредники для решения "конфликта на востоке Украины". А Франция в свое время хоть и не подписывали будапештский меорандум но нотой уведомляли что присоединяются к нему со стороны гарантов, а теперь пропихивают минскую капитуляцию.
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06.07.2021 20:37 Відповісти
Вважаєте,що інші країни щось нам винні,бо українці-класні чуваки ?
Німеччина й Франція-справді посередники
І який сенс згадувати той меморандум ? Це нікчемний папірець.(Очевидно,ви не читали його текст,бо знали б,що всі підписанти,крім рф, виконали зобов'язання).
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06.07.2021 21:42 Відповісти
Не классные чуваки и тд, а именно международный юридический документ и даёт обязательства. Вы видимо не читали его что считаете что все кроме рф его выполнили, прочтите, там одно обязательство Украины и 6 пунктов обязательств гарантов. Так что даже не имеет значение сколько гарантов их нарушило, есть сам факт нарушения. А так вы правы все эти международные папірці никчемны. И да хорошо что вы поняли что Франция и Германия позиционируют себя как посредники. На бис: о какой едности с Украиной вы сравнивает с трансатлантической?
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07.07.2021 09:02 Відповісти
Не всі угоди нікчемні,а саме КОНКРЕТНО Будапештський меморандум.Вже сама класифікація назви "меморандум" говорить за себе.
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07.07.2021 14:23 Відповісти
А что за классификации вы придумали? И как вас понять будапештский меморандум кто то выполняет, кто то не выполняет по вашему, но она никчемна?
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07.07.2021 17:59 Відповісти
Трамп ничего не разваливал . Он предложил немцам наконец платить деньги за свою оборону ,а не доить США ведя бизнес с расейкой покупая у нее газ .
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06.07.2021 21:22 Відповісти
Здесь бесполезно такое писать. В Украине продолжают костерить Трампа и обожать Байдена, хотя их дела в отношение паРаши и Украины совершенно разные, и это доказывает та задница, в которую американские "союзники" загоняют нынче Украину. Байден их просто грабил при Абамке, теперь отпускает все грехи паРаше, но украинцы похоже будут любить его до своего полного поражения, к которому Байден прикладывает руку.
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06.07.2021 21:46 Відповісти
Адекватні керівники таке обговорюють за зачиненими дверима,а не скандальними заявами,працюючи на лохуватий електорат.
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06.07.2021 21:49 Відповісти
А за Донецк и Крым французам запретили шампанское из Шампани называть шампанским на Расии.
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06.07.2021 19:18 Відповісти
И насосы Siemens в Крыму мы тоже помним
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06.07.2021 19:44 Відповісти
В Галичині усіх і усе гидких, заразних і паскудних споконвіків називали і називають "францою" і "француватими". І чого б то...
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06.07.2021 20:00 Відповісти
Чи можуть пан Данілов і інші представники влади відзвітувати, що вони особисто зробили для зміцнення переговорних позицій України на міжнародній арені? Тому що прийти і внаглу запитати чому ви нас не годуєте і не захищаєте, це позиція жебрака і пройдисвіта. І щоб робити такі заяви про партнерів з ЄС та Нато (якими б вони лицемірними не були), потрібно мати щось серйозне за спиною, а інакше ця поведінка ображеної дитини ні до чого не призведе. Тому хотілось би дізнатись, чому народам франції і німеччини потрібно тягнути лямку захищаючи Україну? За красиві очі? Чи може все ж таки треба їх зацікавлювати економічними, інвестиційними проєктами? Показати що кожен цент відправленої допомоги йде за призначенням. І тд і тп. Міжнародна політика це бездушний світ де в кожного є свої особисті інтереси і на цих інтересах треба навчитись грати нам самим. Образитись на весь світ через той самий північний потік 2, це не прояв суб'єктності. А от стати енергонезалежною країною, чи хоча б максимально активно займатись диверсифікацією джерел постачання, це якраз був би прояв суб'єктності. А ви зараз просто займаєтесь тим же чим і ваші попередники: імітацією бурхливої діяльності, переводом стрілок, і перекладанням відповідальності.
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06.07.2021 20:05 Відповісти
чому народам франції і німеччини потрібно тягнути лямку захищаючи Україну?



яку лямку? що та коли вони захищали?
можливо, заради України вони пiшли на якiсь жертви? Нi !
Про що Ви взагалi говорите? До чого цей пафос?
та вони на бiженцiв з Африки, чи з Cирiї в сотнi раз бiльше витрачають. яку лямку? схаменiться.
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06.07.2021 20:27 Відповісти
Жги напалмом Данилов! Гансы и Жаны вертихаостки еще те.
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06.07.2021 20:38 Відповісти
Боюсь, гансы и жаны данилова не услышат. Но услышат послы от этих жанов и гансов. И вполне могут перекрыть въезд многим из "пересичных", чтобы для ума.
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06.07.2021 20:46 Відповісти
С господином Даниловым я здесь согласен на все 100%.
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06.07.2021 21:13 Відповісти
пустобрех. Начал выпячиваться, когда гринпоца послали. А его дружбан Ефрем ни в чем не виноват ? привозил в 2014 всяких отщепенцев с России и требовал путин, введи. А теперь что, белый и пушистый. А как гринпоц насрал Канаде в ООН, обещал прогосовать в Совбез, "слово дал" а потом на Нидерланды по просьбе путина. Это не политическая коррупция ? В словах данилова обида -послали все эти страны "балагура и промокашку" ., а англичане всегда мыслят геополитически -выплывет гринпоц на поверхность -хорошо, утонет - ничего, Украина всегда с нами.
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06.07.2021 21:25 Відповісти
дипломаты из подворотни рулят.. и этот у зебилов сейчас луТший
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06.07.2021 22:00 Відповісти
Это подстава! Ничего хорошего не будет. Задача номер один для Зекоманд - разосраться со всеми союзниками. Кому это не понятно?
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06.07.2021 23:08 Відповісти
так тогда был Саркозя ,а он уже сидит кажется
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06.07.2021 23:35 Відповісти
НАТО, точно як і ЄС - найперше політичний, а не військовий союз. Завжди у всьому на 1-ому місці - політика, а вже потім економіки, війська, екології, технології....
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07.07.2021 03:52 Відповісти
А в это время..
3эМpaзи -- ЛИКВИДИРОВАЛИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА СВЯЗАНЫЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ РОССИИ НА ОКУПИРОВАННОЙ ЕЮ ТЕРРИТОРИЯХ ВОСТОКА ДОНБАССА..
.
ЭТО РОВНЯЕТЬСЯ С СЛИВОМ ОПЕРАЦЫИ ВАГНЕРОВЦЕВ .

..
.
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07.07.2021 09:16 Відповісти
Смотрю тут кто то увидел в лице Франции мощных союзников Украины?с такими союзниками и врагов не нужно.
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22.11.2021 18:08 Відповісти
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