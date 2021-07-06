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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус з нами ще принаймні на півтора року, - головний санлікар Кузін

Коронавірус з нами ще принаймні на півтора року, - головний санлікар Кузін

У МОЗ оцінили, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу. Коронавірус буде ще принаймні півтора року.

Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, потрібно сформувати адекватний рівень вакцинованих людей і колективний імунітет на світовому рівні.

"Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще мінімум на півтора року", - заявив Кузін.

Він вважає, що українці не розпрощаються з вірусом до кінця 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сертифікати про вакцинацію не вічні, у них один рік терміну придатності, - Кузін

"І нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки… Це допомагає запобігати й іншим інфекційним хворобам", - повідомив він.

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Когда в Москве в 1959 году была вспышка натуральной оспы (!) (это вам не ковид; это смерть с вероятностью 50%), то всё было закончено за два месяца, и никто ничего не узнал кроме тех кому было положено по службе.

Интересно, а какой процент населения до сих пор верит в эту ковидную лашпу ?
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06.07.2021 10:52
+4
а вы сколько еще с нами?
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06.07.2021 10:46
+2
Ох эти ученые на ***** точеные, коронавирус это на долго т.к. это не естественный а искусственный штамм, и это уже доказано. И мутировать он будет, и новые вакцины будут придумывать аж пока он не выполнит поставленную перед ним создателями задачу. А это надолго, и будем мы с ним жить как с гриппом.
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06.07.2021 10:56
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а вы сколько еще с нами?
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06.07.2021 10:46 Відповісти
Пока к ним не будет применён "метод Янука".
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06.07.2021 10:53 Відповісти
какой хороший вопрос
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06.07.2021 14:27 Відповісти
Когда в Москве в 1959 году была вспышка натуральной оспы (!) (это вам не ковид; это смерть с вероятностью 50%), то всё было закончено за два месяца, и никто ничего не узнал кроме тех кому было положено по службе.

Интересно, а какой процент населения до сих пор верит в эту ковидную лашпу ?
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06.07.2021 10:52 Відповісти
Коронавирус с нами еще, по крайней мере, на полтора года, - главный санврач Кузин

Другими словами развод лохов продлится ещё полтора года.
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06.07.2021 10:55 Відповісти
Ох эти ученые на ***** точеные, коронавирус это на долго т.к. это не естественный а искусственный штамм, и это уже доказано. И мутировать он будет, и новые вакцины будут придумывать аж пока он не выполнит поставленную перед ним создателями задачу. А это надолго, и будем мы с ним жить как с гриппом.
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06.07.2021 10:56 Відповісти
Не с нами, а в нас. Увы...
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06.07.2021 11:08 Відповісти
Доки такі виродки, як Кузін будуть з нами, буде і коронавірус.
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06.07.2021 14:23 Відповісти
на основі чого він робить висновки, що він взагалі знає..
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06.07.2021 14:27 Відповісти
 
 