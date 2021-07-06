1 916 10
Коронавірус з нами ще принаймні на півтора року, - головний санлікар Кузін
У МОЗ оцінили, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу. Коронавірус буде ще принаймні півтора року.
Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, потрібно сформувати адекватний рівень вакцинованих людей і колективний імунітет на світовому рівні.
"Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще мінімум на півтора року", - заявив Кузін.
Він вважає, що українці не розпрощаються з вірусом до кінця 2022 року.
"І нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки… Це допомагає запобігати й іншим інфекційним хворобам", - повідомив він.
Топ коментарі
+5 aquarius580 #416927
показати весь коментар06.07.2021 10:52
+4 jklpqrs
показати весь коментар06.07.2021 10:46
+2 Georgy Charnetsky
показати весь коментар06.07.2021 10:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Интересно, а какой процент населения до сих пор верит в эту ковидную лашпу ?
Другими словами развод лохов продлится ещё полтора года.