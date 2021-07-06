Коронавірус з нами ще принаймні на півтора року, - головний санлікар Кузін

У МОЗ оцінили, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу. Коронавірус буде ще принаймні півтора року.

Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, потрібно сформувати адекватний рівень вакцинованих людей і колективний імунітет на світовому рівні.

"Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще мінімум на півтора року", - заявив Кузін.

Він вважає, що українці не розпрощаються з вірусом до кінця 2022 року.

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"І нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки… Це допомагає запобігати й іншим інфекційним хворобам", - повідомив він.