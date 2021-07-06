Рейтинг партій на липень 2021 року: "СН" - 24,9%, "ЄС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батьківщина" - 12,3%, - опитування "Рейтингу"

Чотири політичні партії подолали б 5-відсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися на початку липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 30 червня - 3 липня 2021 року.

Так, рейтинг партій, які б точно пройшли в Раду, очолює "Слуга народу", за яку готові проголосувати 24,9% респондентів, які визначилися з вибором.

Також до парламенту проходять політична партія "Європейська Солідарність", яку готові підтримати 13,5% українців, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,8% та Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 12,3%.

До партій, рейтинг яких значно нижчий, увійшли "Сила і честь", яку готові підтримати 4,8% українців, "Радикальна партія" - 4,7%, партія "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, "Наші" - 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,1%, "Партія Шарія" - 3,7%. Рейтинг інших політичних сил – менший за 3%.

Соціологічне дослідження проводилося на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2500 респондентів старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш ніж 2,0%. Терміни проведення 30 червня - 3 липня 2021 року.