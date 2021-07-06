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Рейтинг партій на липень 2021 року: "СН" - 24,9%, "ЄС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батьківщина" - 12,3%, - опитування "Рейтингу"

Рейтинг партій на липень 2021 року:

Чотири політичні партії подолали б 5-відсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися на початку липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 30 червня - 3 липня 2021 року.

Так, рейтинг партій, які б точно пройшли в Раду, очолює "Слуга народу", за яку готові проголосувати 24,9% респондентів, які визначилися з вибором.

Також до парламенту проходять політична партія "Європейська Солідарність", яку готові підтримати 13,5% українців, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,8% та Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 12,3%.

До партій, рейтинг яких значно нижчий, увійшли "Сила і честь", яку готові підтримати 4,8% українців, "Радикальна партія" - 4,7%, партія "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, "Наші" - 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,1%, "Партія Шарія" - 3,7%. Рейтинг інших політичних сил – менший за 3%.

Соціологічне дослідження проводилося на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2500 респондентів старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш ніж 2,0%. Терміни проведення 30 червня - 3 липня 2021 року.

Автор: 

рейтинг (1654) соціологія (260) Батьківщина (586) Слуга народу (2813) Європейська Солідарність (1082) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+23
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2748
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06.07.2021 10:54
+15
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2341
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06.07.2021 10:56
+13
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9963
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06.07.2021 10:55
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Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2748
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06.07.2021 10:54 Відповісти
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9963
показати весь коментар
06.07.2021 10:55 Відповісти
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2341
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06.07.2021 10:56 Відповісти
сами себя опросили и записали
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06.07.2021 11:08 Відповісти
Любопытно, а с кем "Слуги народа" собираются делать
следующую коалицию в Раде - неужели с "Европейской солидарностью"?
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06.07.2021 10:55 Відповісти
их законное место - гордое одиночество у параши
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06.07.2021 10:57 Відповісти
Та ты шо? Конечно же с ОПЗЖ - что те, что те малороссы по своей сущности
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06.07.2021 10:59 Відповісти
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7764
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06.07.2021 11:01 Відповісти
...тогда почему с ОПЗЖ - СН воюет больше чем в свое время ЕС?
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06.07.2021 11:01 Відповісти
Де ви побачили ту "війну", то "шлюбні ігри".
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06.07.2021 11:14 Відповісти
та ні, їх побратими ОПЗЖ, а Європейська солідарність проукраїнська і проєвропейська партія.
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06.07.2021 14:34 Відповісти
Под выборы пойдут еще большие проплаченные рейтинги.Из-за фальшивых рейтингов новым партиям тяжело попасть в парламент,да и выборы у нас подгоняют под рейтинги.
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06.07.2021 10:56 Відповісти
..а шо у олигархов уже есть новые партии?
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06.07.2021 11:03 Відповісти
100% мои слова - готовятся к фальсификациям, избиратели болжны думать, что может они чего-то не догоняют и "народ" действительно любит этого откровенного просточка-идиота, который по телевизору признаётся в предательствах.
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06.07.2021 12:56 Відповісти
Шото я потерялся в этих рейтингах! Последний случай, с слугой-наркоманом Брагаром, рейтинг "СН" обвалил или поднял?
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06.07.2021 10:57 Відповісти
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6502
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06.07.2021 11:00 Відповісти
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8955
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06.07.2021 10:59 Відповісти
а шо, сцявка вже не має серед лідерів?? Нічо, Пінчук на наступну партію "Ригай!" грошенят дасть
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06.07.2021 10:59 Відповісти
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 213
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06.07.2021 11:02 Відповісти
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 767
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06.07.2021 10:59 Відповісти
Пропал дом ... (с)
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06.07.2021 11:00 Відповісти
За Свободу!
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06.07.2021 11:00 Відповісти
ЗА ТЯГНИСРАКА !!!!!!
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7217
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06.07.2021 11:03 Відповісти
ви шо, нога не здригнеться, млять!
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06.07.2021 11:04 Відповісти
ша...видосиков подкинем.....лохторат возрадуется "будущему счастью" от Зе шоблы.
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06.07.2021 11:01 Відповісти
"Сила ичесть " - вообще уникум, никто не видит и не слышит того Смешко, а рейтинг стабильный. Уникально.
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06.07.2021 11:02 Відповісти
у нього абонемент на декілька років одразу, ****
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06.07.2021 11:05 Відповісти
Зеркаль - през, Юля - прем'єр. Зєлю з шоблою на довічне з конфіскацією. Дострокові. Всі ці рейтинги - фуфєл. Зєлін рейтинг - НУЛЬ.
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06.07.2021 11:02 Відповісти
Зеркаль не хоче, декілька раз заявляла.
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06.07.2021 11:04 Відповісти
Пох.. Ванятка хоче)
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06.07.2021 11:11 Відповісти
Це нормально, якщо людина не хоче валити на себе цей вантаж, це означає, що Лана - розумна жінка. Пройдисвіт прагне влади, бо йде красти. А порядна людина розуміє, що за чесну працю українці можуть посадити, як Юлю колись.
Але зірки так склались, що саме Лана може перемогти на дострокових з приголомшливим успіхом. За неї проголосують і юлєфоби і юліанці. Іноді заради народу треба йти на жертовність. Тим більш буде до пані Лани повага і довіра.
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06.07.2021 11:12 Відповісти
В ОП Єрмака вже готуються на цю осінь оголошувати позачергові президентські. Щоб виграти їх і обнулити свій п'ятерічний термін, бо пізніше Зєля не виграє в тій дупі, куди він веде країну. Нам треба узгодити нормальну владу і пакетом йти на вибори, щоб кандидат переміг ще в першому турі.
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06.07.2021 11:05 Відповісти
Ти Ваньок вже агітував і твій Зелох Косовороткович пройшов. А якщо при ньому всі президенти, то ти Ваня також є Косоворотка Гундосович. Як показує практика твоя аналітика і знання кандидатів на нулю.
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06.07.2021 14:38 Відповісти
Тут за одне криве слово на твого хозяїна банять на три дні. Тому я промовчу
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06.07.2021 19:41 Відповісти
Таки ЗЕлох, це назавжди.
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06.07.2021 11:02 Відповісти
А який тоді лох кого він переміг?
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06.07.2021 11:12 Відповісти
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4935
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06.07.2021 11:04 Відповісти
От скільки пану платять за ці перепости, просто цікаво? Хоч на пиво вистачає?
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06.07.2021 11:14 Відповісти
На Камчатке рухнул в Охотское море АН-26 22 пассажира и 6 членов экипажа не подохли,РАБссиянцы не дохнут...они мстят сбитому малазийскому Боингу под Донецком...
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06.07.2021 11:06 Відповісти
не знаю, які там рейтинги у інших, але "опазажопу" треба обнуляти методом ліквідації..
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06.07.2021 11:07 Відповісти
Следующим президентом Украины будет Наташа Витренко,недавно сказавшая сакраментальную фразу в своем блоке Ютьюба...РАБссия сама виновата,что потеряла Украину......,Наталья Михайловна...ваш покорный слуга Сенатор сказал эту фразу 3 марта 2014 года... на сайте Цензор Нет...
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06.07.2021 11:14 Відповісти
Чем фиговей ситуация в стране, тем выше рисуют рейтинги зеленым рагулям. Никогда не поверю, что у опг квартал95 рейтинг 25%, особенно на фоне катастрофического подоражания комуналки и продуктов питания за последний год.
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06.07.2021 11:17 Відповісти
Лично я верю Зелемойским..., Включил дурака,а остальное хвостом прибежит,и рейтинг и дебилизм в одном флаконе с 73% ЛОХтората
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06.07.2021 11:19 Відповісти
Мабуть опитування проводитось по телефону, а не методом прямого опитування і то знайомих чи родичів.
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06.07.2021 11:20 Відповісти
Доллар 27,а все подорожало...даже саморезы для гипсокартона на 73% подорожали
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06.07.2021 11:21 Відповісти
Щоб не робила тупа порошенківська бидлота, а рейтинг бариги та його партії не зростає.
І це при тому, що зелений блазень вже обісрався десятки разів, але нарід за жодних обставин не хоче голосувати за барижу наволоч.
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06.07.2021 11:28 Відповісти
На зло баризі почнуть себе морити голодом і холодом!
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06.07.2021 12:09 Відповісти
Та не фантазуй.
До голоду та холоду вкрай далеко . За бариги у 2015 році було набагато гірше.
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06.07.2021 12:12 Відповісти
Я думав при активній фазі війни на Донбасі було гірше. а ні. то при баризі.
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06.07.2021 12:14 Відповісти
Яка активна фаза була на донбасі восени 2015 року?
І подивися, як зростає економіка ізраїлю під час перманентної 75річної війни.
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06.07.2021 12:20 Відповісти
Як там казала Ольга *********?...ах да...Все кто угодно,только не Порошенко
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06.07.2021 11:28 Відповісти
Говноеды Мавзолейные,вам не повезло Зеленский стал Фюрером Украины...Байден и премьер Британии Джонсон подтвердят...Базы НАТО строить будет Зеленский а не Порошенко и Турчинов Рейтинг партій на липень 2021 року: "СН" - 24,9%, "ЄС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батьківщина" - 12,3%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5445
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06.07.2021 11:31 Відповісти
Як можна голосувати за то зелене шобло,яке нові податки придумує і голосує за ту куйню,народ cліпий і дурний,долар 27 а толку??? ціни ростуть що місяця тоість долар вже має 35 коштувати до тих цін,бо три роки назад за сто доларів можна було накупити майже в два рази більше ніж тепер за 100$.Я розумію можна було в Петрі в чомусь розчаруватись,але і рейтинг у них зразу поплив а тут і далі вірять в зелену ахінею,може вже пора усвідомити помилку,і не голосувати аби не Порошенко,а то змін ніяких,але упорото вони за зелене шобло тримаються.В країні реально сра..а,і нема що згадати за того зе..Хіба купа провалів.
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06.07.2021 11:37 Відповісти
Це ще добре якщо топчуться на місці. В багатьох напрямках повна дупа.
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06.07.2021 12:08 Відповісти
Вчера Сенат США проголосовал за Бюджет 2022 года...в нем предусмотрено выделение Украине дополнительные ассигнования...наверно на базу НАТО в Харькове или Полтаве...
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06.07.2021 11:37 Відповісти
пхахаха уже бабе юле накрутили 12%.да у нее максимум 5 %
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06.07.2021 11:40 Відповісти
Напомню кто не знает...Бюджет США 2022 начинает работать с октября этого года...,таковы Законы США...
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06.07.2021 11:41 Відповісти
Опрос что ли в псих больнице проводили?
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06.07.2021 11:46 Відповісти
У Верховній Раді. а що?
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06.07.2021 12:09 Відповісти
Із задоволенням готові зебіли платити мінімум 8 гре за куб + доставка. Це ж не клятий барига з його субсидіями. а Слуги Народу і їм треба допомагати. Але всеодно Нафтогаз. навіть. при такій ціні буде збитковим на папері.
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06.07.2021 12:07 Відповісти
Рейтинг СН в почти 25% держится только лишь на том что действующий президент от туда, а также премьер, спикер, практически весь кабинет министров и т.д. То есть . по сути власть. Если с этим что то произойдет, особенно с первым лицом ( например обвал его рейтингов), то СН превратится в мыльный пузырь, ну или при определенном раскладе и заинтересованности " крупных игроков" останется на плаву где то с 6 - 8 %.
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06.07.2021 12:54 Відповісти
Іде підготовка до виборів............. потрібні гроші....... і не малі.
Легше усього підняти тарифи, с кожного по 3гривні Зебені радість.
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06.07.2021 12:58 Відповісти
Рейтинг партий уже показали местные выборы....так что слуги и всякая прислуга может спокойно паковать вещи на выход... ( А некоторым и в Качановку...)
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06.07.2021 14:50 Відповісти
Як вже писалось неодноразово,що цими рейтингами можна підтерти одне місце,яке називається дупа! В оцю брехню вірять хіба що не сповна розуму!!!
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06.07.2021 17:09 Відповісти
https://news.depo.ua/ukr/news/kolishniy-sluga-yurchenko-skoiv-dtp-u-lvovi-video-202107081342972 Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше виключили зі "Слуги народу", знаходячись під екстезі скоїв ДТП у Львові (відео)
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.
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08.07.2021 22:22 Відповісти
 
 