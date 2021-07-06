Рейтинг партій на липень 2021 року: "СН" - 24,9%, "ЄС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батьківщина" - 12,3%, - опитування "Рейтингу"
Чотири політичні партії подолали б 5-відсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися на початку липня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 30 червня - 3 липня 2021 року.
Так, рейтинг партій, які б точно пройшли в Раду, очолює "Слуга народу", за яку готові проголосувати 24,9% респондентів, які визначилися з вибором.
Також до парламенту проходять політична партія "Європейська Солідарність", яку готові підтримати 13,5% українців, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,8% та Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 12,3%.
До партій, рейтинг яких значно нижчий, увійшли "Сила і честь", яку готові підтримати 4,8% українців, "Радикальна партія" - 4,7%, партія "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, "Наші" - 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,1%, "Партія Шарія" - 3,7%. Рейтинг інших політичних сил – менший за 3%.
Соціологічне дослідження проводилося на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2500 респондентів старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш ніж 2,0%. Терміни проведення 30 червня - 3 липня 2021 року.
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следующую коалицию в Раде - неужели с "Европейской солидарностью"?
Але зірки так склались, що саме Лана може перемогти на дострокових з приголомшливим успіхом. За неї проголосують і юлєфоби і юліанці. Іноді заради народу треба йти на жертовність. Тим більш буде до пані Лани повага і довіра.
І це при тому, що зелений блазень вже обісрався десятки разів, але нарід за жодних обставин не хоче голосувати за барижу наволоч.
До голоду та холоду вкрай далеко . За бариги у 2015 році було набагато гірше.
І подивися, як зростає економіка ізраїлю під час перманентної 75річної війни.
Легше усього підняти тарифи, с кожного по 3гривні Зебені радість.
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.