Від сьогодні банки можуть автоматично списувати з рахунків борги за комуналку і штрафи

Від сьогодні, 6 липня, кілька українських банків можуть автоматично списати з рахунків українців кошти за борги. Відповідний наказ Міністерства юстиції №1061 / 5 від 23.03.2021 набув чинності.

Списання коштів з банківських рахунків українців буде здійснюватися на вимогу виконавців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Гроші будуть списувати з рахунків за: несплачені штрафи; штрафи за порушення ПДР; борги за комунальні платежі, борги з аліментів.

Зараз це уповноважені робити сім банків: державний ПриватБанк, ТАСкомбанк, Універсал Банк (зокрема, Монобанк), ОКСІ банк, Банк Восток, Індустріалбанк і ПроКредит Банк. Банківські установи зараз у тестовому режимі і на стадії консультацій. Згодом до системи автоматичного списання боргів під'єднаються всі банки.

Для того, щоб банк не списав кошти примусово, клієнт повинен самостійно погасити свої фінансові заборгованості. Це можна зробити у відділенні банку, через онлайн-банкінг або скористатися послугою сервісу "Онлайн будинок юстиції". Сплатити борг можна в розділі "Послуги / виконавчі провадження", за допомогою системи "Дія", через Автоматизовану систему виконавчого провадження, якщо у боржника є постанова про відкриття виконавчого провадження, яке містить ідентифікатор доступу і QR-код в лівому верхньому кутку документа.

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Раніше для того, щоб списати борги з боржників виконавчій службі доводилося спочатку знаходити гроші на рахунках, відправляючи запити всім українським банкам. Часто банки відмовлялися надавати виконавцям таку інформацію, що ускладнювало процес стягнення боргів, пише Економічна правда.

У разі виявлення рахунків боржника виконавцям потрібно було надсилати ще один лист з вимогою арештувати кошти. Уся процедура була тривалою, адже усі запити потрібно було надсилати у паперовій формі. Це ускладнювало процес погашення боргів.

Однак у квітні 2021 року Нацбанк оновив свої положення щодо розкриття банківської таємниці. Тепер на вимогу виконавців банки надають інформацію не лише про наявність рахунків боржника, а і їх номери та залишки коштів на них.

Водночас Мін'юст дозволив використовувати Автоматизовану систему виконавчого провадження для виявлення й арешту коштів на рахунках у всіх виконавчих провадженнях, а не лише в тих, що стосуються сплати аліментів, як було раніше. Це означає, що виявити банківські рахунки боржників та залишки на них, а також арештувати ці кошти для державних та приватних виконавців стало набагато простіше.

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Державний або приватний виконавець створить у системі спеціальний запит про наявність коштів у боржника, який автоматично надійде всім банкам, що приєдналися до АСВП. Цю інформацію банки отримають за годину.

У цій же системі виконавець зможе створити постанову про арешт коштів на рахунках боржника, надіслати банкам вимогу про списання коштів з рахунків і реквізити виконавчої служби, на які їх потрібно переказати.

Невдовзі процес конфіскації коштів теж має стати автоматичним. До того часу вимоги про списання коштів виконавці надсилатимуть традиційною поштою.