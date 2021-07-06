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Від сьогодні банки можуть автоматично списувати з рахунків борги за комуналку і штрафи

Від сьогодні банки можуть автоматично списувати з рахунків борги за комуналку і штрафи

Від сьогодні, 6 липня, кілька українських банків можуть автоматично списати з рахунків українців кошти за борги. Відповідний наказ Міністерства юстиції №1061 / 5 від 23.03.2021 набув чинності.

Списання коштів з банківських рахунків українців буде здійснюватися на вимогу виконавців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Гроші будуть списувати з рахунків за: несплачені штрафи; штрафи за порушення ПДР; борги за комунальні платежі, борги з аліментів.

Зараз це уповноважені робити сім банків: державний ПриватБанк, ТАСкомбанк, Універсал Банк (зокрема, Монобанк), ОКСІ банк, Банк Восток, Індустріалбанк і ПроКредит Банк. Банківські установи зараз у тестовому режимі і на стадії консультацій. Згодом до системи автоматичного списання боргів під'єднаються всі банки.

Для того, щоб банк не списав кошти примусово, клієнт повинен самостійно погасити свої фінансові заборгованості. Це можна зробити у відділенні банку, через онлайн-банкінг або скористатися послугою сервісу "Онлайн будинок юстиції". Сплатити борг можна в розділі "Послуги / виконавчі провадження", за допомогою системи "Дія", через Автоматизовану систему виконавчого провадження, якщо у боржника є постанова про відкриття виконавчого провадження, яке містить ідентифікатор доступу і QR-код в лівому верхньому кутку документа.

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Раніше для того, щоб списати борги з боржників виконавчій службі доводилося спочатку знаходити гроші на рахунках, відправляючи запити всім українським банкам. Часто банки відмовлялися надавати виконавцям таку інформацію, що ускладнювало процес стягнення боргів, пише Економічна правда.

У разі виявлення рахунків боржника виконавцям потрібно було надсилати ще один лист з вимогою арештувати кошти. Уся процедура була тривалою, адже усі запити потрібно було надсилати у паперовій формі. Це ускладнювало процес погашення боргів.

Однак у квітні 2021 року Нацбанк оновив свої положення щодо розкриття банківської таємниці. Тепер на вимогу виконавців банки надають інформацію не лише про наявність рахунків боржника, а і їх номери та залишки коштів на них.

Водночас Мін'юст дозволив використовувати Автоматизовану систему виконавчого провадження для виявлення й арешту коштів на рахунках у всіх виконавчих провадженнях, а не лише в тих, що стосуються сплати аліментів, як було раніше. Це означає, що виявити банківські рахунки боржників та залишки на них, а також арештувати ці кошти для державних та приватних виконавців стало набагато простіше.

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Державний або приватний виконавець створить у системі спеціальний запит про наявність коштів у боржника, який автоматично надійде всім банкам, що приєдналися до АСВП. Цю інформацію банки отримають за годину.

У цій же системі виконавець зможе створити постанову про арешт коштів на рахунках боржника, надіслати банкам вимогу про списання коштів з рахунків і реквізити виконавчої служби, на які їх потрібно переказати.

Невдовзі процес конфіскації коштів теж має стати автоматичним. До того часу вимоги про списання коштів виконавці надсилатимуть традиційною поштою.

Автор: 

банки (7739) борг (2142) конфіскація (852) комунальні послуги (570) штраф (1866) Державна виконавча служба (46)


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Топ коментарі
+49
Ті ж обленерго, які належать олігархам, ********** писати в квитанціях неіснуючі борги на сотні, тисячі гривен. Причому, погрожуючи стягнути їх в судовому порядку.
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06.07.2021 11:12
+45
ось воно що..
чекаємо на масове шахрайство та крадіжки з карток громадян під видом списання боргів..
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06.07.2021 11:04
+41
С сегодняшнего дня банки могут автоматически списывать со счетов долги за коммуналку и штрафы - Цензор.НЕТ 3888
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06.07.2021 11:14
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Ти вже третій з цією хнею на сторінці. Як ви, ботики, вже набридли.
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06.07.2021 17:42 Відповісти
Пусть они списывают через банки долги олигархов. Но им к сожалению государство прощает долги десятками миллиардов гривен. А такая "подлянка" банков рнаселению может сейчас обойтись убытками для банковской сферы тоже измеряемая миллиардами гривен.
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06.07.2021 14:12 Відповісти
ни копейки банкам.... все в землю......
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06.07.2021 14:17 Відповісти
Довіри до наших банків і так не було , тепер зешмарклі добють останню..
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06.07.2021 14:37 Відповісти
придурки. Это беспредел. Что делать с уродами коммунальщиками, которые ошибаются и насчитывают от фонаря?? теперь все будут списывать от фонаря???
надо объединяться и подавать в суд на ту падлу, которая это придумала.

Ладно алименты, или хотя бы лимит сделали списания, от 20 тыс. грн., пусть списывают. Но всех в ряд?!!
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06.07.2021 15:07 Відповісти
После решения суда и заявки исполнителя. А за долг в 1000 грн. в суд не подают.
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07.07.2021 10:59 Відповісти
С сегодняшнего дня банки могут автоматически списывать со счетов долги за коммуналку и штрафы_________ так что, можно не заморачиваться со снятием показаний счетчиков, передаче их, оплате...? все будет автоматически - покращення жизни людей, особенно стариков - никуда ходить не надо!
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06.07.2021 17:48 Відповісти
Читайте внимательно.
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07.07.2021 10:59 Відповісти
с юмором проблемы...
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07.07.2021 13:31 Відповісти
С дешевым, да. Не нравится.
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07.07.2021 16:45 Відповісти
УРА, Зе філи ?? Зе перемога?


Ви щасливі ? ))
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06.07.2021 18:14 Відповісти
Дорогий мій виборцю!

Я надіюсь ти вже ознайомлений з цими прекрасними недавніми нововведеннями?

1. Перегляд тарифів на опалення щодо збільшення їх вартості
2. Рекомендований авансовий платіж за опалення
3. Урізання пенсій в 1,5-2 рази вже з червня цього року

4. Банки можуть автоматично списувати з твого рахунку борги за комуналку
Від сьогодні банки можуть автоматично списувати з рахунків борги за комуналку і штрафи - Цензор.НЕТ 9651
....і памятай: ми зробили це разом!
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06.07.2021 18:35 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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06.07.2021 18:42 Відповісти
А при Порошенка тарифи постійно і регулярно знижувались...
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06.07.2021 20:38 Відповісти
"...Ліс безбожно вирубували, але дерева продовжували голосувати за сокиру, бо держак сокири був зроблений з дерева і вони щиро вірили, що сокира - одна з них..."
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07.07.2021 08:20 Відповісти
Скорей бы уже майдан вымести эту зеленую погань и его спонсоров
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06.07.2021 18:43 Відповісти
Спонсори ті ж самі, що були і в усіх попередніх: олігархи.
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06.07.2021 20:41 Відповісти
ССССССССССССУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУКККККККККККККККККККИИИИИИИИИИИИ !!!!!!!!!
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06.07.2021 19:13 Відповісти
А вы что за коммуналку не платите?
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06.07.2021 19:17 Відповісти
как жи платить ты что забыл тарифный генацид!!! Барига мародьор продолжает тарифный генацид мудрого нарита!!
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06.07.2021 19:48 Відповісти
А зарплаты и пенсии щас уже все на карточку начисляют..вот сразу и будут снимать за комуналку..так и решим проблему комунальных долгов..правда появица другая проблема.. ЗЕскот начнёт пухнуть с голоду..но то такое, зробылы их разом, а сосать будет только ЗЕлохторат, а ЗЕбубачка ни причём..
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06.07.2021 19:53 Відповісти
Это не государство.... это "Рога и Копыта" по обворовыванию народа...
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06.07.2021 20:21 Відповісти
это народ полное быдло)))
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07.07.2021 05:47 Відповісти
Від сьогодні банки можуть автоматично списувати з рахунків борги за комуналку і штрафи - Цензор.НЕТ 6190
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06.07.2021 20:33 Відповісти
а чего все так переполошились? коммуналку не платите? я считаю, что это правильно. Люди со скромным доходом платят, а те, у кого по 100 000 на счетах лежат, - нет.
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06.07.2021 20:53 Відповісти
Те, у кого 100 000 на счетах лежит, нищеброды, и они платить тоже будут. А вот у тех, у кого в подвале стоит пару десятков закатанных трехлитровых банок с "капустой" - те нет, ничего платить не будут
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06.07.2021 23:47 Відповісти
А мне ,лично,не приятно,что какие то кретины могут в любой момент начать рыться в моем "кошельке" ...
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07.07.2021 00:05 Відповісти
Вас уведомят. Успеете приготовиться.
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07.07.2021 11:01 Відповісти
К чему приготовиться?что какое то чувырло,предупредив, в мою сумку полезет ?а как они ,просто так, и до этого деньги умели снимать,ссылаясь на сбой ,все прекрасно знают
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07.07.2021 12:11 Відповісти
Это не на долго. Тем самым они пилят сук (пр. сук - дерево) на котором сидят.
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06.07.2021 22:33 Відповісти
Если все одновременно снимут все деньги с банковских счетов и закроют их, то банки рухнут!
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06.07.2021 22:39 Відповісти
Но не снимут и не рухнут. Вот где парадокс.
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06.07.2021 23:47 Відповісти
Банки будут отдавать по 500 грн. в одни руки в неделю.
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07.07.2021 11:04 Відповісти
Какие-то отдельные банки - вполне может быть. Ну так надо же подымать финансовую грамотность населения. Кто повелся на высокие проценты и красивые плюшки - тот должен страдать. Но в целом банковская система выстоит, даже если начнется война.
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07.07.2021 14:44 Відповісти
а как банки узнают что у кого-то есть долг за коммуналку ?
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06.07.2021 23:27 Відповісти
Банки ничего не узнают. На то есть судебный исполнитель или коллектор, которым сильно облегчили работу. Вернее, им теперь и напрягаться вообще не нужно.
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06.07.2021 23:48 Відповісти
Передача личных дангных только с согласия обладателя, иначе это прямой криминал.
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07.07.2021 00:13 Відповісти
А судьи кто? (с)
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07.07.2021 01:36 Відповісти
По требованию исполнительной службы обязаны предоставить и данные и денежки списать. А ты не воруй!
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07.07.2021 11:03 Відповісти
Что за тупость! Уже ведь было разъяснение НБУ, что банки и кто там ещё, не могут списывть долги. Они могут только блокировать счета. И погодите, пусть только коллектор или судебный исполнитель нарвется на человека, который доведет это дело до конца, сумма компенсации маленькой не покажется. Я же говорил, такое уже было.
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07.07.2021 00:10 Відповісти
По данным НБУ, по состоянию на 2 июля объем ОВГЗ в обращении составляет 1 000 000 000 000 грн. - один триллион грн. А это примерно +200 млрд. грн. за год. Только по ОВГЗ. Богатеем. Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2021 составили 257 800 000 000 грн или 76,6% от запланированных на этот период.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 211 400 000 000 грн, в том числе в иностранной валюте 59700000000 грн (1700000000 долларов и 409 900 000 евро). В целом в общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021-го поступило 505 900 000 000 грн. И вот тут важный момент, если кто еще не понял, в чем афера - половина денег - заемных.
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07.07.2021 01:12 Відповісти
газконтора и електросеть приписывают на квитанциях несуществующие долги -мрази горите в аду !!!!
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07.07.2021 01:17 Відповісти
Поле чудес в стране дураков. Каким образом приказ минюста может изменить закон Украины об исполнительном делопроизводстве? Надо пока к Ахметке в ПУМБ на месяца 3 перейти, потом этот приказ отменят.
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07.07.2021 03:26 Відповісти
А в это время..
3эМpaзи -- ЛИКВИДИРОВАЛИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА СВЯЗАНЫЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ РОССИИ НА ОКУПИРОВАННОЙ ЕЮ ТЕРРИТОРИЯХ ВОСТОКА ДОНБАССА..
.
ЭТО РОВНЯЕТЬСЯ С СЛИВОМ ОПЕРАЦЫИ ВАГНЕРОВЦЕВ .
..
.Главное что бы был РУСССКИЙ БАРИН-БАРЫГА !
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07.07.2021 09:19 Відповісти
А на що українці сподівались, коли віддали свою країну вальцманам, зельманам тд?
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07.07.2021 09:21 Відповісти
Эпоха бедности прошла, наступила эпоха полной нищеты....
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07.07.2021 10:36 Відповісти
вроде как не списать, а по решению суда и виконавчего впровадження - блокировать....
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07.07.2021 10:46 Відповісти
такими темпами скоро квартиры будут забирать за долги "в автоматическом режиме"
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07.07.2021 11:08 Відповісти
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