Від сьогодні банки можуть автоматично списувати з рахунків борги за комуналку і штрафи
Від сьогодні, 6 липня, кілька українських банків можуть автоматично списати з рахунків українців кошти за борги. Відповідний наказ Міністерства юстиції №1061 / 5 від 23.03.2021 набув чинності.
Списання коштів з банківських рахунків українців буде здійснюватися на вимогу виконавців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Гроші будуть списувати з рахунків за: несплачені штрафи; штрафи за порушення ПДР; борги за комунальні платежі, борги з аліментів.
Зараз це уповноважені робити сім банків: державний ПриватБанк, ТАСкомбанк, Універсал Банк (зокрема, Монобанк), ОКСІ банк, Банк Восток, Індустріалбанк і ПроКредит Банк. Банківські установи зараз у тестовому режимі і на стадії консультацій. Згодом до системи автоматичного списання боргів під'єднаються всі банки.
Для того, щоб банк не списав кошти примусово, клієнт повинен самостійно погасити свої фінансові заборгованості. Це можна зробити у відділенні банку, через онлайн-банкінг або скористатися послугою сервісу "Онлайн будинок юстиції". Сплатити борг можна в розділі "Послуги / виконавчі провадження", за допомогою системи "Дія", через Автоматизовану систему виконавчого провадження, якщо у боржника є постанова про відкриття виконавчого провадження, яке містить ідентифікатор доступу і QR-код в лівому верхньому кутку документа.
Раніше для того, щоб списати борги з боржників виконавчій службі доводилося спочатку знаходити гроші на рахунках, відправляючи запити всім українським банкам. Часто банки відмовлялися надавати виконавцям таку інформацію, що ускладнювало процес стягнення боргів, пише Економічна правда.
У разі виявлення рахунків боржника виконавцям потрібно було надсилати ще один лист з вимогою арештувати кошти. Уся процедура була тривалою, адже усі запити потрібно було надсилати у паперовій формі. Це ускладнювало процес погашення боргів.
Однак у квітні 2021 року Нацбанк оновив свої положення щодо розкриття банківської таємниці. Тепер на вимогу виконавців банки надають інформацію не лише про наявність рахунків боржника, а і їх номери та залишки коштів на них.
Водночас Мін'юст дозволив використовувати Автоматизовану систему виконавчого провадження для виявлення й арешту коштів на рахунках у всіх виконавчих провадженнях, а не лише в тих, що стосуються сплати аліментів, як було раніше. Це означає, що виявити банківські рахунки боржників та залишки на них, а також арештувати ці кошти для державних та приватних виконавців стало набагато простіше.
Державний або приватний виконавець створить у системі спеціальний запит про наявність коштів у боржника, який автоматично надійде всім банкам, що приєдналися до АСВП. Цю інформацію банки отримають за годину.
У цій же системі виконавець зможе створити постанову про арешт коштів на рахунках боржника, надіслати банкам вимогу про списання коштів з рахунків і реквізити виконавчої служби, на які їх потрібно переказати.
Невдовзі процес конфіскації коштів теж має стати автоматичним. До того часу вимоги про списання коштів виконавці надсилатимуть традиційною поштою.
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надо объединяться и подавать в суд на ту падлу, которая это придумала.
Ладно алименты, или хотя бы лимит сделали списания, от 20 тыс. грн., пусть списывают. Но всех в ряд?!!
Ви щасливі ? ))
Я надіюсь ти вже ознайомлений з цими прекрасними недавніми нововведеннями?
1. Перегляд тарифів на опалення щодо збільшення їх вартості
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4. Банки можуть автоматично списувати з твого рахунку борги за комуналку
....і памятай: ми зробили це разом!
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 211 400 000 000 грн, в том числе в иностранной валюте 59700000000 грн (1700000000 долларов и 409 900 000 евро). В целом в общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021-го поступило 505 900 000 000 грн. И вот тут важный момент, если кто еще не понял, в чем афера - половина денег - заемных.
3эМpaзи -- ЛИКВИДИРОВАЛИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА СВЯЗАНЫЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ РОССИИ НА ОКУПИРОВАННОЙ ЕЮ ТЕРРИТОРИЯХ ВОСТОКА ДОНБАССА..
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ЭТО РОВНЯЕТЬСЯ С СЛИВОМ ОПЕРАЦЫИ ВАГНЕРОВЦЕВ .
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.Главное что бы был РУСССКИЙ БАРИН-БАРЫГА !