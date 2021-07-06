Пасажирський літак з 28 людьми на борту впав у море в РФ
Виявлено місце падіння літака Ан-26, що здійснював рейс Петропавловськ-Камчатський - Палана. Літак, за даними представника екстрених служб РФ, впав у море.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Meduza.
За інформацією Камчатського авіаційного підприємства, зв'язок з рейсом № 251 зник перед маневром при заході на посадку за дев'ять кілометрів від селища Палана.
На борту Ан-26 перебувало 22 пасажири, в тому числі двоє дітей, і шестеро членів екіпажу. Пасажири - переважно жителі селища Палана, повідомляє ТАСС.
У списку пасажирів, серед інших, глава селища Палана Ольга Мохірева, начальник мобілізаційного відділу адміністрації Палани Олександр Андрєйкін і його дружина, начальник фінансового управління адміністрації Ольга Андрєйкіна.
Гендиректор АТ "Камчатський авіапідприємство", якому належить літак АН-26 1982 року випуску, Олексій Храбров повідомив "Интерфаксу", що перед вильотом літак був технічно справний.
"Імовірно визначена точка падіння літака в море", - сказав співрозмовник агентства.
Літак Ан-26 зник з екранів радарів приблизно за 10 хвилин до посадки в селищі Палана. Екіпаж повинен був зробити посадку в 05.50 мск, але на зв'язок не вийшов. О 5:55 мск в аеропорту Палана оголосили тривогу, почалася пошуково-рятувальна операція.
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