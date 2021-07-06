УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4636 відвідувачів онлайн
Новини
18 328 108

Пасажирський літак з 28 людьми на борту впав у море в РФ

Пасажирський літак з 28 людьми на борту впав у море в РФ

Виявлено місце падіння літака Ан-26, що здійснював рейс Петропавловськ-Камчатський - Палана. Літак, за даними представника екстрених служб РФ, впав у море.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Meduza.

За інформацією Камчатського авіаційного підприємства, зв'язок з рейсом № 251 зник перед маневром при заході на посадку за дев'ять кілометрів від селища Палана.

На борту Ан-26 перебувало 22 пасажири, в тому числі двоє дітей, і шестеро членів екіпажу. Пасажири - переважно жителі селища Палана, повідомляє ТАСС.

У списку пасажирів, серед інших, глава селища Палана Ольга Мохірева, начальник мобілізаційного відділу адміністрації Палани Олександр Андрєйкін і його дружина, начальник фінансового управління адміністрації Ольга Андрєйкіна.

Також читайте: Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій у справі про катастрофу літака МАУ, - Єнін

Гендиректор АТ "Камчатський авіапідприємство", якому належить літак АН-26 1982 року випуску, Олексій Храбров повідомив "Интерфаксу", що перед вильотом літак був технічно справний.

"Імовірно визначена точка падіння літака в море", - сказав співрозмовник агентства.

Літак Ан-26 зник з екранів радарів приблизно за 10 хвилин до посадки в селищі Палана. Екіпаж повинен був зробити посадку в 05.50 мск, але на зв'язок не вийшов. О 5:55 мск в аеропорту Палана оголосили тривогу, почалася пошуково-рятувальна операція.

Автор: 

авіакатастрофа (1099) росія (65316) літак (2908)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
Задорнов був ще тією наволоччю!
показати весь коментар
06.07.2021 11:11
+34
біл техніческі ісправен но оказався тяжілей воздуха, бу-га-га
показати весь коментар
06.07.2021 11:06
+32
ЗАДОРНОВ: Они поняли, кто там нарушил это все. Но Псаки выдала точную причину падения. "Малайзийский "Боинг", - сказала она, - "Упал потому, что был тяжелее воздуха."

Так пошутил Задорнов про сбитый российскими сепаратистами на Украине малайзийский боинг. Погибло почти 300 человек, много детей. Зал заливается смехом... "Русский мир"...

Задорнов использовал слова прокурора Чусовского района Пермского края Андрея Делиева, который в 2010 году сказал фразу "Самолет упал потому, что был тяжелее воздуха" по другому поводу. Псаки никогда не произносила этой фразы.
показати весь коментар
06.07.2021 11:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Говорят был туман. Такой сильный после 5 литров бояры туман...
показати весь коментар
07.07.2021 09:32 Відповісти
Пасажирський літак з 28 людьми на борту впав у море в РФ - Цензор.НЕТ 5904
показати весь коментар
06.07.2021 15:41 Відповісти
Дай боже этому скунсику здоровья...
показати весь коментар
06.07.2021 15:53 Відповісти
К Русне , только ненависть , потому что это Враги В Иловайске и Дебальцево , они жалели наших раненых , так о тож . Я бы даже в школах ввел предмет , ненависть к Русне Спросите у Чиченов , много Русня любит жалеть
показати весь коментар
06.07.2021 15:53 Відповісти
Як що брати події останнії 7 років включно з захопленням Криму і частину Донбасу
Расєєй, то такі новини в Україні не є трагічними.
показати весь коментар
06.07.2021 18:09 Відповісти
А обнаружили его в море, только потому, что российское не тонет
показати весь коментар
06.07.2021 18:15 Відповісти
Примета (3)два упало , 🛩🛩через короткое время ,ещё одно упадёт. 🛬
показати весь коментар
06.07.2021 22:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 