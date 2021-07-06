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Рейтинг політиків на липень 2021 року: Зеленський - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опитування "Рейтингу"

Рейтинг політиків на липень 2021 року: Зеленський - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опитування

Лідером електоральних симпатій українців на можливих виборах президента залишається чинний глава держави Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті соціологічної групи "Рейтинг".

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 29,1% проголосували б за В. Зеленського (серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором). 13,4% підтримали б П. Порошенка, 12,5% - Ю. Бойка, 11,3% - Ю. Тимошенко, 8,7% - І. Смєшка, 5,5% - Є. Мураєва, 4,6% - В. Гройсмана, 3,4% - О. Ляшка. Підтримка інших кандидатів нижча за 3%.

Найбільше на майбутніх президентських виборах у 2024 році хотіли б бачити у списках В .Зеленського (34%) та Ю. Тимошенко (22%). Ю. Бойка хотіли б бачити у списках 20%, П. Порошенка - 18%, В. Гройсмана - 15%, І. Смєшка - 14%, 10% - Є. Мураєва.

Антирейтинг очолює П. Порошенко: 45% не проголосували б за нього за жодних обставин. 36% не проголосували б за Ю. Бойка, 32% - Ю. Тимошенко, 27% - В. Зеленського, 24% - О. Ляшка, кожен шостий не проголосував би за жодних обставин за А. Яценюка, О. Тягнибока та Є. Мураєва.

Також читайте: Рейтинг партій на липень 2021 року: "СН" - 24,9%, "ЄС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батьківщина" - 12,3%, - опитування "Рейтингу"

Моделювання другого туру президентських виборів дало такі результати. Президент Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами. Так, у парі Зеленський-Порошенко результат 65% проти 35% (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором). У парі Зеленський-Тимошенко – 61% проти 39%, у парі Зеленський-Бойко – 66% проти 34%.

Соціологічне дослідження проводилося на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2500 респондентів старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш ніж 2,0%. Терміни проведення 30 червня - 3 липня 2021 року.

Автор: 

Бойко Юрій (440) Зеленський Володимир (23923) опитування (1942) Порошенко Петро (15180) рейтинг (1654) соціологія (260) Тимошенко Юлія (4697)


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Топ коментарі
+58
Рейтинг политиков на июль 2021 года: Зеленский - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 203
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06.07.2021 11:19
+38
Сказать что я удивляюсь таким "рейтингам"- ничего не сказать!Откуда такое?!! Я не видела ни одного человека из тех, кто был убежденным зебилом, кто бы сейчас поддерживал зеленского. В адрес Зели слышу только ненависть и презрение,еще большую ,именно от бывших адептов Зеленского.
https://www.facebook.com/100039802654591/videos/426337245369694
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06.07.2021 11:20
+33
Кто то еще верит в Зеленского?
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06.07.2021 11:14
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т.е. ситуация первого тура выборов 2019 почти не поменялась.
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06.07.2021 15:41 Відповісти
Есть небольшое, но существенное отличие. У Порошенко уже нет админресурса. Но главное- отсутствие властных полномочий существенно ограничивает возможности для организации масштабной пиаркампании. Второй «томос-тур» уже не откатаешь, танки в войска на камеру торжественно не передашь. Разве что клубнику…)) Так что шансы на выход Петра во второй тур хоть пока и сохраняются, но они ниже, чем в 19-ом.
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06.07.2021 18:55 Відповісти
И это ещё раз доказывает, что главное это - ящик. И даже если в холодильнике долгое время пусто, ящик имеет больший вес.
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06.07.2021 15:46 Відповісти
Лидером электоральных симпатий украинцев на возможных выборах президента остается действующий Глава государства Владимир Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3275334

НІ, Я РОЗУМІЮ ЩО ЗА ГРОЩІ І ШВАБРА В НИХ СТАНЕ ЛІДЕРОМ ПЕРЕГОНІВ,

АЛЕ Ж НЕ ЗБАНКРУТІЛЕ НА ІЛЮЗІЇ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВСІХ

ТАРИФІВ І ПЛЮВАННЯ В ОБЛИЧЧЯ СВОМУ ВИБОРЦЮ - 2019



Рейтинг політиків на липень 2021 року: Зеленський - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1390
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06.07.2021 17:25 Відповісти
Рейтинг політиків на липень 2021 року: Зеленський - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7325
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06.07.2021 17:29 Відповісти
Рейтинг політиків на липень 2021 року: Зеленський - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2621
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06.07.2021 17:30 Відповісти
Рейтинги рейтингами, но подумайте, что будет если во второй тур выйдет порох и клоун.
Игнорить дебаты клоун уже не сможет. Никаких новых вопросов с листочка клоун задать уже не сможет, потому что их нет, а те что были, до сих пор актуальны, только теперь он сам должен на них ответить. И порох на дебатах его разделает под орех.
Да и врать клоуну будет уже нечего, вся брехня уже вылилась на избирателя на прошлых выборах. Единственный вариант для клоуна это придумать новый "компромат" на пороха.
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06.07.2021 17:40 Відповісти
Сьогоднішнє відео від справжнього президента!
Нехай клоун 🤡 зараз так до народу вийде
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=325728472597794&id=474409562693441&ref=m_notif&notif_t=live_video
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06.07.2021 18:18 Відповісти
По моему все эти рейтинги и соцопросы рисуют тупо от фонаря. Кого ни спроси, даже ярых приверженцев ЗЕ (правда - бывших), Зеленский - полное и сплошное разочарование для своих бывших избирателей. И если он сдуру пойдёт на 2-ой срок, то единственный шанс снова стать президентом - поступить как бульбофюрер. По другому у него нет ни одного шанса
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06.07.2021 19:20 Відповісти
Ну так Аваків ***** йому допоможе (як зможе)
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06.07.2021 21:53 Відповісти
Эта страна обречена, как и эти заказные рейтинги(((((((((((((
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06.07.2021 19:33 Відповісти
Ох, і мудрий же український народ! чи нарід? Які ж ми чудові! (Навіть коли опитування тенденційне.) Стискувати зуби, щоб не рвало горлянку лайкою? Так уже зуби кришаться...
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06.07.2021 19:47 Відповісти
Рейтенги-шмейтенги...Дурня все то і не правда! Де вони опитують? Кого вони опитують? Звідки вони беруть 41,6% ідіотів (29,1+12,5)?
Кого не спитаю - всі плюються на ЗЕуВладу, навіть ВЖЕ ті хто голосував за "ЗЕпокращення" та "аби не Порошенко"! Тільки одного зустрів, який ще не вилікувався від ЗЕ-вірусу, але вже початок прогресу є навіть у цього уопротого кадру, коли на мої аргументи крити нічим було (тільки одну єдину мантру-ЗЕдосягнення тявкав і все: "а дарогі какіє січас - нє то шо твій Парашенко"!
Де ви із цього рейтенгу - відгукніться бо щось вас не чути після комунальних платіжок за газ-тепло-електрику?!
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06.07.2021 20:02 Відповісти
Зеленский 30% рейтинг ? В статье опечатка ?
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06.07.2021 20:27 Відповісти
Єта страна приречена.
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06.07.2021 20:58 Відповісти
Нажаль на довгі роки
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06.07.2021 22:07 Відповісти
В мене таке враження, що наріт деградує.
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07.07.2021 09:46 Відповісти
Еще остались дебилы, поддерживающие Зеленского? 29 % ? Вы издеваетесь ? Среди моих знакомых люди плеваться начинают при упоминании его фамилии. Откуда они берут эти проценты ?
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06.07.2021 21:30 Відповісти
Я давно понял, что эти манипулятивные "рейтинги" будут удерживать зебила и подтягивать Гройсмана. И вот уже в списке тех кого хотят видеть в бюллетенях гройсман почти догоняет лидеров. Скоро подтянут так, что почти все из первых 8 человек и партий будут приемлемыми Коломойскому. За Гройсманом вскоре будут подтягивать Разумкова. Украинцы начнутся где-то с девятого места. А лохи будут выбирать из придуманных лидеров.
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06.07.2021 21:56 Відповісти
Выводы. Надо голосовать за украинцев, даже если они будут начинаться с 9 или 15 места придуманных рейтингов. Я прекрасно отношусь к еврейской нации, но евреи нашей политики это ближайшие окружения олигархов, ни один из которых не являются украинцами. Это очевидно.
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06.07.2021 22:03 Відповісти
А скільки етнічних українців зрадили свою країну у 2014? Національна приналежність у політиці не має жодного значення
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06.07.2021 22:17 Відповісти
Серед українців багато хто зрадив в 2014 році, а багато хто не зрадив. Ото й треба голосувати вибираючи з тих хто не зрадив. А на рахунок євреїв політиків, я вже сказав. Але повторю, що до єврейського простого народу я відношусь прекрасно. Але не за кожного українця треба голосувати. Тільки за розумних і патріотичних.
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06.07.2021 22:46 Відповісти
Порох і зараз мій президент! Крапка
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06.07.2021 22:40 Відповісти
Порох збитий льотчик.
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06.07.2021 23:48 Відповісти
Та який з нього льотчік?!
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07.07.2021 09:48 Відповісти
Та хто цім рейтингам вірить? Очевидна брехня.
Юля Коломойська такий рейтинг, Бойко Ахметовський і, звісно, Вова "янелох".
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06.07.2021 23:13 Відповісти
Удивительно что еще 30% готовы голосовать за янелоха. Рецйтинг наверное Беня Коломойский оплатил. На даже если так и Зеленого поддерживает 30% опрошенных то скоро они почувствуют на своей шкуре что они выбрали. Стоимость газа в Амстердаме уже более 400 долларов. Это значить что коммуналка в Украине скоро ВЗЛЕТИТ. Поскольку сорать налоги у олигархов и прикрыть воровство на таможне Зельц не в состоянии и кредитов ему МВФ не даст-то будет лило суперповышение тарифов либо Зеля напечатает гривней и запустит гиперинфляцию
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06.07.2021 23:29 Відповісти
С этими "рейтингами" явные махинации и технологии. Явное большинство из тех кто голосовал как в 1-м так и во 2-м туре за клоуна, его люто ненавидят. Но обратите внимание, что рисуемые сейчас "рейтинги" очень мало отличаются от результатов выборов 2019 1-го тура. Особенно относительно Зеленского https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=719.html
Там было 30,24%, по этой нарисовке чуть меньше - 29,1%. Абсурд.
Они хотят мошеннически внушить, что чего бы вы себе не думали, ничего не может измениться. И хотят снова вывести во второй тур Зеленского и Порошенко. Хотя со временем они могут нарисовать, что Порошенко обогнала подруга коломойского - Тимошенко. Мошеннические технологии.
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06.07.2021 23:34 Відповісти
А как известно, что избиратели выбирают из нарисованных "лидеров". На этом построены мошеннические технологии авторов "рейтингов".
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06.07.2021 23:40 Відповісти
Поэтому надо выбирать не из нарисованных лидеров, а из тех кто нравится. Голос пропадет не тогда когда не пройдет кто вам нравится и за кого вы голосовали, а тогда когда вы проголосовали за мошенника - нарисованного лидера.
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07.07.2021 00:04 Відповісти
Гройсман каже з зомбоящика розумні речі. На тлі невігластва теперішньої управлінської команди це може забезпечувати йому зростання підтримки. Інша справа - в наших політиків риторика не дуже перегукується з реальною позицією. Особливо, коли вони з опозиції потрапляють до влади.
Тому обирати треба не тих, хто подобається, а тих, хто не подобається олігархічній мафії. Причому базуватися наш висновок мусить на практичних діях олігархічного консенсусу проти кожного політика, а не на балачках олігархічного ТБ та контрольованих ними ж інтернет майданчиків. Наприклад, комусь мафія дозволила тримати умовні заводи, банки, пароплави та телеканали, а когось за реквізицію в неї крадених гігантів промисловості на користь бюджету країни залила брудом і кинула до в'язниці замість президентського крісла.
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07.07.2021 09:25 Відповісти
Еще добавлю что никак не иначе, что в публикуемых сейчас рейтингах, авторы взяли результаты выборов 2019 и немного их подкорректировали. Добавили туда Гройсмана с расчетом в дальнейшем его поднимать.
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07.07.2021 00:16 Відповісти
В этом вся Украина в топе случайные люди,воры и преступники,на которых клейма негде поставить. Почему же в Украине так плохо?( нет судейской,законодательной и исполнительной властей есть феодальные дворы и каста чиновников их обслуживающая!) Ответ в симпатиях украинцев,мы просто хотим жить плохо,судя по предпочтениям. Человека со СЛУЧАЙНОЙ командой,БЕЗ представления какой должна быть Украина( судя по кадровой политике) и набор уже зарекомендовавших себя "управленцев"( свинарчуки,офшоры,бизнесы в раше и с рашей,медведчуки,вышки Бойко,куриный грипп и выплаты с миллиардных оборотов три копейки налогов газовой принцессой и т.д. И это в топе. Ущербные.
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07.07.2021 07:23 Відповісти
Невже є ще імбецили, які будуть голосувати за цю проворовашу свору.
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07.07.2021 12:24 Відповісти
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