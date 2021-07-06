Рейтинг політиків на липень 2021 року: Зеленський - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опитування "Рейтингу"
Лідером електоральних симпатій українців на можливих виборах президента залишається чинний глава держави Володимир Зеленський.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті соціологічної групи "Рейтинг".
"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 29,1% проголосували б за В. Зеленського (серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором). 13,4% підтримали б П. Порошенка, 12,5% - Ю. Бойка, 11,3% - Ю. Тимошенко, 8,7% - І. Смєшка, 5,5% - Є. Мураєва, 4,6% - В. Гройсмана, 3,4% - О. Ляшка. Підтримка інших кандидатів нижча за 3%.
Найбільше на майбутніх президентських виборах у 2024 році хотіли б бачити у списках В .Зеленського (34%) та Ю. Тимошенко (22%). Ю. Бойка хотіли б бачити у списках 20%, П. Порошенка - 18%, В. Гройсмана - 15%, І. Смєшка - 14%, 10% - Є. Мураєва.
Антирейтинг очолює П. Порошенко: 45% не проголосували б за нього за жодних обставин. 36% не проголосували б за Ю. Бойка, 32% - Ю. Тимошенко, 27% - В. Зеленського, 24% - О. Ляшка, кожен шостий не проголосував би за жодних обставин за А. Яценюка, О. Тягнибока та Є. Мураєва.
Моделювання другого туру президентських виборів дало такі результати. Президент Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами. Так, у парі Зеленський-Порошенко результат 65% проти 35% (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором). У парі Зеленський-Тимошенко – 61% проти 39%, у парі Зеленський-Бойко – 66% проти 34%.
Соціологічне дослідження проводилося на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2500 респондентів старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш ніж 2,0%. Терміни проведення 30 червня - 3 липня 2021 року.
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НІ, Я РОЗУМІЮ ЩО ЗА ГРОЩІ І ШВАБРА В НИХ СТАНЕ ЛІДЕРОМ ПЕРЕГОНІВ,
АЛЕ Ж НЕ ЗБАНКРУТІЛЕ НА ІЛЮЗІЇ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВСІХ
ТАРИФІВ І ПЛЮВАННЯ В ОБЛИЧЧЯ СВОМУ ВИБОРЦЮ - 2019
Игнорить дебаты клоун уже не сможет. Никаких новых вопросов с листочка клоун задать уже не сможет, потому что их нет, а те что были, до сих пор актуальны, только теперь он сам должен на них ответить. И порох на дебатах его разделает под орех.
Да и врать клоуну будет уже нечего, вся брехня уже вылилась на избирателя на прошлых выборах. Единственный вариант для клоуна это придумать новый "компромат" на пороха.
Нехай клоун 🤡 зараз так до народу вийде
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=325728472597794&id=474409562693441&ref=m_notif¬if_t=live_video
Аваків***** йому допоможе (як зможе)
Кого не спитаю - всі плюються на ЗЕуВладу, навіть ВЖЕ ті хто голосував за "ЗЕпокращення" та "аби не Порошенко"! Тільки одного зустрів, який ще не вилікувався від ЗЕ-вірусу, але вже початок прогресу є навіть у цього уопротого кадру, коли на мої аргументи крити нічим було (тільки одну єдину мантру-ЗЕдосягнення тявкав і все: "а дарогі какіє січас - нє то шо твій Парашенко"!
Де ви із цього рейтенгу - відгукніться бо щось вас не чути після комунальних платіжок за газ-тепло-електрику?!
Юля Коломойська такий рейтинг, Бойко Ахметовський і, звісно, Вова "янелох".
Там было 30,24%, по этой нарисовке чуть меньше - 29,1%. Абсурд.
Они хотят мошеннически внушить, что чего бы вы себе не думали, ничего не может измениться. И хотят снова вывести во второй тур Зеленского и Порошенко. Хотя со временем они могут нарисовать, что Порошенко обогнала подруга коломойского - Тимошенко. Мошеннические технологии.
Тому обирати треба не тих, хто подобається, а тих, хто не подобається олігархічній мафії. Причому базуватися наш висновок мусить на практичних діях олігархічного консенсусу проти кожного політика, а не на балачках олігархічного ТБ та контрольованих ними ж інтернет майданчиків. Наприклад, комусь мафія дозволила тримати умовні заводи, банки, пароплави та телеканали, а когось за реквізицію в неї крадених гігантів промисловості на користь бюджету країни залила брудом і кинула до в'язниці замість президентського крісла.