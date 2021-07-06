Рейтинг політиків на липень 2021 року: Зеленський - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опитування "Рейтингу"

Лідером електоральних симпатій українців на можливих виборах президента залишається чинний глава держави Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті соціологічної групи "Рейтинг".

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 29,1% проголосували б за В. Зеленського (серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором). 13,4% підтримали б П. Порошенка, 12,5% - Ю. Бойка, 11,3% - Ю. Тимошенко, 8,7% - І. Смєшка, 5,5% - Є. Мураєва, 4,6% - В. Гройсмана, 3,4% - О. Ляшка. Підтримка інших кандидатів нижча за 3%.

Найбільше на майбутніх президентських виборах у 2024 році хотіли б бачити у списках В .Зеленського (34%) та Ю. Тимошенко (22%). Ю. Бойка хотіли б бачити у списках 20%, П. Порошенка - 18%, В. Гройсмана - 15%, І. Смєшка - 14%, 10% - Є. Мураєва.

Антирейтинг очолює П. Порошенко: 45% не проголосували б за нього за жодних обставин. 36% не проголосували б за Ю. Бойка, 32% - Ю. Тимошенко, 27% - В. Зеленського, 24% - О. Ляшка, кожен шостий не проголосував би за жодних обставин за А. Яценюка, О. Тягнибока та Є. Мураєва.

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Моделювання другого туру президентських виборів дало такі результати. Президент Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами. Так, у парі Зеленський-Порошенко результат 65% проти 35% (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором). У парі Зеленський-Тимошенко – 61% проти 39%, у парі Зеленський-Бойко – 66% проти 34%.

Соціологічне дослідження проводилося на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2500 респондентів старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш ніж 2,0%. Терміни проведення 30 червня - 3 липня 2021 року.