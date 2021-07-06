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Адвокати Порошенка подали до суду на Зеленського з вимогою оприлюднити всі оригінали "плівок Бігуса"

Адвокати Порошенка подали до суду на Зеленського з вимогою оприлюднити всі оригінали

Адвокати п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка подали позов щодо президента Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов'язати оприлюднити всі так звані "записи Бігуса" в первинному вигляді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив адвокат Ігор Головань.

"Бігус має опублікувати всі "плівки"! Феєричне інтерв’ю Зеленського каналу 1+1 яскраво підтвердило очевидне припущення про причетність президентського офісу до відео BIHUS info з так званими "плівками Медведчука". Не залишило інтерв’ю сумнівів і стосовно того, що керована з президентського офісу і виконана BIHUS info акція спрямована не проти Медведчука та його співрозмовників, а виключно проти основного політичного опонента Зеленського – Петра Порошенка. А щодо Медведчука клоунада Бігуса і його команди більше схожа на операцію прикриття. "Розслідувачами" зроблено все для компрометації "прослушок" і створення умов визнання записів недопустимими доказами", – наголосив Головань.

За словами адвоката, Бігус не виконав своєї обіцянки опублікувати всі розмови, які в нього є.

Також читайте: СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює

"Замість публікації записів у тому вигляді, які Бігус і команда отримали від свого джерела (зрозуміло, що від Офісу Президента, але це – гіпотеза), BIHUS info підсунуло суспільству три чергові "відосики" з монтованим-перемонтованим аудіо. І з хронометражем намагаються нас надурити. Спочатку Бігус бовкнув, що має 6 годин записів. Потім "виправився", мовляв, не 6, а 36. Насправді хронометраж трьох роликів з усіма, за твердженням Бігуса, записами становить 35 годин 9 хвилин 14 секунд", – додав Головань.

"Але навіть 36 годин ніяк не відповідають зітханням Бігуса типу: "Вся редакція вже який тиждень сидить і прослуховує записи". Або: "Вся наша редакція тижнями прослуховувала записи". Які тижні на 36 годин? Щоб прослухати 36 годин за один тиждень, навіть за п’ять робочих днів, треба слухати 7 годин 12 хвилин щодня. Якщо слухатимуть двоє – по 3 години 36 хвилин кожному. Втрьох – вже по 2 години 24 хвилини. А вже вся редакція досвідчених розслідувачів мала б ті жалюгідні 36 годин опрацювати за пару днів", – зауважив Головань.

За словами правозахисника, Бігус бреше, бо "боїться замовників".

"Адже записи велися і в 2019 році. І там цілком вірогідно є голоси діячів чинної влади. Отже, "прослушок" значно більше 36 годин. І всі записи становлять значний суспільний інтерес, а тому мають бути оприлюднені. Тому ми подали до суду від імені Петра Порошенка позов до Президента Зеленського і Громадської організації "Том 14" з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов’язати оприлюднити всі записи у первісному вигляді", – підсумував Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко жодних повісток не отримував. Дата зустрічі зі слідчим узгоджена, але не на сьогодні, - адвокат Головань

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Порошенко Петро (15180) Бігус Денис (196) Головань Ігор (116)


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Топ коментарі
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Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса" - Цензор.НЕТ 1073
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06.07.2021 11:22
+41
Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса" - Цензор.НЕТ 9139
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06.07.2021 11:29
+39
Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса" - Цензор.НЕТ 7767
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06.07.2021 11:24
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Та хто ж віддасть?
Ти ж не обділений цифрою ІQ, сам розумієш, для чого ці плівки робились!
І, да, не забувай, "плівки Деркача" ніхто американцям не передавав. Просто в архівах Білого Дому зберігся другий екземпляр (переговори були ж міждержавні...) і там просто сказали "на нашому екземплярі такого нема. А у вас - монтаж, фейк"
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06.07.2021 12:08 Відповісти
А что зекретин совсем лох в 43года-не хочет же он снова с плёнками пролететь
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06.07.2021 12:12 Відповісти
... тама очепятка, порохобудкостроителй ждут магнитофонные ленты Чауса, который вот-вот ворвёться, как Лэв на пантеру и порвет в клочья, предварительно сделав дэцелкування
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06.07.2021 12:07 Відповісти
Не мучай гуглоперекладач, пиши рідною, кпцапе
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06.07.2021 12:12 Відповісти
Ага. Розуміють - що повні версії цих записів із згадуванням порошенка були знищені ще за часів самого порошенка. Тепер вони борзі. А чому не оприлюднювали ці записи - коли при владі був сам "сивочолий" - хоча б в останні місяці його правління...
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06.07.2021 12:24 Відповісти
Интересно, а в этих пленках есть информация, почему Гиркину и Ко так легко дали выйти из Славянска?
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06.07.2021 12:25 Відповісти
на, подивись розслідування Тетяни Чорновол «Як влітку 2014-го Київ використав Медведчука в блискучій гібридній грі проти Кремля» в авторській програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.ТV від 03 липня 2021року https://www.youtube.com/watch?v=Oayl5BXgXWA https://www.youtube.com/watch?v=Oayl5BXgXWA дивитися з 0:57:00 до 1:29:00, там наприкінці є пояснення, штибу "бігусам було невигідно оприлюднювати той період"
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06.07.2021 13:04 Відповісти
Не подавлюсь, за себя переживай, вернее за свои мозги, если еще остались . потому что для установления факта в исторической науке требуются несколько альтернативных источников.
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06.07.2021 13:58 Відповісти
та то ты просто боишься вынырнуть из зеленой клоаки идиотизма зебилов))
тебе дают альтернативный источник, а ты, как типичное зебильно-ватное чмо (как и 87% кацапы) - веришь только зомбоящику и видосикам бесноватого вовки-шута
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06.07.2021 14:07 Відповісти
ти безграмотний як в юридичному, так і в правописному сенсі. Бо ти - 73/43%зебіл брехливий.
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06.07.2021 18:56 Відповісти
А потом эта гнида и его подопечные убивали наших ребят в Иловайске. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь за это ответит?
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06.07.2021 12:52 Відповісти
а потом эта гнида, которая заманила наших ребят на отжим у ахметова зуГРЭС - привела к власти своего бесноватого, но ручного - вовку-шута...
А теперь эта гнида сидит и боится носа высунуть из Украины - бо что в Израиле, что в Британии и США - его за жопу схватят за отмывание более 600 млрд.долл.. в т.ч. и расейских))
И звать эту гниду, которая отдала приказ нашим ребятам из добробатов идти на отжим зуГРЭС - коломойский.
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06.07.2021 14:12 Відповісти
п.с. или ты забыло, как коломойша бросил подчиненные ТОЛЬКО ему добробаты - на захват(отжим у ахметки) ЗуГРЭС?)) и которые смогли пробиться только до Иловайска и там застряли..
И да, хомчак при этом участвовал - вместе с беней..
Известно давно сколько беня заплатил добробатам, и как потом их кинул во всех смысла.
И почему потом, после Иловайска - все добробаты послали беню накуй...
ах да, по г+г такого не расскажут - хотя интернет полон этой информацией)
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06.07.2021 14:14 Відповісти
Кристер Парис записал интервью с очевидцами трагических событий августа 2014 года. В частности, доброволец Ярема Галайда подтверждает роль Геннадия Корбана в побуждении бойцов к штурму Иловайска.

«Корбану захотелось свое имя поднять (а Коломойскому - отжать у Ахметова ЗуГРЭС), я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск», - рассказал Кристер Парису Ярема Галайда.

Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис.

«Добровольческие подразделения не имели тяжелого вооружения. Они находились в штате в министерства внутренних дел, и они не были предназначены для ведения серьезных боев. Основное назначение - зачистка уже освобожденных территорий от остаточных банд террористов», - рассказал в интервью эстонскому журналисту блогер и историк Дмитрий Вовнянко.

https://coolyanews.info/roman-doniik-ilovajsk-byl-chisto-milicejskoj-operaciej.html
Если Бутусов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку?Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии? Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.

п.с. Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?
Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?
Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?
Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?

От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому.
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06.07.2021 14:15 Відповісти
Пётр Порошенко снова «сбежал» на фронт. Снова не с пустыми руками.
Нет, теннисный стол он дарить не будет. Такие "нужные" для фронта вещи как стол для пинг-понга, возит на передовую другой, более "мудрый" и "найвеличніший"…
Тут всё прозаично. Обыденно, я бы сказал - бригадный комплект системы наблюдения, который реально спасает жизни наших воинов.
И клубника, да! Куда уж без неё…
Следите за новостями!

p.s. Не удивлюсь, если уже сейчас Банковая стряпает для Порошенко новую повестку на допрос, по делу штурма Киева туменами Батыя😁
. И вот вызовут аккурат сегодня, на 12-00.
А потом придворные фрейлины Люси Абдристовичи начнут верещать, что он «сбежал… спрятался», ну и так далее.
За дополнительную помадку - они будут верещать всё что нужно.
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06.07.2021 12:52 Відповісти
Ті плівки - то зашквар для всіх причетних.
Для кащея, бой його токсичність тільки зростає, а впливовість падає.
Для Петра - бо спливли ті його помилки з кащеєм, які звісно замовчувались.
Для Вована - бо вже нудить відь його протистояння "попередникам". Але піпл здебільшого хаває це як персональну перемогу, то це буде працювати ще довго.
Для Дениса - бо підписався на такий формат "темної кімнати", де невідомо що є, бо всі плівки однобокі. Змінив одну з найдавніших професій на іншу.
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06.07.2021 12:59 Відповісти
якби для Петра ті плівки були би токсичними - його адвокати не розкручували би їх. Це ж не перша їх вимога і до бігуса, і до інших брехунів (того же гондона)
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06.07.2021 13:10 Відповісти
Так, зараз Петру просто потрібно, щоб було оприлюднено все, що там є. Щоб та кішка Шредінгера вже публічно визначилась, чи вона є, чи її немає. Але до тих пір, подача матерілу в цьому серіалі надає багатьом можливість змінити думку з "я помилився" на "може все ж таки я був правий" щодо вибору у 2019. Такі люди є.
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06.07.2021 13:39 Відповісти
"Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса" - они что фамилии перепутали и ты вместе с ними?
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06.07.2021 14:01 Відповісти
зебильо, ты хоть не позорься со своим идиотизмом))
если ты не способно понять что за "пленки бигуса" - и почему они смонтированы у зеленского, и почему именно зеленский и его гпу отказываются их обнародовать - то это твои проблемы))
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06.07.2021 14:09 Відповісти
Ну если человек с мозгами, который просто может анализировать информацию и не вестись на сплетни типа "они смонтированы у зеленского" без подтверждения такой информации фактами теперь всякими дятлами с отбитыми мозгами называется "зебильо" - тогда отвечаю. Дятел, а не сам ли ты эти пленки вместе с , как ты пишешь, зеленским их монтировал а сейчас его по какой-то причине тупо сдаешь ?
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06.07.2021 14:29 Відповісти
вот потому у тебя и нет мозга, а думаешь ты одним зомбоящиком: что тебе скажут, то ты и "анОлизируешь"
и сейчас ты против обнародывания пленок по простой причине: они покажут какие зебидлы идиоты, что ведутся на любые гнилые морковки - лишь бы их подадли в красивой упаковке))
Так что продолжай ссаться дальше и истерить против обнародывания всех пленок.. слишком уж защкварные они для вас, зебилов))
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06.07.2021 15:16 Відповісти
Типа "на воре и шапка горит". Уж слишком ты много знаешь о деталях того, что происходит с этими пленками в различных кулуарах
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06.07.2021 14:37 Відповісти
был бы у тебя мозг, ты бы понимало - почему зеленский и зебилы боятся и НЕ хотят обнародывания ВСЕХ пленок, а не их смонтированной части..
но так как на них "шапка горит" и обнародование пленок покажет насколько зебильё идиоты, а у зеленского - тупые монтажеры - то клоун и его идиоты против обнародывания этих пленок
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06.07.2021 15:20 Відповісти
А в чем именно нарушение права происходит?
Тот кто сделал эти записи, сам решает в каком объеме и что именно публиковать, как владелец этих записей. Купив машину, вы не обязаны на ней возить всех подряд.
Подавай в суд за клевету, вот чего народ ждет!
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06.07.2021 13:07 Відповісти
а в тебе ІQ зашкалює... тільки в мінус
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06.07.2021 13:11 Відповісти
Робити негативні висновки про чиєсь IQ зазвичай роблять ті, у кого цей показник зовсім відсутній
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06.07.2021 14:05 Відповісти
та я вже зрозумів, що з вами, дебілами,які ІQ міряють по собі - нічого зайве сперечатись. Бо буду сам виглядати непрезентабельно.
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06.07.2021 19:00 Відповісти
Запись вероятней всего велась СБУ. А они ничего подобного не публиковали и вряд ли будут. Кто допустил утечку и почему в ограниченном объеме - можете попробовать угадать.
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06.07.2021 17:36 Відповісти
)) Ну ось мені наприклад весело з плівками Медведчука... Бо вони як лакмусовий папірець.. Кожного кого вони коснулисяпочали змінювати колір... Хтось тупить як дегенерат... хтось спідне вимазує ..хтось в амнезію впадає.. Весело.. юо кожний зі своїми варіантами виправдання .. )) не розуміють що цим вони доводять що вони причетні... Я такої дурні ще не бачив... Особливо ща в ударі Петро Олексійович... Ну прям зірка щоя Хто всрався по повній.. Навіть медведчук себе веде без крику "шеф все пропало.."" ..
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06.07.2021 13:10 Відповісти
Веселись в базе Миротворца.

Адвокати Порошенка подали до суду на Зеленського з вимогою оприлюднити всі оригінали "плівок Бігуса" - Цензор.НЕТ 4046
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06.07.2021 14:37 Відповісти
І що...???? База миротворець ні якої юридичної цінності чи сили не має... Та й мені все одно що бігус там ..Мені не Бігус мені плівки.. Можеш Бігуса поцілувать в зад чи навпаки дать ногою йому під зад....Все одно...Але факт плівок залишиться фактом і запачкана білизна не відстирається...і 5-го теж .. мутило це те
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06.07.2021 17:59 Відповісти
1. Бигуса грохнет родная вам кремлевская гэбня, как Бузину иль Шеремета, - дабы повыть про 'хунту' и пр.

2. Вбросы плёнок, как с Деркачём, так и сейчас, унавоживают только штанишки Зеленського.

3. Зеленский тупой, сам вмазывается в любое дерьмище.
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06.07.2021 21:32 Відповісти
Як знаєшь..))) мені однаково що і про кого ти вважаєшь...))
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07.07.2021 09:37 Відповісти
Я рассматриваю сам факт дозированного опубликования информации с этих пленок как четко проработанный стратегический план по деидеализации определенного политика другим политиком. И судя по тому, что у "деидеализируемого" уже начинают сдавать нервы - план обречен на успех. А также, судя по тому, что вскрылось по мертвечуку и нервозности "деидеализируемого" - все самое вкусное еще впереди. И я не удивлюсь, что специально через третьих или каких-нибудь двадцатых лиц анонсы следующих серий специально "сливаются" "деидеализируемому" для обострения его ощущений на период до опубликования следующей (следующих) пленок. Тогда это просто идеально продуманная игра!
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06.07.2021 14:58 Відповісти
зебил, ты сново обосралось ..
у зеленского один план - из аргентины... а "план с пленками" - лишний раз доказал что всё, за что ни возьмется зеленский и его гоп-компания - выявляется фейками, ложью и зашкварами.. причем из любого "плана" зеленский выходит всегда обосравшимся))
Или в этом и состоит "хитрый план от зеленского"
Адвокати Порошенка подали до суду на Зеленського з вимогою оприлюднити всі оригінали "плівок Бігуса" - Цензор.НЕТ 3108
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06.07.2021 15:23 Відповісти
вот именно Зе должен опубликовать плёнки журналиста?
замысловато...
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06.07.2021 15:46 Відповісти
Потому что это пленки не лично журналиста -они ,то есть их смонтированные ошметки,переданы зекретином)но для зесрани и это замысловато...
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06.07.2021 15:53 Відповісти
какая ахинея.
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07.07.2021 04:25 Відповісти
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