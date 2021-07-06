Пасажир випав з маршрутки в Чернігові - у важкому стані його доставлено в лікарню, - ОДА
У місті Чернігів під час руху з маршрутки випав пасажир. Інцидент стався по вулиці Івана Мазепи біля будинку 78А вчора близько восьмої вечора.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"Під час руху маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пасажир випав з аварійного виходу автобуса на проїжджу частину дороги", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок пригоди пасажир дістав важкі травми і був екстрено доставлений до Чернігівської обласної лікарні.
Топ коментарі
+7 Вальдемар Кепський
показати весь коментар06.07.2021 11:47
+3 Михаил Пивоваров #479079
показати весь коментар06.07.2021 12:15
+2 Рщььщь Яарршуты
показати весь коментар06.07.2021 12:35
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Ямщик: Барин, какую песню в дорогу изволите?
Барин: Щас, бл....нога попала в колесо.
Ямщик: Нно! Ногаа попааала в кооолесооо!!!
Бизнес перевозок (скотовозок) крышует руководство города, как и подряды на ремонт и стройку, поэтому в то время как даже райцентры других областей уже взяли денег на обновления парка автобусов под разные программы, Чернигов продолжает жить средневековой жизнью.