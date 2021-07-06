Пасажир випав з маршрутки в Чернігові - у важкому стані його доставлено в лікарню, - ОДА

У місті Чернігів під час руху з маршрутки випав пасажир. Інцидент стався по вулиці Івана Мазепи біля будинку 78А вчора близько восьмої вечора.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"Під час руху маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пасажир випав з аварійного виходу автобуса на проїжджу частину дороги", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пригоди пасажир дістав важкі травми і був екстрено доставлений до Чернігівської обласної лікарні.

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