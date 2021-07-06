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Новини ДТП
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Пасажир випав з маршрутки в Чернігові - у важкому стані його доставлено в лікарню, - ОДА

Пасажир випав з маршрутки в Чернігові - у важкому стані його доставлено в лікарню, - ОДА

У місті Чернігів під час руху з маршрутки випав пасажир. Інцидент стався по вулиці Івана Мазепи біля будинку 78А вчора близько восьмої вечора.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"Під час руху маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пасажир випав з аварійного виходу автобуса на проїжджу частину дороги", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пригоди пасажир дістав важкі травми і був екстрено доставлений до Чернігівської обласної лікарні.

Також дивіться: Переповнена маршрутка влетіла в стовп на пішохідному переході в Києві: шістьох осіб госпіталізовано. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4470) маршрутки (347) Чернігів (788)


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Топ коментарі
+7
Само по себе явление как маршрутка - это просто какой-то позор! Для перевозки пассажиров во всем цивилизованном мире существуют автобусы и трамваи
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06.07.2021 11:47
+3
В 21 веке эти куски говна на колесах просто не должны существовать
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06.07.2021 12:15
+2
(с)
Ямщик: Барин, какую песню в дорогу изволите?
Барин: Щас, бл....нога попала в колесо.
Ямщик: Нно! Ногаа попааала в кооолесооо!!!
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06.07.2021 12:35
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Само по себе явление как маршрутка - это просто какой-то позор! Для перевозки пассажиров во всем цивилизованном мире существуют автобусы и трамваи
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06.07.2021 11:47 Відповісти
В 21 веке эти куски говна на колесах просто не должны существовать
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06.07.2021 12:15 Відповісти
(с)
Ямщик: Барин, какую песню в дорогу изволите?
Барин: Щас, бл....нога попала в колесо.
Ямщик: Нно! Ногаа попааала в кооолесооо!!!
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06.07.2021 12:35 Відповісти
Скрип колеса, на-на-на
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06.07.2021 14:17 Відповісти
Не удивлюсь если через гнилой пол
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06.07.2021 13:00 Відповісти
картон не гниет....
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06.07.2021 13:21 Відповісти
Через дверь. Там же написано. Все на соплях. Прислонился, защелка и открылась.
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06.07.2021 14:18 Відповісти
А билетик со страховкой выдали? Здоровья человеку.
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06.07.2021 15:14 Відповісти
Не удивительно. В Чернигове нет нормального общественного транспорта, и никогда не было. До начала 2000-х давились в старых троллейбусах, а после- в тесных душных скотовозках типа переделанной Газельки. К тому же их не хватает на всех в часы пик. После 9 вечера даже из центра уехать (без пересадок) можно не во все раены города.
Бизнес перевозок (скотовозок) крышует руководство города, как и подряды на ремонт и стройку, поэтому в то время как даже райцентры других областей уже взяли денег на обновления парка автобусов под разные программы, Чернигов продолжает жить средневековой жизнью.
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06.07.2021 15:41 Відповісти
 
 