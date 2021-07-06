Росія б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 737 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 23 378 випадків, померли за добу 737 пацієнтів - це новий максимум за час пандемії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це свідчать дані оперативного штабу РФ, оприлюднені у вівторок.

Найбільше померлих у Москві - 114, Санкт-Петербурзі - 99, Іркутської області - 33. Після перенесеної хвороби одужали 18 411 осіб.

У російській столиці виявили ще 5498 нових випадків COVID-19 за добу, 6019 пацієнтів одужали.

Слідом за Москвою найбільшу кількість хворих виявлено в Московській області (2536 нових випадків) та Санкт-Петербурзі (1869).

Ще 454 нові випадки COVID-19 за добу зафіксовано в Нижньогородській області, 370 - у Воронезькій області, 347 - у Красноярському краї, по 334 нові випадки в окупованому РФ Криму, Пермському краї, 330 - у Брянській області, по 327 - в Іркутській області, Забайкальському краї. Крім того, 319 випадків зареєстровано в Бурятії, 318 - у Свердловській області, 306 - в Омській області, 299 - у Хабаровському краї, 285 - у Ростовській області, 269 - в Оренбурзькій області, 268 - в Мурманській області, 265 - у Комі, 263 - у Смоленській області, 240 - у Приморському краї, 229 - у Володимирській області, 227 - у Челябінській області, 224 - у Ленінградській області, 222 - у Тверській області.

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Також 218 випадків виявлено у Волгоградській області, 217 - в Архангельській області, 212 - у Вологодській області, 209 - в Краснодарському краї, 207 - у Калінінградській області, 206 - у Тюменській. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 200.

Загалом за час пандемії в Росії зареєстровано 5 млн 658 тис. 672 випадки коронавірусної інфекції, 139 316 померлих і 5 млн 101 тис. 852 виписаних.