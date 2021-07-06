УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4794 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 705 31

Росія б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 737 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер

Росія б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 737 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 23 378 випадків, померли за добу 737 пацієнтів - це новий максимум за час пандемії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це свідчать дані оперативного штабу РФ, оприлюднені у вівторок.

Найбільше померлих у Москві - 114, Санкт-Петербурзі - 99, Іркутської області - 33. Після перенесеної хвороби одужали 18 411 осіб.

У російській столиці виявили ще 5498 нових випадків COVID-19 за добу, 6019 пацієнтів одужали.

Слідом за Москвою найбільшу кількість хворих виявлено в Московській області (2536 нових випадків) та Санкт-Петербурзі (1869).

Ще 454 нові випадки COVID-19 за добу зафіксовано в Нижньогородській області, 370 - у Воронезькій області, 347 - у Красноярському краї, по 334 нові випадки в окупованому РФ Криму, Пермському краї, 330 - у Брянській області, по 327 - в Іркутській області, Забайкальському краї. Крім того, 319 випадків зареєстровано в Бурятії, 318 - у Свердловській області, 306 - в Омській області, 299 - у Хабаровському краї, 285 - у Ростовській області, 269 - в Оренбурзькій області, 268 - в Мурманській області, 265 - у Комі, 263 - у Смоленській області, 240 - у Приморському краї, 229 - у Володимирській області, 227 - у Челябінській області, 224 - у Ленінградській області, 222 - у Тверській області.

Також читайте: Коронавірус з нами ще принаймні на півтора року, - головний санлікар Кузін

Також 218 випадків виявлено у Волгоградській області, 217 - в Архангельській області, 212 - у Вологодській області, 209 - в Краснодарському краї, 207 - у Калінінградській області, 206 - у Тюменській. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 200.

Загалом за час пандемії в Росії зареєстровано 5 млн 658 тис. 672 випадки коронавірусної інфекції, 139 316 померлих і 5 млн 101 тис. 852 виписаних.

Автор: 

карантин (18172) росія (65328) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
хорошо, но мало
показати весь коментар
06.07.2021 11:41
+12
ТА ШОБ ОНИ ТАМ ВСЕ ТВАРИ ПОДОХЛИ !!!!
показати весь коментар
06.07.2021 11:41
+11
коли вже двбйби з ОПУ, КМУ чи РНБО здогадаються наглухо перекрити кордон із свинособаками?
показати весь коментар
06.07.2021 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот я сейчас борщ доем и тогда у меня будет истерика
показати весь коментар
06.07.2021 11:36 Відповісти
Розслабилися мокші. Думали із Пуйлом і Спутніком-5 їм і море по коліна.
показати весь коментар
06.07.2021 11:43 Відповісти
после спутника сразу в космос
показати весь коментар
06.07.2021 11:38 Відповісти
Хорошие новости с востока.
показати весь коментар
06.07.2021 11:38 Відповісти
Чтоб они там все подохли вместе с путинім!
показати весь коментар
06.07.2021 13:41 Відповісти
ТА ШОБ ОНИ ТАМ ВСЕ ТВАРИ ПОДОХЛИ !!!!
показати весь коментар
06.07.2021 11:41 Відповісти
хорошо, но мало
показати весь коментар
06.07.2021 11:41 Відповісти
З такими темпами нам років 100 чекати поки виздихають. Потрібно б їм прискоритись.
показати весь коментар
06.07.2021 11:48 Відповісти
Скоро и у нас такое будет благодаря открытым кпп на донбассе и в крыму.
показати весь коментар
06.07.2021 11:42 Відповісти
Не только открыты кпп на дамбасе и крыму. Граница с РФ открыта и все желающие едут с Рашке везут нам новую *радость* в виде новых индийских и китайских штаммов
показати весь коментар
06.07.2021 11:45 Відповісти
коли вже двбйби з ОПУ, КМУ чи РНБО здогадаються наглухо перекрити кордон із свинособаками?
показати весь коментар
06.07.2021 11:43 Відповісти
А вони всі вакцинувались Пфайзером і їм пох.
показати весь коментар
06.07.2021 12:04 Відповісти
Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 737 пациентов. Лидеры - Москва и Питер - Цензор.НЕТ 2210
показати весь коментар
06.07.2021 11:44 Відповісти
То что сейчас на Рашке творится жо**** па с ковид- епидемией уже говорил третий знакомый. И на етом фоне несмотря на официальные заявления, украинские пограничники продолжают пропускай росейан в Украину при предьявлении справки о прививке *СпутникV*
показати весь коментар
06.07.2021 11:44 Відповісти
Чудодійна кацапська вакцина!
показати весь коментар
06.07.2021 11:45 Відповісти
Znacit ix sputnik nicego nepomogajet ot virusa,mozet daze naooborot
показати весь коментар
06.07.2021 11:47 Відповісти
Ответ простой и его знают уже практически все... Спутник = шмурдяк. Причём зная кацапов не исключаю, что есть вариант Спутника того же более-менее нормального, для элитки местной так сказать... а есть массовый вариант - чистый шмурдяк для населения, который нифига не помогает, а скорее даже вредный. А может и по-простому пути пошли, элитку укололи файзером в ампулках с надписью спутник, чтобы не палится. Народцу же шмурдячок.
показати весь коментар
06.07.2021 11:58 Відповісти
айайай! Спуиника на всех не хватает?))
показати весь коментар
06.07.2021 12:08 Відповісти
Интересно, а почему в таких новостях нет комментариев от заядлых цензоровских антиваксеров?
показати весь коментар
06.07.2021 12:10 Відповісти
Хорошо ты знаешь, почему
показати весь коментар
06.07.2021 12:35 Відповісти
цензоровские антиваксеры только за то, чтобы другие прививались! - но не они лично
показати весь коментар
06.07.2021 14:51 Відповісти
Спонсор розробки Супутника 5, пенсійний фонд московії.
показати весь коментар
06.07.2021 12:40 Відповісти
Росія б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 737 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер - Цензор.НЕТ 3886
показати весь коментар
06.07.2021 12:52 Відповісти
ВСЕ В РАЙ! ПУТИН ЗОВЕТ!!!
показати весь коментар
06.07.2021 13:42 Відповісти
А мы попросту теряем время, не прививая население в турбо режиме. К нам это не прийдет типа.
показати весь коментар
06.07.2021 13:23 Відповісти
700 чоловік на 145 лямів? Не смішіть...
показати весь коментар
06.07.2021 13:24 Відповісти
Небольшой облцентр в год. Мелочи.
показати весь коментар
06.07.2021 14:16 Відповісти
Да ну и йух с ними.
показати весь коментар
06.07.2021 13:42 Відповісти
Шикарна новина . Чим більше здохне московських нацистів , тим швидше настане МИР і злагода в світі .
показати весь коментар
06.07.2021 14:13 Відповісти
Росія б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 737 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер - Цензор.НЕТ 8154
показати весь коментар
06.07.2021 15:32 Відповісти
а не хотели поддерживать сперва кацапы ковидошизофрению, золотая система управления стадами
показати весь коментар
06.07.2021 15:42 Відповісти
 
 