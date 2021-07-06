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Новини
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Іноземні інвестори вимагають від держави прибрати акциз на "зелену" електроенергію з податкового законопроєкту

Іноземні інвестори вимагають від держави прибрати акциз на

Наміри Кабінету Міністрів України запровадити акцизний збір на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкті №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.

 Про це йдеться в спільній заяві Української асоціації відновлювальної енергетики (УАВЕ), Європейсько-Українського енергетичного агентства, Української вітроенергетичної асоціації оприлюдненій у Facebook. 

"Ми висловлюємо категоричну незгоду щодо введення акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), що передбачено Проєктом Закону № 5600, прийнятого 1 липня 2021 року Верховною Радою України у першому читанні", - підкреслюють інвестори.

В УАВЕ зазначили, що введення акцизного збору є фактичним зниженням "зеленого" тарифу на 3,2% для існуючих електростанцій з відновлюваних джерел енергії, що є порушенням зобов’язань, які взяв уряд України перед інвесторами, що розвивають альтернативну енергетику в країні.

"Такі дії держави свідчать про ігнорування чинного законодавства та зобов'язань перед інвесторами, прийнятих Урядом та Верховною Радою України рік тому. Мало того, така ініціатива підвищить недовіру до органів влади, ще більше зашкодить інвестиційному клімату в Україні та унеможливить залучення коштів в нові енергетичні та екологічні проєкти", - зазначили в УАВЕ.

Та закликали виключити відповідну норму з законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу (№5600). "Ми закликаємо народних депутатів України, голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова та Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики доопрацювати даний Проєкт Закону та виключити положення про введення акцизного податку на реалізацію електроенергії з #ВДЕ, враховуючи всі ризики від прийняття такого рішення для іміджу України як стабільного партнера та інвестиційно привабливої країни", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

Раніше профільні асоціації відновлюваної енергетики заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута. За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

Автор: 

акциз (437) енергетика (2601) альтернативна енергетика (848)


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Топ коментарі
+13
Інвестори, чи МАРОДЕРИ? Ось в чому питання?
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06.07.2021 11:44
+10
І хто ж допомагав в Україні зєльоним інвесторам отримати охрєнітєльно вигідні умови?
Ну Янукович, а після нього?
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06.07.2021 11:46
+8
100%. Коррумпировали власть...те нарисовали закон и тарфы установили для грабежа населения и чтоб Украинские предприятия были неКонкурентоспособыми в мировой экономике.
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06.07.2021 11:46
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Інвестори, чи МАРОДЕРИ? Ось в чому питання?
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06.07.2021 11:44 Відповісти
100%. Коррумпировали власть...те нарисовали закон и тарфы установили для грабежа населения и чтоб Украинские предприятия были неКонкурентоспособыми в мировой экономике.
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06.07.2021 11:46 Відповісти
так і було
Іноземні інвестори вимагають від держави прибрати акциз на "зелену" електроенергію з податкового законопроєкту - Цензор.НЕТ 5178 Іноземні інвестори вимагають від держави прибрати акциз на "зелену" електроенергію з податкового законопроєкту - Цензор.НЕТ 4723
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06.07.2021 12:04 Відповісти
во-во....- в іменуему "мусороперобку" чомусь не інвестують...."екологи" гребані....
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06.07.2021 11:48 Відповісти
Это не "инветиции" это грабеж....И там ещё ахметов и другие совсем не иностранцы. Тариф завышенный, самый большой в Европе.
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06.07.2021 11:44 Відповісти
Элитному и самому богатому народу - высокие тарифы.
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06.07.2021 12:09 Відповісти
Доведеться платити, хлоп'ята. Всі претензії до тих, хто наобіцяв вам надприбутки з повітря на рівному місці за скромні відкати.
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06.07.2021 11:44 Відповісти
скромные?.....я ах прослезился.
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06.07.2021 11:47 Відповісти
Обещаное, в данном случае, можно и нужно не выполнять, такова уж природа венчурного финансирования.
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06.07.2021 11:50 Відповісти
Барыги, ставьте аккумуляторы на свои СЭС чтобы сбалансировать выработку и продавайте по нормальным тарифам. Посмотрим насколько их хватит.
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06.07.2021 11:46 Відповісти
дерти шкіру в 6-ти кратному...- нефуйові інвестиціїї.- нехай таке попробують в ІзраЄлі, чи Скандинавських.....-обломаються....
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06.07.2021 11:46 Відповісти
Там бы этих инвесторов закопали б, а украинцы - терпилы, выдержать любые повышения тарифов. Рай для таких инвесторов.
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06.07.2021 12:11 Відповісти
Какие иностранные лица у этих иностранных инвесторов! Они когда покупали в Лондонах дома / квартиры, вывернув карманы украинцам, себя почувствовали иностранцами??
Иностранные инвесторы требуют от государства убрать акциз на "зеленую" электроэнергию из налогового законопроекта - Цензор.НЕТ 5215
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06.07.2021 11:46 Відповісти
Именно так. В Украине они на зароботках.
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06.07.2021 12:08 Відповісти
І хто ж допомагав в Україні зєльоним інвесторам отримати охрєнітєльно вигідні умови?
Ну Янукович, а після нього?
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06.07.2021 11:46 Відповісти
Ой...И кто же это надела? Все типа с "благими" намерениями и заботой об экологии.
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06.07.2021 11:48 Відповісти
пэцьо ниучем нивынуват, он сидел под столом и сосал батончик(чьоколядный)
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06.07.2021 11:52 Відповісти
не, он гадил тебе в штаны, в которых ты два года ходишь, а говоришь что воняет не от тебя
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06.07.2021 12:10 Відповісти
Смердить від порохоботів, бо все від Порошенка - божа роса.
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06.07.2021 14:03 Відповісти
еще один без мозга
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06.07.2021 14:19 Відповісти
Напишите жалобу в Антимонопольный комитет...,цену сбросят даже на коммуналку и грабительские Субсидии Порошенко не говоря о саморезах и гипсокартоне
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06.07.2021 11:47 Відповісти
Леонид Данилыч правит Украиной третью Каденцию...а вы думали Зеленский?
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06.07.2021 11:49 Відповісти
іноземні інвестори-це українські олігархи з офшорів.такої афери,як українська "зелена енергетика"світ ще не знав.тай-й розрахунки її ціни дуже цікаві.в Европі вона чомусь в 5 раз дешевша.і цей зашморг на шиї українського народу і його економіки затягується все сильніше.чим це не тема для розбирання радою нацбезпеки?але там вважають,що звільнення дачних місць для "молодої команди" в Конча-Заспі набагато важливіше...
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06.07.2021 12:02 Відповісти
Именно так! Продажные журналюги называют Коломойского, Ахметова и пр. "инвесторами". Но это рафинированные воры, убийцы и враги народа Украины!
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06.07.2021 12:17 Відповісти
пусть зеленую шмарклю себе заберут вместо акциза
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06.07.2021 12:10 Відповісти
" Атака Коломойського на канадські інвестиції: чому Зеленський не зважає | СтопРеванш"
https://www.youtube.com/watch?v=Cc99o_JadUU
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06.07.2021 12:25 Відповісти
Украина не банкомат.
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06.07.2021 15:47 Відповісти
 
 