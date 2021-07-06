Іноземні інвестори вимагають від держави прибрати акциз на "зелену" електроенергію з податкового законопроєкту

Наміри Кабінету Міністрів України запровадити акцизний збір на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкті №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.

Про це йдеться в спільній заяві Української асоціації відновлювальної енергетики (УАВЕ), Європейсько-Українського енергетичного агентства, Української вітроенергетичної асоціації оприлюдненій у Facebook.

"Ми висловлюємо категоричну незгоду щодо введення акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), що передбачено Проєктом Закону № 5600, прийнятого 1 липня 2021 року Верховною Радою України у першому читанні", - підкреслюють інвестори.

В УАВЕ зазначили, що введення акцизного збору є фактичним зниженням "зеленого" тарифу на 3,2% для існуючих електростанцій з відновлюваних джерел енергії, що є порушенням зобов’язань, які взяв уряд України перед інвесторами, що розвивають альтернативну енергетику в країні.

"Такі дії держави свідчать про ігнорування чинного законодавства та зобов'язань перед інвесторами, прийнятих Урядом та Верховною Радою України рік тому. Мало того, така ініціатива підвищить недовіру до органів влади, ще більше зашкодить інвестиційному клімату в Україні та унеможливить залучення коштів в нові енергетичні та екологічні проєкти", - зазначили в УАВЕ.

Та закликали виключити відповідну норму з законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу (№5600). "Ми закликаємо народних депутатів України, голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова та Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики доопрацювати даний Проєкт Закону та виключити положення про введення акцизного податку на реалізацію електроенергії з #ВДЕ, враховуючи всі ризики від прийняття такого рішення для іміджу України як стабільного партнера та інвестиційно привабливої країни", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

Раніше профільні асоціації відновлюваної енергетики заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута. За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).