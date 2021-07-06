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Новини Коронавірус і карантин
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7 центрів масової вакцинації проти коронавірусу щодня працюватимуть на Київщині, - ОДА

7 центрів масової вакцинації проти коронавірусу щодня працюватимуть на Київщині, - ОДА

Вакцинуватися проти коронавірусу в Київській області тепер можна щодня. В області з 09:00 до 17:00 працюють сім центрів масової вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Центри вакцинації працюватимуть за такими адресами:

  • м. Бровари. КНП "Броварський міський ЦПМСД", амбулаторія №2, вул. Незалежності, 12.
  • м. Біла Церква. Амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49.
  • м. Славутич. КНП "Славутицька міська лікарня", вул. 77 Гвардійської дивізії, 7.
  • м. Бориспіль. КНП "Бориспільський міський ЦПМСД", вул. Київський шлях, 24.
  • м.Ірпінь. КНП "Ірпінський міський ЦПМСД" вул Михайлівська/, 22; вул Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105 к.
  • м. Обухів. КНП "Обухівський міський ЦПМСД" вул.Каштанова. 52.
  • м. Яготин. КНП "Яготинський ЦПМСД" вул. Незалежності, 71.

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"Для отримання щеплення необхідно попередньо записатися в лист-очікування вакцинації проти COVID-19 через додаток "Дія" чи гарячу лінію МОЗ, а також у свого сімейного лікаря або в реєстратурі", - випливає з повідомлення.

Автор: 

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