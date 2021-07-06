7 центрів масової вакцинації проти коронавірусу щодня працюватимуть на Київщині, - ОДА

Вакцинуватися проти коронавірусу в Київській області тепер можна щодня. В області з 09:00 до 17:00 працюють сім центрів масової вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Центри вакцинації працюватимуть за такими адресами:

м. Бровари. КНП "Броварський міський ЦПМСД", амбулаторія №2, вул. Незалежності, 12.

м. Біла Церква. Амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49.

м. Славутич. КНП "Славутицька міська лікарня", вул. 77 Гвардійської дивізії, 7.

м. Бориспіль. КНП "Бориспільський міський ЦПМСД", вул. Київський шлях, 24.

м.Ірпінь. КНП "Ірпінський міський ЦПМСД" вул Михайлівська/, 22; вул Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105 к.

м. Обухів. КНП "Обухівський міський ЦПМСД" вул.Каштанова. 52.

м. Яготин. КНП "Яготинський ЦПМСД" вул. Незалежності, 71.

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"Для отримання щеплення необхідно попередньо записатися в лист-очікування вакцинації проти COVID-19 через додаток "Дія" чи гарячу лінію МОЗ, а також у свого сімейного лікаря або в реєстратурі", - випливає з повідомлення.