Ботулізм, отруєння, кліщі: У ЦГЗ розповіли, які хвороби можуть загрожувати туристам влітку

Попри максимальне зосередження на пандемії COVID-19, варто пам'ятати, що є й інші хвороби, які можуть загрожувати здоров'ю і життю мандрівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

Основна хвороба влітку - це гострі кишкові інфекції (ГКІ).

Зокрема, за 5 місяців 2021 року Україна вже зареєстрували 12,5 тис. випадків кишкових інфекцій і 30 групових спалахів ГКІ, в результаті яких захворіло 263 особи, в т. ч. 237 дітей.

Інша проблема — ботулізм. За 5 місяців 2021 року в Україні зареєстрували 43 випадки ботулізму, серед захворілих 1 дитина. Шестеро дорослих померли.

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Імовірними харчовими продуктами, які призвели до захворювання, були в’ялена й солена прісноводна та морська риба (40%), м’ясні, рибні, овочеві, грибні консерви, інші м’ясні вироби.

Від отруєння грибами постраждали 35 людей, у т. ч. 12 дітей. Троє постраждалих, у тому числі 2 дитини, померли.

Також важливо мати медичне страхування та звертатися по медичну допомогу в разі погіршення самопочуття.

Кліщовий бореліоз або хвороба Лайма — одна з кліщових інфекцій, яка найчастіше трапляється в Україні. Зокрема, у 2020 році зареєстрували 2745 хворих на бореліоз, за 5 місяців 2021 року — 234 хворих (проти 446 за аналогічний період минулого року). Крім того, у 2020 році було зареєстровано 2 випадки кліщового вірусного енцефаліту.

Найпоширеніші випадки завізних захворювань в Україні — це малярія, лейшманіоз, гарячки (Чікунгунья, денге, Західного Нілу), холера.

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Об’єднує всі ці захворювання те, що вони передаються через укуси комах. Основна профілактика однакова — використовувати репеленти, засітчувати вікна в приміщеннях, захищати тіло, не виходити в години найбільшої активності комах — вранці та в сутінках.