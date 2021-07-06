Нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму, - МЗС України

Установчий саміт "Кримської платформи", який відвідають світові лідери, відбудеться в Києві 23 серпня в конгрессно-виставковому центрі "Парковий", повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Організація саміту та процес розробки його спільної декларації продемонстрували дві важливі речі. Нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму, кількісний склад якої постійно зростає. Також нам вдалося виробити спільне розуміння у наших найважливіших партнерів, що відволікання і зволікання з відповіддю на окупацію Криму та пов'язані злочини фактично надали Росії та іншим авторитарним режимам карт-бланш на подальший наступ на правила демократичного світу", - сказала Джапарова на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що спільна декларація, яку планують ухвалити під час саміту, крім формального запуску "Кримської платформи", підтвердить незмінність формули "Крим - це Україна", засудить злочини Росії в Криму та довкола, окреслить параметри міжнародної політики деокупації.

"Але водночас ми маємо чітко усвідомлювати, що Росія не просто спостерігає за українською ініціативою, вона її оголосила загрозою територіальній цілісності та безпеці та розпочала масштабну роботу із дискредитації цього майданчика, його завдань і цілей, а також фактично збиття участі в саміті "Кримської платформи", - зазначила Джапарова.

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Заступниця голови МЗС розповіла, що в межах сегменту високого рівня саміту виступатимуть президент України, спікер Верховної Ради, прем'єр-міністр, лідер кримськотатарського народу, глави іноземних делегацій і представник громадянського суспільства новоствореної експертної мережі "Кримської платформи".

"Далі робота саміту продовжиться у форматі чотирьох панельних дискусій і обговорення про політику невизнання і санкції, про безпекові виклики, про захист прав людини в тимчасово окупованому Криму та про відновлення прав кримськотатарського народу як елемент деокупації", - додала Джапарова.

За її словами, після саміту діяльність "Кримської платформи" не завершиться.

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"Міжурядовий рівень платформи діятиме у вигляді консультацій міністрів закордонних справ, координаційних зустрічей спеціалізованих робочих груп за пріоритетними напрямами, конференцій. Зокрема, ми також плануємо заснування щорічного форуму, який присвячений безпеці ширшого чорноморського регіону та за його межами", - сказала Джапарова.