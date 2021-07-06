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Новини
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Нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму, - МЗС України

Нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму, - МЗС України

Установчий саміт "Кримської платформи", який відвідають світові лідери, відбудеться в Києві 23 серпня в конгрессно-виставковому центрі "Парковий", повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Організація саміту та процес розробки його спільної декларації продемонстрували дві важливі речі. Нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму, кількісний склад якої постійно зростає. Також нам вдалося виробити спільне розуміння у наших найважливіших партнерів, що відволікання і зволікання з відповіддю на окупацію Криму та пов'язані злочини фактично надали Росії та іншим авторитарним режимам карт-бланш на подальший наступ на правила демократичного світу", - сказала Джапарова на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що спільна декларація, яку планують ухвалити під час саміту, крім формального запуску "Кримської платформи", підтвердить незмінність формули "Крим - це Україна", засудить злочини Росії в Криму та довкола, окреслить параметри міжнародної політики деокупації.

"Але водночас ми маємо чітко усвідомлювати, що Росія не просто спостерігає за українською ініціативою, вона її оголосила загрозою територіальній цілісності та безпеці та розпочала масштабну роботу із дискредитації цього майданчика, його завдань і цілей, а також фактично збиття участі в саміті "Кримської платформи", - зазначила Джапарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У саміті Кримської платформи візьмуть участь кілька десятків країн, - Джапарова

Заступниця голови МЗС розповіла, що в межах сегменту високого рівня саміту виступатимуть президент України, спікер Верховної Ради, прем'єр-міністр, лідер кримськотатарського народу, глави іноземних делегацій і представник громадянського суспільства новоствореної експертної мережі "Кримської платформи".

"Далі робота саміту продовжиться у форматі чотирьох панельних дискусій і обговорення про політику невизнання і санкції, про безпекові виклики, про захист прав людини в тимчасово окупованому Криму та про відновлення прав кримськотатарського народу як елемент деокупації", - додала Джапарова.

За її словами, після саміту діяльність "Кримської платформи" не завершиться.

Також читайте: РФ уже розмістила в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї, - Джапарова

"Міжурядовий рівень платформи діятиме у вигляді консультацій міністрів закордонних справ, координаційних зустрічей спеціалізованих робочих груп за пріоритетними напрямами, конференцій. Зокрема, ми також плануємо заснування щорічного форуму, який присвячений безпеці ширшого чорноморського регіону та за його межами", - сказала Джапарова.

Автор: 

Крим (14173) МЗС (4139) саміт (765) Джапарова Еміне (179) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+4
Ничем)зекретины изображают бурную деятельность-сцут на лохторат,как обычно,а остальные рады подыграть -это же ни к чему их не обязывает
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06.07.2021 11:59
+3
Фигня все это, ну приедут, потрындят и подпишут итоговую декларацию о признании целостности Украины, реально это ничего не даст.
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06.07.2021 11:58
+3
МІС проє.. проср... про .... про.. усе що могло. Керує Україною Zic президент якого ніхто не обирав , але він керує не на користь України. Оманський зашквар у дії!!!!!!!! А той кого обирали 73% від тих що прийняли участь у виборах - продовжує блюзнирствувати.Весь Світ регоче, а Х..ло-лалала плескає у долоні
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06.07.2021 12:26
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Чим воювати КАОЛІЦІЯ за звільнення Криму буде?
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06.07.2021 11:55 Відповісти
Ничем)зекретины изображают бурную деятельность-сцут на лохторат,как обычно,а остальные рады подыграть -это же ни к чему их не обязывает
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06.07.2021 11:59 Відповісти
А с чего ты взял, что "каолиция" - это про военный возврат Крыма?
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06.07.2021 12:12 Відповісти
Санкції ввели при Порошенку і вони будуть діяти поки Х**лостан не відкине лапті, як СССР.
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06.07.2021 12:59 Відповісти
Фигня все это, ну приедут, потрындят и подпишут итоговую декларацию о признании целостности Украины, реально это ничего не даст.
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06.07.2021 11:58 Відповісти
Еще подпишут резолцию о деоккупации, а потом дипломаты будут недоумённо спрашивать у РФ, на каком основании та не выполняет эту резолюцию.
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06.07.2021 14:13 Відповісти
Коли будете звільняти Крим від окупантів?
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06.07.2021 12:16 Відповісти
Прийде час і окупанти будут самі від себе Крим звільняти навипередки.
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06.07.2021 14:56 Відповісти
Потрібно воду в Крим подати, на декілька днів, поки там посуха
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06.07.2021 12:22 Відповісти
МІС проє.. проср... про .... про.. усе що могло. Керує Україною Zic президент якого ніхто не обирав , але він керує не на користь України. Оманський зашквар у дії!!!!!!!! А той кого обирали 73% від тих що прийняли участь у виборах - продовжує блюзнирствувати.Весь Світ регоче, а Х..ло-лалала плескає у долоні
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06.07.2021 12:26 Відповісти
Мильна бульбашка. "...щорічні форуми... декларації... санкції..." До дупи. Це називається "говорили, балакали, сіли і заплакали..." А Крим чекає військового звільнення.
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10.07.2021 06:25 Відповісти
 
 