"Режим Лукашенка ні перед чим не зупиниться": США відреагували на вирок екскандидату в президенти Білорусі Бабарику

США прокоментували рішення суду РБ, який засудив до 14 років позбавлення волі опозиційного екскандидата в президенти республіки Віктора Бабарика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Посольства США в Білорусі у Тwitter.

"Жорстокий фарс судової системи Білорусі, продемонстрований сьогодні під час ухвалення вироку щодо Віктора Бабарика, свідчить, що режим Лукашенка ні перед чим не зупиниться, щоб зберегти владу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховний суд Білорусі визнав ексглаву "Белгазпромбанка" Віктора Бабарика винним за всіма статтями обвинувачення і засудив до 14 років позбавлення волі

Бабарика звинувачували за трьома статтями КК РБ: в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків і наданні хабаря. Провину він не визнав, назвав справу політично мотивованою. У своєму останньому слові в суді він заявив, що не може зізнатися в злочині, якого не скоював.

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"Мені не соромно перед близькими, тому що не було допущено протизаконних дій і навіть натяку на вчинення протизаконних дій. Мені не соромно перед працівниками банку, тому що був створений найкращий банк у країні", - заявив Віктор Бабарико в останньому слові.