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"Режим Лукашенка ні перед чим не зупиниться": США відреагували на вирок екскандидату в президенти Білорусі Бабарику

США прокоментували рішення суду РБ, який засудив до 14 років позбавлення волі опозиційного екскандидата в президенти республіки Віктора Бабарика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Посольства США в Білорусі у Тwitter.

"Жорстокий фарс судової системи Білорусі, продемонстрований сьогодні під час ухвалення вироку щодо Віктора Бабарика, свідчить, що режим Лукашенка ні перед чим не зупиниться, щоб зберегти владу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховний суд Білорусі визнав ексглаву "Белгазпромбанка" Віктора Бабарика винним за всіма статтями обвинувачення і засудив до 14 років позбавлення волі

Бабарика звинувачували за трьома статтями КК РБ: в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків і наданні хабаря. Провину він не визнав, назвав справу політично мотивованою. У своєму останньому слові в суді він заявив, що не може зізнатися в злочині, якого не скоював.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскандидату в президенти Білорусі Бабарику дали 14 років в'язниці

"Мені не соромно перед близькими, тому що не було допущено протизаконних дій і навіть натяку на вчинення протизаконних дій. Мені не соромно перед працівниками банку, тому що був створений найкращий банк у країні", - заявив Віктор Бабарико в останньому слові.

Режим Лукашенка ні перед чим не зупиниться: США відреагували на вирок екскандидату в президенти Білорусі Бабарику 01

Автор: 

вирок (1078) США (23009) Бабарико Віктор (11)


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А режим ЗЕЄрмака в Україні когось хвилює? вже залізли у банківські рахунки громдян, яким готують нездоланні тарифи на сплату податі олігархам ?
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06.07.2021 11:59 Відповісти
перед цим полишивщи їх навіть субсидій на комуналку , шантажуючи банківськими санкціями за утримання збережень вдома під подушками....
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06.07.2021 12:01 Відповісти
Лукашенко - пример гуманизма! Дал всего лишь тюремный срок. Путин своего конкурента Немцова просто убил, и не только его одного. Все-таки беларуский колхозник из села добрее выродка из питерской коммуналки.
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06.07.2021 12:04 Відповісти
Правильно написали, но при этом последним диктатором Европы называют именно Лукашенко , а не путлера. Просто у бульбофюрера нет бабла платить европейским политика
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06.07.2021 12:08 Відповісти
Есть еще Назарбаев. Часть территории Казахстана, географически относимая к Европе, по размерам превосходит Италию.
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06.07.2021 12:19 Відповісти
И здесь Украина пролетела.....Мы думали ,что наш суд самый из самых ,а тут сябры громче нас накосячили.....А может так задумано ???
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06.07.2021 12:05 Відповісти
Ну этого нечистого на руку газпромовца точно жалеть не надо.
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06.07.2021 12:11 Відповісти
что... знову стурбованость?
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06.07.2021 14:20 Відповісти
 
 