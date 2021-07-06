Латвія планує підвищити інтерес населення до вакцинації за допомогою лотереї: головний приз - 100 тис. євро

Латвійський уряд збирається в серпні організувати лотерею, щоб підвищити інтерес населення до вакцинації проти коронавірусу, і розглядає можливість зробити вакцинацію обов'язковою для працівників низки секторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал ERR.

"Люди не йдуть вакцинуватися, тому що хочуть почекати і не довіряють інформації, що публікується в наукових дослідженнях", - сказав у понеділок глава відділу латвійського Центру з боротьби з інфекційними захворюваннями Юрій Перевощиков "Актуальній камері".

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Для підвищення темпів вакцинації коаліційна рада латвійського уряду схвалила проведення лотереї. Розіграш планується провести в серпні з призами від 100 до кількох тисяч євро і головним виграшем до 100 000 євро.

"Можливо, уряд дійде до спільної думки з приводу організації якоїсь лотереї або розіграшу, щоб сприяти вакцинації. Зрозуміло, очікується і обговорення того, що в певних сферах вакцинація стане обов'язковою", - сказав прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш.

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Крім того, уряд збирається виділити більше грошей сімейним лікарям, щоб мотивувати їх активніше робити щеплення проти COVID-19.