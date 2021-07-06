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Київський райсуд Харкова взяв під варту куратора організації Ківи Ширяєва

Київський райсуд Харкова взяв під варту куратора організації Ківи Ширяєва

Сьогодні, 6 липня, Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід одному з лідерів всеукраїнського руху Іллі Ківи "Патріоти - за життя", екскомандиру роти МВС "Східний корпус" Олегу Ширяєву.

Про це повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ширяєву обрали утримання під вартою без права на заставу до 12 липня 2021 року. Запобіжний захід обрано до цієї дати, тому що 12 липня закінчується термін досудового розслідування в справі, де він є підозрюваним", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Куратора організації депутата ОПЗЖ Ківи Ширяєва затримали через неявку за викликом слідчого, - прокуратура

Як повідомлялося, 11 вересня 2018 року в селі Занки Зміївського району під час спроби рейдерського захоплення приватного елеватора сталася масова бійка зі стріляниною. Було поранено сімох людей, включаючи заступника начальника Зміївського райвідділу поліції. На місці затримано до пів сотні осіб, 22-м із них пред'явлено підозру в скоєнні групового хуліганства із застосуванням зброї.

На наступний день міністр МВС Арсен Аваков заявив: поліція обґрунтовано підозрює, що групу зловмисників очолював екскомандир роти МВС Олег Ширяєв. Його затримали 12 вересня і відправили в ізолятор тимчасового утримання, а через день повідомили про підозру.

13 листопада Ширяєв вийшов із СІЗО під заставу в 1 млн 4340 грн. Всі обвинувачення на свою адресу він заперечує.

Минулого року Ширяєв став куратором всеукраїнського руху Іллі Киви "Патріоти - за життя".

Затримали Ширяєва ввечері 5 липня на вул. Сумській.

Автор: 

арешт (2526) прокуратура (3685) Харків (5625) Ширяєв (19)


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Топ коментарі
+6
ківа просто дурачок.
там є набагато страшніші персонажі.
наприклад, агент ФСБ Сергій Коротких.

https://zaborona.com/author/samuil-proskuryakov/ САМУЇЛ ПРОСКУРЯКОВ

Наприкінці грудня редакція Заборони отримала https://www.institutenp.com/zakluchenie-korotkykh-30-10-2020 документ від дослідницької громадської організації - міжнародної асоціації «Інститут національної політики». Це досьє на ультраправого діяча й політика Сергія Коротких, також відомого як «Малюта» й «Боцман». Він навчався в школі білоруського КДБ, воював у Чечні й товаришував із російським неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем. Дружина загиблого за підозрілих обставин юриста та ідеолога «Азова» Ярослава Бабича вважає, що її чоловіка вбив саме Боцман. Нещодавно одного з авторів досьє викрали та жорстоко побили. Постраждалий стверджує, що нападники - люди Боцмана.

Ну і подібних "подвигів" у цього виродка хоч греблю гати.

Характерно, що всіх ціх ків та коротких привів у політику асрен борисович собаков. От і робіть висновки, хто є хто...
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06.07.2021 12:12
+5
Бойовик читаєм наоборот
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06.07.2021 12:59
+4
Когда Киевский райсуд Харькова возьмёт под стражу куратора организации "Оплот"? Фамилию называть, или сами знаете?
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06.07.2021 12:21
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ківіна коли прижучать?
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06.07.2021 12:05 Відповісти
ківа просто дурачок.
там є набагато страшніші персонажі.
наприклад, агент ФСБ Сергій Коротких.

https://zaborona.com/author/samuil-proskuryakov/ САМУЇЛ ПРОСКУРЯКОВ

Наприкінці грудня редакція Заборони отримала https://www.institutenp.com/zakluchenie-korotkykh-30-10-2020 документ від дослідницької громадської організації - міжнародної асоціації «Інститут національної політики». Це досьє на ультраправого діяча й політика Сергія Коротких, також відомого як «Малюта» й «Боцман». Він навчався в школі білоруського КДБ, воював у Чечні й товаришував із російським неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем. Дружина загиблого за підозрілих обставин юриста та ідеолога «Азова» Ярослава Бабича вважає, що її чоловіка вбив саме Боцман. Нещодавно одного з авторів досьє викрали та жорстоко побили. Постраждалий стверджує, що нападники - люди Боцмана.

Ну і подібних "подвигів" у цього виродка хоч греблю гати.

Характерно, що всіх ціх ків та коротких привів у політику асрен борисович собаков. От і робіть висновки, хто є хто...
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06.07.2021 12:12 Відповісти
Боцман,хоть и мразь и подонок редкостный и подозревается в убийстве сослуживцев из Азова и белорусского журналиста Шеремета ,но он находится под патронатом и крышей рюкзакова .А этот Ширяев бывший коммандир роты мвд "Східний корпус" переметнувшийся служить к врагам Украины зажопам видать чем то неугодил и попал в опалу к бессменному министру .Хотя и непонятно чем неугодил бведь силовое крыло зажопов из титушек"патриоты за жизнь"где этот ширяев является одним из руководителей тоже управляет мвд и рюкзаков через свою шавку илью киву
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06.07.2021 13:29 Відповісти
Если с этим Ширяевым "плотно поработать", то мы узнаем много всего интересного про Киву. Но ... сдается мне, что не узнаем. Прозвучало контрольное слово "МВД" и ... Авакян не допустит утечку.
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06.07.2021 12:15 Відповісти
кожен пан та навіть підпанок має свою власну армію...наче вже не Річь Посполіта, але феодальні традиції десь ще ті. І хтось ще вважає, що цю блін "еліту" не треба утилізувати?
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06.07.2021 12:16 Відповісти
Когда Киевский райсуд Харькова возьмёт под стражу куратора организации "Оплот"? Фамилию называть, или сами знаете?
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06.07.2021 12:21 Відповісти
Расейские чернорубашечники..
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06.07.2021 12:21 Відповісти
Бойовик читаєм наоборот
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06.07.2021 12:59 Відповісти
Так это и так всем известно, если милиция подозрительно бездействует, они в доле или вообще возглавляют рейдерские захваты.
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06.07.2021 14:07 Відповісти
 
 