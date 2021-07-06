Київський райсуд Харкова взяв під варту куратора організації Ківи Ширяєва

Сьогодні, 6 липня, Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід одному з лідерів всеукраїнського руху Іллі Ківи "Патріоти - за життя", екскомандиру роти МВС "Східний корпус" Олегу Ширяєву.

Про це повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ширяєву обрали утримання під вартою без права на заставу до 12 липня 2021 року. Запобіжний захід обрано до цієї дати, тому що 12 липня закінчується термін досудового розслідування в справі, де він є підозрюваним", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Куратора організації депутата ОПЗЖ Ківи Ширяєва затримали через неявку за викликом слідчого, - прокуратура

Як повідомлялося, 11 вересня 2018 року в селі Занки Зміївського району під час спроби рейдерського захоплення приватного елеватора сталася масова бійка зі стріляниною. Було поранено сімох людей, включаючи заступника начальника Зміївського райвідділу поліції. На місці затримано до пів сотні осіб, 22-м із них пред'явлено підозру в скоєнні групового хуліганства із застосуванням зброї.

На наступний день міністр МВС Арсен Аваков заявив: поліція обґрунтовано підозрює, що групу зловмисників очолював екскомандир роти МВС Олег Ширяєв. Його затримали 12 вересня і відправили в ізолятор тимчасового утримання, а через день повідомили про підозру.

13 листопада Ширяєв вийшов із СІЗО під заставу в 1 млн 4340 грн. Всі обвинувачення на свою адресу він заперечує.

Минулого року Ширяєв став куратором всеукраїнського руху Іллі Киви "Патріоти - за життя".

Затримали Ширяєва ввечері 5 липня на вул. Сумській.