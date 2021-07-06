Київський райсуд Харкова взяв під варту куратора організації Ківи Ширяєва
Сьогодні, 6 липня, Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід одному з лідерів всеукраїнського руху Іллі Ківи "Патріоти - за життя", екскомандиру роти МВС "Східний корпус" Олегу Ширяєву.
Про це повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ширяєву обрали утримання під вартою без права на заставу до 12 липня 2021 року. Запобіжний захід обрано до цієї дати, тому що 12 липня закінчується термін досудового розслідування в справі, де він є підозрюваним", - повідомив він.
Як повідомлялося, 11 вересня 2018 року в селі Занки Зміївського району під час спроби рейдерського захоплення приватного елеватора сталася масова бійка зі стріляниною. Було поранено сімох людей, включаючи заступника начальника Зміївського райвідділу поліції. На місці затримано до пів сотні осіб, 22-м із них пред'явлено підозру в скоєнні групового хуліганства із застосуванням зброї.
На наступний день міністр МВС Арсен Аваков заявив: поліція обґрунтовано підозрює, що групу зловмисників очолював екскомандир роти МВС Олег Ширяєв. Його затримали 12 вересня і відправили в ізолятор тимчасового утримання, а через день повідомили про підозру.
13 листопада Ширяєв вийшов із СІЗО під заставу в 1 млн 4340 грн. Всі обвинувачення на свою адресу він заперечує.
Минулого року Ширяєв став куратором всеукраїнського руху Іллі Киви "Патріоти - за життя".
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там є набагато страшніші персонажі.
наприклад, агент ФСБ Сергій Коротких.
https://zaborona.com/author/samuil-proskuryakov/ САМУЇЛ ПРОСКУРЯКОВ
Наприкінці грудня редакція Заборони отримала https://www.institutenp.com/zakluchenie-korotkykh-30-10-2020 документ від дослідницької громадської організації - міжнародної асоціації «Інститут національної політики». Це досьє на ультраправого діяча й політика Сергія Коротких, також відомого як «Малюта» й «Боцман». Він навчався в школі білоруського КДБ, воював у Чечні й товаришував із російським неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем. Дружина загиблого за підозрілих обставин юриста та ідеолога «Азова» Ярослава Бабича вважає, що її чоловіка вбив саме Боцман. Нещодавно одного з авторів досьє викрали та жорстоко побили. Постраждалий стверджує, що нападники - люди Боцмана.
Ну і подібних "подвигів" у цього виродка хоч греблю гати.
Характерно, що всіх ціх ків та коротких привів у політику асрен борисович собаков. От і робіть висновки, хто є хто...