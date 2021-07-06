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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Від початку окупації Криму Росія призвала приблизно 30 тис. українців на військову службу, - заступниця глави МЗС Джапарова

Від початку окупації Криму Росія призвала приблизно 30 тис. українців на військову службу, - заступниця глави МЗС Джапарова

Кремль порушує міжнародне гуманітарне право, використовуючи населення українського півострова для поповнення своєї армії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

"Кремль порушує міжнародне гуманітарне право, використовуючи населення українського півострова для поповнення своєї армії. З початку окупації майже три десятки тисяч громадян України вже призвані на військову службу Росії. Росія проводить штучну та свідому заміну складу населення Криму, вона вичавлює нелояльних і заміщує їх сотнями тисяч громадян, чим фактично вчиняє військовий злочин", - повідомила заступниця глави МЗС.

Вона зазначила, що найбільш гострими проблемами, створеними окупаційною російською владою, є безпрецедентна мілітаризація, масові порушення прав людини і переслідування релігійних спільнот, Православної церкви України, мусульман Криму, порушення норм міжнародного гуманітарного права і, зокрема, заміщення населення окупованої території громадянами РФ, перетворення Криму та навколишніх вод у свій військовий форпост в Азово-Чорноморському регіоні.

"Росія постійно збільшує кількість військовослужбовців і техніки в окупованому Криму. Нещодавно Кремль пішов ще далі. Під виглядом військових навчань на півроку закрив частину Чорного моря, в тому числі в напрямку Керченської протоки, для іноземних військових кораблів та державних суден. Крім того, російський президент надав Росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це дійсно створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності України у світі та Південно-Східній Європі", - наголосила заступниця міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму, - МЗС України

Автор: 

Крим (14173) окупація (6717) росія (65328) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+3
То вже не українці, то вже, на жаль, ворог!
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06.07.2021 12:06
+2
Нельзя называть украинцами тех, кто призвался на воинскую службу РФ.
Во-первых, призывник даёт присягу на верность РФ и стает полноценным военослужащим кацапстана. Как то так.
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06.07.2021 12:13
+1
Там есть определённое количество попавших под карательные мероприятия в связи с отказом. Остальные принимали присягу. Там слова есть про добровольно. И паспорта у них чьи? Это уже не наши граждане.
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06.07.2021 12:17
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то есть, после этого они уже не должны быть гражданами Украины
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06.07.2021 12:03 Відповісти
никогда
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06.07.2021 12:06 Відповісти
То вже не українці, то вже, на жаль, ворог!
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06.07.2021 12:06 Відповісти
Да ладно.Отслужат и приедут в Украинский вуз учится.
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06.07.2021 12:08 Відповісти
На РАБссии не ЧП.. .главу Пензенского Минздрава Владимира Стрючкова освободили досрочно из тюрьмы за..изнасилование молодой девушки...,правильное решение...насилуй дальше...дядя...
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06.07.2021 12:10 Відповісти
Нельзя называть украинцами тех, кто призвался на воинскую службу РФ.
Во-первых, призывник даёт присягу на верность РФ и стает полноценным военослужащим кацапстана. Как то так.
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06.07.2021 12:13 Відповісти
Эти люди приняли присягу на верность России поставили подпись под своими словами и их считают украинцами это в какие ворота лезит...
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06.07.2021 12:13 Відповісти
РАБссинякое быдло попало в Крым случайно...Крымский Хан Девлет-Гирей сжег Москву до тла в 1571 году...выживших в том пожаре женщин забрали в РАБство... и привезли на рынок РАБов в Бахчисарай,тогдашнюю столицу Крымского Ханства...
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06.07.2021 12:14 Відповісти
Та нет у них украинских паспортов, это не украинцы.
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06.07.2021 12:15 Відповісти
С начала оккупации Крыма Россия призвала около 30 тыс. украинцев на военную службу, - замглавы МИД Джапарова - Цензор.НЕТ 4266
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06.07.2021 12:15 Відповісти
Там есть определённое количество попавших под карательные мероприятия в связи с отказом. Остальные принимали присягу. Там слова есть про добровольно. И паспорта у них чьи? Это уже не наши граждане.
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06.07.2021 12:17 Відповісти
Турция владела Крымом 657 лет,срань Мазолейная всего 154 года
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06.07.2021 12:17 Відповісти
Немецкая шлюха Катька II много бед натворила за свою позорную и распутную жизнь...,Бог взяток не берет и не дайот...,да и ваще немецкая династия Готторп-Гольштейнов прикрывавшаяся под фамилией династия Романовых,много чего натворила за 304 года после Золотой Орды Хана Батыя,кстати правившая тоже Мавзолейным быдлом более 300 лет...
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06.07.2021 12:23 Відповісти
Парадокс в том что рюсские никогда не правили на РАБссии..
Писатель Татьяна Толстая...,не я придумал...
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06.07.2021 12:27 Відповісти
Не украинцев а манкуртов
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06.07.2021 12:46 Відповісти
Думаю эту цифру реально можно умножить на 1,5 а то и на 1,6. Очень многие из ОРДЛО переехали в РФ семьями, молодежь подросла и тоже была призвана в армию.
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06.07.2021 12:48 Відповісти
Готовит себе партизан?
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06.07.2021 12:52 Відповісти
А скільки українців було незаконно призвано російськими окупантами у російсько-радянську армію, за час російської окупації України 1921 - 1991 років?
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06.07.2021 13:05 Відповісти
Не украинцев, а хохлов-малоросов. Украинец к кацапью служить не пойдет.
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06.07.2021 15:02 Відповісти
Нехай понюхають пацакської неставняку, Нової Землі, Чукотки і Сибіру.
Воно корисно для розумних.
А дурням ніщо не допоможе.
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06.07.2021 18:47 Відповісти
 
 