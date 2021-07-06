Від початку окупації Криму Росія призвала приблизно 30 тис. українців на військову службу, - заступниця глави МЗС Джапарова

Кремль порушує міжнародне гуманітарне право, використовуючи населення українського півострова для поповнення своєї армії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

"Кремль порушує міжнародне гуманітарне право, використовуючи населення українського півострова для поповнення своєї армії. З початку окупації майже три десятки тисяч громадян України вже призвані на військову службу Росії. Росія проводить штучну та свідому заміну складу населення Криму, вона вичавлює нелояльних і заміщує їх сотнями тисяч громадян, чим фактично вчиняє військовий злочин", - повідомила заступниця глави МЗС.

Вона зазначила, що найбільш гострими проблемами, створеними окупаційною російською владою, є безпрецедентна мілітаризація, масові порушення прав людини і переслідування релігійних спільнот, Православної церкви України, мусульман Криму, порушення норм міжнародного гуманітарного права і, зокрема, заміщення населення окупованої території громадянами РФ, перетворення Криму та навколишніх вод у свій військовий форпост в Азово-Чорноморському регіоні.

"Росія постійно збільшує кількість військовослужбовців і техніки в окупованому Криму. Нещодавно Кремль пішов ще далі. Під виглядом військових навчань на півроку закрив частину Чорного моря, в тому числі в напрямку Керченської протоки, для іноземних військових кораблів та державних суден. Крім того, російський президент надав Росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це дійсно створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності України у світі та Південно-Східній Європі", - наголосила заступниця міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму, - МЗС України