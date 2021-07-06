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Новини Агресія Росії проти України
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"На жаль, вся американська команда грає на стороні Києва ... Ми нічого не виключаємо", - заступник глави МЗС РФ Рябков про приєднання США до переговорів щодо Донбасу

У Росії не виключили можливість приєднання США до переговорів щодо Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков повідомив в інтерв'ю головному редактору журналу "Международная жизнь".

Відповідаючи на питання про можливість участі Вашингтона в процесі врегулювання конфлікту в Україні він зазначив, що, "на жаль, вся американська команда грає на стороні Києва".

"Ніякого бажання зважати на наші підходи і рахуватися з нашими оцінками ми не спостерігаємо. Природно, з такою позицією, складно собі уявити, конструктивний американський внесок у роботу, наприклад, в Мінському форматі. Хоча в минулому, досвід підключення американців до цих зусиль був. Тут можуть бути різні опції. Це залежить від того, хто конкретно з американської сторони буде призначений головним координатором відповідних зусиль. Поки ясності з цього приводу немає. І саміт в Женеві не додав жодних штрихів в цю картину - чорно-білу і одновимірну. Ми зі свого боку нічого не виключаємо. Все залежить від того, чи вийде у американців сформувати більш об'ємний, предметний, тверезий, спокійний і відповідальний підхід до всього того, що відбувається і на Донбасі і навколо України в цілому", - сказав Рябков.

Також читайте: Навіщо зустрічатися із Зеленським, якщо він "віддав свою країну під повне зовнішнє управління?" - Путін

Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував включити в "нормандський формат" (Україна, Німеччина, Франція і РФ) переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі США, Велику Британію і Канаду.

20 травня Зеленський заявив, що альтернативи "нормандського формату" як переговорного майданчику щодо Донбасу немає і висловився за паралельні прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і приєднання США до цього процесу.

25 червня Зеленський назвав Мінські домовленості "ледве живим" документом і висловив думку, що його майбутні зустрічі з президентами США і РФ можуть сформувати новий порядок денний щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Автор: 

МЗС рф (962) перемовини (2922) США (23009) Рябков Сергій (57)


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Топ коментарі
+16
Весь мир против вас !!!!!!!!!

и это - хорошо,
и это - правильно
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06.07.2021 12:18
+11
"К сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева... Мы ничего не исключаем", - замглавы МИД РФ Рябков о присоединении США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 4378
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06.07.2021 12:19
+10
Так, в Ґамерики ще залишилось бажання допомогти Україні. Навіть, незважаючи на супротив бенєбубоквартальних ідіотів.
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06.07.2021 12:25
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Весь мир против вас !!!!!!!!!

и это - хорошо,
и это - правильно
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06.07.2021 12:18 Відповісти
ну не весь... Венесуэла там..Сев.Корея..Монголия)))
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06.07.2021 12:22 Відповісти
И Китай!
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06.07.2021 12:27 Відповісти
китай тоже против рф. по мягкому уже отжал часть сибири. под хабароском уже границу подвинули еще нескольк олет назад. просто раша сми об этом не треплются.
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06.07.2021 12:59 Відповісти
И? А Россия против?
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06.07.2021 13:01 Відповісти
Монголия может даже построить для россии авианосец, которому "Форд" позавидует, просто не хочет. В пустыне дров мало, да и конных лучников на борт садить шоб - надо сперва их догнать а Франция не дает закупать для этого багги, так что опять Россию обижают масоны гадкие. скорей бы уже Белорусь построила ракеты как у жалкого илона Маска - можно будет летать напрямую в Аргентину, то есть на Марс, если там кокаин, то есть ягель есть то))
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06.07.2021 12:29 Відповісти
як так?
Памятаю, порошки обіцяли тотальну зраду зі сторони США при Президенті Зеленському.
Знов збрехали?
Та не може бути....
Гггг
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06.07.2021 12:18 Відповісти
в мире еще остались ЗЕльоные попугаи
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06.07.2021 12:19 Відповісти
Так, в Ґамерики ще залишилось бажання допомогти Україні. Навіть, незважаючи на супротив бенєбубоквартальних ідіотів.
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06.07.2021 12:25 Відповісти
Чому кацапи весь час паплюжать назви країн та їхніх громадян?
Абідєлась, што анєнт Трумп нє успєл дабіть США?)
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06.07.2021 12:27 Відповісти
Вася, нібухай!)
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06.07.2021 12:29 Відповісти
спасіба бальшоє.
жму руку.
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06.07.2021 12:32 Відповісти
Вася, мені твоя волога рука після дрочки на *уйла, беню, зешмарклю та його криворогату художню самодіяльність, якось того... нє до пожиманія. Вибач, пішла блювати...(((
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06.07.2021 12:39 Відповісти
Абнімаю.
гггг
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06.07.2021 12:42 Відповісти
Руки мив?!)
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06.07.2021 12:48 Відповісти
тобто порошки визнають, що вони знову збрехали?
айайай, ніколи такого не було, і от знову...
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06.07.2021 12:28 Відповісти
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06.07.2021 12:18 Відповісти
"К сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева... Мы ничего не исключаем", - замглавы МИД РФ Рябков о присоединении США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 4378
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06.07.2021 12:19 Відповісти
Зато вся киевская команда играет на стороне Москвы. Так и живем.
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06.07.2021 12:19 Відповісти
Рашисткий сапог должен быть изгнан с Украинской земли ...Быдло мокшанское прозвучала команда на 2 метра в землю закопатся добровольно что не ясно...
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06.07.2021 12:22 Відповісти
Кому игры, а кому - выживание.
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06.07.2021 12:22 Відповісти
К чьему сожалению? К вашему? Об ваших глубинках сожалейте
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06.07.2021 12:23 Відповісти
якось невдобно вийшло.
Гггг
"К сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева... Мы ничего не исключаем", - замглавы МИД РФ Рябков о присоединении США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 8134
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06.07.2021 12:23 Відповісти
Ну, да, это же Ляшко призывал бомбить Мацкву, а не Жирик, включительно со всеми посольствами, не, чмырь?
Судя по роже он, Рябков, такой же "рссукий", как и Ла-ла-ла-ла))
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06.07.2021 12:25 Відповісти
Кремль придает Минским соглашениям (МС) как своему инструменту разрушения украинской государственности громадное значение. **************************** Собственную пресс-конференцию Путин начал как бы с подсказки-напоминания Байдену: «Насколько я понял, г-н Байден также считает выполнение МС единственным способом достижения мира на Донбассе».
Совместного коммюнике не было, но Путину удалось каким-то образом заставить Байдена публично промямлить ключевую для Москвы фразу о «продолжении дипломатических усилий в рамках МС».
Кремлёвские пропагандистские шоу с нескрываемым торжеством и циничной откровенностью продолжают смаковать этот недюжинный успех. Мир помнит знаменитое заклинание главы российской дипломатии Лаврова: «мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений, пусть он извивается на нем как можно дольше».
Вот вам свеженькое признание от патриотического русского писателя Прилепина: «Минские соглашения - это огромная западня для Украины, из которой она никогда не выберется до полной потери своей государственности». ************************ МС в оркестровке Кремля - это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном - о воссоединении Германии.
У товарища Сталина тогда тоже было свое ОРДЛО. Называлось оно ГДР.
Сталин предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. Но сохранив при этом все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СЕПГ, народная милиция, советские войска).
Аденауэр вежливо поблагодарил диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение Германии произошло несколько позже, но совершенно на другой основе. полностью https://gazeta.ua/ru/blog/55343/zelenskij-povinen-yihati-do-vashingtona-nastav-jogo-zoryanij-chas?fbclid=IwAR2hEPkltYPEkUBtPN1mAmM35-aksbhjCb0geyHzVxEagBQ50EUSnQVM8EY
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06.07.2021 12:40 Відповісти
"К сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева... Мы ничего не исключаем", - замглавы МИД РФ Рябков о присоединении США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 4761
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06.07.2021 12:43 Відповісти
"Вот и хорошо... Вот и ладушки" © S.T.A.L.K.E.R
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06.07.2021 12:44 Відповісти
К сожалению весь мир, на стороне международных прав! И.., ни какая лошадь, тем более моржовая звизда, не переубедит в обратном, кроме стран проституток...
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06.07.2021 13:20 Відповісти
А куда лошадь делась, в отпуске на ипподроме что-ли?
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06.07.2021 13:55 Відповісти
Та побачили і відчули ваші "підходи" до Будапештського меморандуму! Так що не треба "ля-ля".
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06.07.2021 13:56 Відповісти
Облом...
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09.12.2021 16:04 Відповісти
 
 