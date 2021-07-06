"На жаль, вся американська команда грає на стороні Києва ... Ми нічого не виключаємо", - заступник глави МЗС РФ Рябков про приєднання США до переговорів щодо Донбасу
У Росії не виключили можливість приєднання США до переговорів щодо Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков повідомив в інтерв'ю головному редактору журналу "Международная жизнь".
Відповідаючи на питання про можливість участі Вашингтона в процесі врегулювання конфлікту в Україні він зазначив, що, "на жаль, вся американська команда грає на стороні Києва".
"Ніякого бажання зважати на наші підходи і рахуватися з нашими оцінками ми не спостерігаємо. Природно, з такою позицією, складно собі уявити, конструктивний американський внесок у роботу, наприклад, в Мінському форматі. Хоча в минулому, досвід підключення американців до цих зусиль був. Тут можуть бути різні опції. Це залежить від того, хто конкретно з американської сторони буде призначений головним координатором відповідних зусиль. Поки ясності з цього приводу немає. І саміт в Женеві не додав жодних штрихів в цю картину - чорно-білу і одновимірну. Ми зі свого боку нічого не виключаємо. Все залежить від того, чи вийде у американців сформувати більш об'ємний, предметний, тверезий, спокійний і відповідальний підхід до всього того, що відбувається і на Донбасі і навколо України в цілому", - сказав Рябков.
Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував включити в "нормандський формат" (Україна, Німеччина, Франція і РФ) переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі США, Велику Британію і Канаду.
20 травня Зеленський заявив, що альтернативи "нормандського формату" як переговорного майданчику щодо Донбасу немає і висловився за паралельні прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і приєднання США до цього процесу.
25 червня Зеленський назвав Мінські домовленості "ледве живим" документом і висловив думку, що його майбутні зустрічі з президентами США і РФ можуть сформувати новий порядок денний щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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Памятаю, порошки обіцяли тотальну зраду зі сторони США при Президенті Зеленському.
Знов збрехали?
Та не може бути....
Гггг
Абідєлась, што анєнт Трумп нє успєл дабіть США?)
жму руку.
гггг
айайай, ніколи такого не було, і от знову...
Гггг
Судя по роже он, Рябков, такой же "рссукий", как и Ла-ла-ла-ла))
Совместного коммюнике не было, но Путину удалось каким-то образом заставить Байдена публично промямлить ключевую для Москвы фразу о «продолжении дипломатических усилий в рамках МС».
Кремлёвские пропагандистские шоу с нескрываемым торжеством и циничной откровенностью продолжают смаковать этот недюжинный успех. Мир помнит знаменитое заклинание главы российской дипломатии Лаврова: «мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений, пусть он извивается на нем как можно дольше».
Вот вам свеженькое признание от патриотического русского писателя Прилепина: «Минские соглашения - это огромная западня для Украины, из которой она никогда не выберется до полной потери своей государственности». ************************ МС в оркестровке Кремля - это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном - о воссоединении Германии.
У товарища Сталина тогда тоже было свое ОРДЛО. Называлось оно ГДР.
Сталин предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. Но сохранив при этом все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СЕПГ, народная милиция, советские войска).
Аденауэр вежливо поблагодарил диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение Германии произошло несколько позже, но совершенно на другой основе. полностью https://gazeta.ua/ru/blog/55343/zelenskij-povinen-yihati-do-vashingtona-nastav-jogo-zoryanij-chas?fbclid=IwAR2hEPkltYPEkUBtPN1mAmM35-aksbhjCb0geyHzVxEagBQ50EUSnQVM8EY