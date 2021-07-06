"На жаль, вся американська команда грає на стороні Києва ... Ми нічого не виключаємо", - заступник глави МЗС РФ Рябков про приєднання США до переговорів щодо Донбасу

У Росії не виключили можливість приєднання США до переговорів щодо Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков повідомив в інтерв'ю головному редактору журналу "Международная жизнь".

Відповідаючи на питання про можливість участі Вашингтона в процесі врегулювання конфлікту в Україні він зазначив, що, "на жаль, вся американська команда грає на стороні Києва".

"Ніякого бажання зважати на наші підходи і рахуватися з нашими оцінками ми не спостерігаємо. Природно, з такою позицією, складно собі уявити, конструктивний американський внесок у роботу, наприклад, в Мінському форматі. Хоча в минулому, досвід підключення американців до цих зусиль був. Тут можуть бути різні опції. Це залежить від того, хто конкретно з американської сторони буде призначений головним координатором відповідних зусиль. Поки ясності з цього приводу немає. І саміт в Женеві не додав жодних штрихів в цю картину - чорно-білу і одновимірну. Ми зі свого боку нічого не виключаємо. Все залежить від того, чи вийде у американців сформувати більш об'ємний, предметний, тверезий, спокійний і відповідальний підхід до всього того, що відбувається і на Донбасі і навколо України в цілому", - сказав Рябков.

Також читайте: Навіщо зустрічатися із Зеленським, якщо він "віддав свою країну під повне зовнішнє управління?" - Путін

Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував включити в "нормандський формат" (Україна, Німеччина, Франція і РФ) переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі США, Велику Британію і Канаду.

20 травня Зеленський заявив, що альтернативи "нормандського формату" як переговорного майданчику щодо Донбасу немає і висловився за паралельні прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і приєднання США до цього процесу.

25 червня Зеленський назвав Мінські домовленості "ледве живим" документом і висловив думку, що його майбутні зустрічі з президентами США і РФ можуть сформувати новий порядок денний щодо врегулювання ситуації на Донбасі.