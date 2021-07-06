"По носі вони отримають": Заступник голови МЗС РФ Рябков пригрозив "провокаторам" у Чорному морі

У Росії заявили, що провокатори, які продовжать влаштовувати "ігри" в Чорному морі, отримають по носі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це сказав заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

"З провокаторами потрібно говорити максимально прямо, предметно, пояснюючи на пальцях, чому наступного разу їм краще свої провокації залишити осторонь і сюди не потикатися, бо по носі вони отримають. Ризики конфліктів можуть підвищитися ще більше. Чорне море - це не те місце, де такі ігри допустимі", - заявив Рябков.

За його словами, США і Британія "провокацією з есмінцем у Чорному морі намагалися розкрити систему берегової оборони Росії і контролю за акваторією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На жаль, вся американська команда грає на стороні Києва ... Ми нічого не виключаємо", - заступник глави МЗС РФ Рябков про приєднання США до переговорів щодо Донбасу