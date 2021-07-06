"По носі вони отримають": Заступник голови МЗС РФ Рябков пригрозив "провокаторам" у Чорному морі
У Росії заявили, що провокатори, які продовжать влаштовувати "ігри" в Чорному морі, отримають по носі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це сказав заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.
"З провокаторами потрібно говорити максимально прямо, предметно, пояснюючи на пальцях, чому наступного разу їм краще свої провокації залишити осторонь і сюди не потикатися, бо по носі вони отримають. Ризики конфліктів можуть підвищитися ще більше. Чорне море - це не те місце, де такі ігри допустимі", - заявив Рябков.
За його словами, США і Британія "провокацією з есмінцем у Чорному морі намагалися розкрити систему берегової оборони Росії і контролю за акваторією".
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Сталин-Ягоде: «Смотрите, морду набьем»
Вопрос действительно может заостриться настолько,что русне не только черноморско-азовский бассейн придётся оставить.но и ещё территориии.которые должны быть возвращены по истечению договоров.например,Калининградская обл. должна быть по Потсдамскому договору быть вернута ещё в 1996 году.но только исключительно благодаря тому.что с содействия москвы в германии уже десятки лет заправлшяет ХДС \ХСС,то эти "шрёдеры-меркели" не поднимают этот вопрос.заострение военными действвиями полностью развяжет руки по всем этим территориям от курил до карелии..Русне есть что терять и есть о чём задуматься.пока их детишки не повылетали из сытых западных стран