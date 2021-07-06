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Новини Агресія Росії проти України
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"По носі вони отримають": Заступник голови МЗС РФ Рябков пригрозив "провокаторам" у Чорному морі

У Росії заявили, що провокатори, які продовжать влаштовувати "ігри" в Чорному морі, отримають по носі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це сказав заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

"З провокаторами потрібно говорити максимально прямо, предметно, пояснюючи на пальцях, чому наступного разу їм краще свої провокації залишити осторонь і сюди не потикатися, бо по носі вони отримають. Ризики конфліктів можуть підвищитися ще більше. Чорне море - це не те місце, де такі ігри допустимі", - заявив Рябков.

За його словами, США і Британія "провокацією з есмінцем у Чорному морі намагалися розкрити систему берегової оборони Росії і контролю за акваторією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На жаль, вся американська команда грає на стороні Києва ... Ми нічого не виключаємо", - заступник глави МЗС РФ Рябков про приєднання США до переговорів щодо Донбасу

Автор: 

росія (65328) Чорне море (1669) Рябков Сергій (57)


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Топ коментарі
+27
Кумедна кацапська істота.
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06.07.2021 12:36
+21
"По носу они получат": Замглавы МИД РФ Рябков пригрозил "провокаторам" в Черном море - Цензор.НЕТ 2049
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06.07.2021 12:39
+18
Было ж "по зубам". Уже по носу? Скоро целоваться полезут.
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06.07.2021 12:35
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Было ж "по зубам". Уже по носу? Скоро целоваться полезут.
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06.07.2021 12:35 Відповісти
А в мокшів ще й берегова охорона існує? І ракети летять в напрямку прийому металобрухту?
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06.07.2021 12:56 Відповісти
Будет- Как дам по башке, улетишь на горшке!
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06.07.2021 12:59 Відповісти
"По носі вони отримають": Заступник голови МЗС РФ Рябков пригрозив "провокаторам" у Чорному морі - Цензор.НЕТ 37
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06.07.2021 14:03 Відповісти
Кумедна кацапська істота.
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06.07.2021 12:36 Відповісти
а от этого у орков попка не слипнется ?
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06.07.2021 12:37 Відповісти
...кацапы, получИте объяснение на пальце
"По носу они получат": Замглавы МИД РФ Рябков пригрозил "провокаторам" в Черном море - Цензор.НЕТ 1118
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06.07.2021 12:39 Відповісти
Ща лікоплєшьівьій ішо поддаст на внтлтр.
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06.07.2021 12:39 Відповісти
Загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!))))
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06.07.2021 12:39 Відповісти
у ваты от этого понос уже
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06.07.2021 12:39 Відповісти
"По носу они получат": Замглавы МИД РФ Рябков пригрозил "провокаторам" в Черном море - Цензор.НЕТ 2049
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06.07.2021 12:39 Відповісти
типо , моторолла
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06.07.2021 13:03 Відповісти
воронежу приготовится...
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06.07.2021 12:39 Відповісти
понтовіли
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06.07.2021 12:40 Відповісти
вы получите по яйцам, когда вам запретят входить с мировые порты....
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06.07.2021 12:42 Відповісти
чего пытались вскрыть-вскрыли уже,а кацапы только очухались
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06.07.2021 12:44 Відповісти
А ты под хвост получишь старый пердун. Тебя уже Кобздон заждался. Не пропускай концерт
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06.07.2021 12:51 Відповісти
а в ответ лопатой по ушанке.
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06.07.2021 12:52 Відповісти
Сколько раз уже летали возле Крыма американские БПЛА, так что там уже все давно вскрыто мокшане.
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06.07.2021 12:53 Відповісти
агрессивные оккупанты - кацапы должны получить между рог, если цивилизация от них получит по носу.
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06.07.2021 12:54 Відповісти
Елена Малышева- гражданка США, по росТВ обсирающая Запад, как и многие другие росийские политики имеющие американское и Европейское гражданство. А кацапский лохторат продолжает верить что Х***ло Обнуленный начнет против США, где у него хранится триллион долларов, войну.
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06.07.2021 12:55 Відповісти
ржзге тебя не слышно- ты как твой делд с лидера москвы кукарекашь со дна пузырики пускаешь
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06.07.2021 13:03 Відповісти
И это замлаврова ?
Интеллектом не блещет.
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06.07.2021 12:57 Відповісти
ЭТО ХМЫРЬ КАКОЙ ТО !)
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06.07.2021 13:00 Відповісти
Традиция мыслевыражений у кацапов:

Сталин-Ягоде: «Смотрите, морду набьем»
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06.07.2021 13:00 Відповісти
Им по губам поводили а они в ответ по носу дать хотят? Что за петтинг?
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06.07.2021 13:01 Відповісти
Ну да, чи не мониторят эти дела , и при том систематически, стелсовые беспилотники... ХМЫ...
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06.07.2021 13:06 Відповісти
Мож и в тот момент пару беспилотников висело вверху: олин рисовал мапу, другой был готов к труду и обороне.
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06.07.2021 13:08 Відповісти
Ничего хорошего в этих игрищах мышцами, я не вижу.
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06.07.2021 13:08 Відповісти
Кацапы не просто играют мышцами, они убивают украинцев - это по-вашему хорошо, нужно смотреть кацапам в зубы?
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06.07.2021 13:12 Відповісти
Та не, убивают, то тоже надо убивать, а получается, что война восьмой год, а в плен взяли двух ГРУшников, и десять непонятных десантников, которых ВСУ, не признали пленными.
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06.07.2021 13:46 Відповісти
https://censor.net/ua/user/197614 Когда началась афганская война, то уже через два года на кладбище аллея появилась. Открыто не говорилось, но все знали откуда везут, хоронили всех рядом. Сейчас там официально "Аллея Славы", теперь хоронят и с Донбасса, уже много, в том самолете с десантниками, было трое никопольчан, один - сын моего знакомого. Почему в Раше этого нет?
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06.07.2021 14:05 Відповісти
да уже получали..."пердупердительными выстрелами".когда британский эсминец прошёл по прибрежным водам Крыма...Такие выстрелы были,что наверное трусы прогорели у российских орков в Кремле.
Вопрос действительно может заостриться настолько,что русне не только черноморско-азовский бассейн придётся оставить.но и ещё территориии.которые должны быть возвращены по истечению договоров.например,Калининградская обл. должна быть по Потсдамскому договору быть вернута ещё в 1996 году.но только исключительно благодаря тому.что с содействия москвы в германии уже десятки лет заправлшяет ХДС \ХСС,то эти "шрёдеры-меркели" не поднимают этот вопрос.заострение военными действвиями полностью развяжет руки по всем этим территориям от курил до карелии..Русне есть что терять и есть о чём задуматься.пока их детишки не повылетали из сытых западных стран
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06.07.2021 13:16 Відповісти
Помниться уже один раз получали. По носу.
"По носі вони отримають": Заступник голови МЗС РФ Рябков пригрозив "провокаторам" у Чорному морі - Цензор.НЕТ 6557 "По носі вони отримають": Заступник голови МЗС РФ Рябков пригрозив "провокаторам" у Чорному морі - Цензор.НЕТ 6269
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06.07.2021 13:19 Відповісти
А потом ещё раз получали, по носу.
"По носі вони отримають": Заступник голови МЗС РФ Рябков пригрозив "провокаторам" у Чорному морі - Цензор.НЕТ 3687
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06.07.2021 13:22 Відповісти
цікаво почути - що вони програли?
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06.07.2021 13:37 Відповісти
Війну...і багато чого ..ща мали
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06.07.2021 13:40 Відповісти
Ну да, если сильно пукать, то у всех вокруг будет нос страдать.
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06.07.2021 15:21 Відповісти
Раніше СіБріз стартував в Українському Криму і ніяких провокацій, а зараз сіруни , кацапи, всралися, Ха,Ха.
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06.07.2021 17:22 Відповісти
Йому серп потрібен.
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06.07.2021 20:36 Відповісти
І створив Бог касаба, істота вийшла тупезна, але смішна і смердюча.
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06.11.2021 22:22 Відповісти
 
 