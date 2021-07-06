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Відзавтра в Києві тимчасово закривається рух трамваїв маршрутів № 15 та № 18. СХЕМА

Відзавтра в Києві тимчасово закривається рух трамваїв маршрутів № 15 та № 18. СХЕМА

Із 7 липня приблизно до 11 липня рух трамваїв маршрутів №№ 15, 18 закривається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як повідомляє КП "Київпастранс", триватиме ремонт трамвайних колій на вулиці Жилянській.

На період робіт організовується рух тимчасового автобусного маршруту № 18-Т "Вул. Старовокзальна - вул. Січових Стрільців" за такою схемою:

вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - площа Перемоги - вул. Дмитрівська - вул. В'ячеслава Чорновола - Глибочицький проїзд - вул. Глибочицька (в зворотному напрямку вул. Січових Стрільців).

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Також збільшується кількість рухомого складу на трамвайному маршруті № 14.

Відзавтра в Києві тимчасово закривається рух трамваїв маршрутів № 15 та № 18 01

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19524) трамвай (236)


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немає нічого тимчасового, що не стало б постійним
знищення трамвайної мережі в Києві триває
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06.07.2021 13:30 Відповісти
 
 