За добу в Києві виявлено 197 хворих на COVID-19, летальних випадків немає, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 197 хворих на коронавірус. Летальних випадків від вірусу не було.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"197 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. Усього за період пандемії в місті 5201 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 214 822", – повідомив Кличко.

Захворіли 103 жінки віком від 21 до 86 років, 81 чоловік віком від 20 до 91 року. А також 5 дівчаток від 11 місяців до 13 років і 8 хлопчиків від 3 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 9 хворих на коронавірус. А також 33 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 187 людей. Загалом коронавірус подолали 205 567 мешканців столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 43, в Дарницькому – 40 та в Дніпровському районі – 35 випадків", – зазначив Кличко.