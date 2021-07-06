Шість балканських країн у майбутньому стануть членами ЄС "у силу геополітичних причин", - Меркель
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що шість західнобалканських держав "у силу геополітичних причин" у майбутньому стануть членами Євросоюзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Стимулювання цього процесу (підготовки вступу західнобалканських країн в ЄС. - Ред.) відповідає споконвічним інтересам Європейського Союзу", - заявила глава німецького уряду в понеділок, 5 липня, за підсумками конференції на тему Західних Балкан, що пройшла в онлайн-форматі під головуванням ФРН.
Судячи з усього, цими словами Меркель натякала на посилення впливу в регіоні Росії і Китаю, зазначає агентство Reuters. Зміцнення регіонального співробітництва, яке ведеться з 2014 року в рамках так званого "Берлінського процесу", вже принесло перші плоди - наприклад, угода про скасування роумінгу в регіоні Західних Балкан, підготовлене за підтримки Єврокомісії та набрало чинності 1 липня 2021 року.
У конференції 5 липня брали участь глави урядів Сербії, Албанії, Республіки Північна Македонія, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Косова, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Коментуючи позиції окремих країн-членів ЄС щодо перспектив вступу західнобалканських держав до Євросоюзу, Меркель нагадала, президент Франції Емманюель Макрон "абсолютно чітко" висловився за цей крок. Зі свого боку, Болгарія і Нідерланди ставляться до подібного рішення більш стримано. У Німеччині також в окремих випадках пред'являються дуже високі вимоги до західнобалканських держав, резюмувала канцлерка ФРН.
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1. "Кар"єру Юлі" ( ) згробив Ющ , коли бігав в січні 2010 по ефірах й агітував за технічного кандидата Ібуковича - Протиусіха Дурбелика Гуцуловича . А йще 2-3 міл"ьона телепнів , які його послухалися й не прийшли у другому турі голосувати , або таки проголосували за Протиусіха ...
2. Тай й з Петром йще наівнійше думати , що якась там фрау впливала на "панічні атаки" "сівочолого гєтьмана" . Він сам тоді не вірив в героїчність бійців й що вони здібни будуть вчинити тикі втрати ************ , що воно злякається .
3. Та й взагалом - що таке дві "карьєра" на тлі виликої трагедії українського народу щодо захоплення Банкової бандюками в 2010 , так й поразками в Іловайську й в Мінську ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S.
Петро непогано збогатився за останні 11 років , був презідентом , хоча десь в 2009 усі б реготали , якщо б хтось прогнозував таке для "Шоколадного зайця" ...
Юля особисто заплатила 2 роками неволі , що таке "кар"єра" на фоні такого ?! За Портнова заплатила , за Лозинського , за Олійника й за Фельдмана . За Яценко ? А хто його тоді знав ?!
А ось зараз може знову заплатити вже за Яценко , бо не вивчила урок , або забула що кому завгодно таке вибачають , а їй особисто -- ні .
Але це все про членство в НАТО. Для членства в ЄС Україна повинна стати економічно привабливою та самостійно себе годувати, а не перебиваться від кредиту до кредиту.
У них ціни не нижчі, ніж у нас, але навіть у столиці чи на курортах 500 євро - це вже крута зарплата... У Києві і 1000 євро - не крута зарплата!
Крутою для Києва є зарплата від 40-50 тисяч...
Щодо зменшення пенсій не чув - батькам, тещі з тестем не зрізали. Правда, і не піднімали давно (подачки від зебільної влади типу +100 грн. я не вважаю підніманням пенсії).
Я не кажу, що ми прям шикуємо, але давайте будемо чесними - не найбідніші в Європі ми.
Суть в том что у Албенцев нет серой массы 73% которые то выбирают в 1991 г. Кравчука вместо Черновола, то выбирают Яныка, то "мы за залатую середину" потому что не шарят ккто есть кто в принципе, то насмотревшись российских нарративов выбирают новые лица клоунов и вчерашних регионалов яныка. А потом спрашивают Чому ми не в нато...
После этого выскажете свою уточнённую позицию.
И да, Шапаньскую губернию выведите из ЕС и включите в РФ.
Великобритания ушла с ес /почему /
Никто ничего не поможет
Пока не сделаем сами
АРА-хамія з його "дідами-мопедами" це по Вашому "еліта" ?!
Хто еліта ? Хто голосував за бандюків в 2010 році , хто обирав міліардера в 2014 ?
Хто голосував за члено-пі"йоніста ?!
Фірташ, Коломойський , чи Ахметка з Пінчуком особисто сували більше 10 мільонів бюлетні в щелину .
1. Мріяли про бандюків на Банковій - отримуйте й їште на здороввя ?!
2. Бандюків виженули через кров ?! Чи прозріли ?! Хер - обрали міліардера яких їздив особисто до Фірташа в Відень за ярликом , а потім шахер-махер робив з Мертвечатиної ...
3. Зрозуміли , що олігарх-міліярдер не може не заробляти на бюджеті ?! Ні -- бо обрали телепня-кловуна , який на корпоративах стрибав у тих же олігархів .
В якої від вибухів на військових складах збитки на 2 млд ?!
Приблизно так і з катерами - на що гроші були, те і зробили. До речі ці катери здійснили похід у Азовське море - дійшли до Керчі. І якби не с...ка Зе, зараз би морський суд вже позакривав би усі порти для кораблів РФ. В усякому випадку, ймовірність велика.
А потом мы и в ЕС порядок подправим...
ЕС Грецію не знає як прогодувати з її фіестами ... В Україні нема фієсти , але членам ЕС за звичай списують борги . Як Польші колись , як Греції кілька років тому . А Україна по населенню як Греція й Польша разом узяті - бюджет ЕС не гумовий .
А ось колективна беспека це на порядок важливійше . Бо членство в НАТО України з наслідками на порядок дешевше для ЕС , ніж членство в ЕС .
Маніакальне небажання приймати Україну в НАТО це не про гроші історія , це про очко жим-жим у Меркельши й у Макрона . Вони тупо бздять й той жах загроз ***** він їм вочевідь затуляє здоровий глузд й розуміння , що чим більше вони вірять в погрози ***** , чим більше бздять , тим верогіднійше буде реалізація погроз .
Либерали́зм (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. liberalis - свободный) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F философское и общественно-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 политическое течение, провозглашающее непоколебимость https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 прав и личных свобод человека https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-reference.com-1 [1] .
А тепер поясни зв"язок між цими двома поняттями і який стосунок це все має до членства в ЕС
(В Москві гомосексуалістів не менше ніж в будь-якій столиці країн Європи!)
С ...