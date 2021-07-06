Шість балканських країн у майбутньому стануть членами ЄС "у силу геополітичних причин", - Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що шість західнобалканських держав "у силу геополітичних причин" у майбутньому стануть членами Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Стимулювання цього процесу (підготовки вступу західнобалканських країн в ЄС. - Ред.) відповідає споконвічним інтересам Європейського Союзу", - заявила глава німецького уряду в понеділок, 5 липня, за підсумками конференції на тему Західних Балкан, що пройшла в онлайн-форматі під головуванням ФРН.

Судячи з усього, цими словами Меркель натякала на посилення впливу в регіоні Росії і Китаю, зазначає агентство Reuters. Зміцнення регіонального співробітництва, яке ведеться з 2014 року в рамках так званого "Берлінського процесу", вже принесло перші плоди - наприклад, угода про скасування роумінгу в регіоні Західних Балкан, підготовлене за підтримки Єврокомісії та набрало чинності 1 липня 2021 року.

У конференції 5 липня брали участь глави урядів Сербії, Албанії, Республіки Північна Македонія, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Косова, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Коментуючи позиції окремих країн-членів ЄС щодо перспектив вступу західнобалканських держав до Євросоюзу, Меркель нагадала, президент Франції Емманюель Макрон "абсолютно чітко" висловився за цей крок. Зі свого боку, Болгарія і Нідерланди ставляться до подібного рішення більш стримано. У Німеччині також в окремих випадках пред'являються дуже високі вимоги до західнобалканських держав, резюмувала канцлерка ФРН.