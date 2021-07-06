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Шість балканських країн у майбутньому стануть членами ЄС "у силу геополітичних причин", - Меркель

Шість балканських країн у майбутньому стануть членами ЄС

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що шість західнобалканських держав "у силу геополітичних причин" у майбутньому стануть членами Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Стимулювання цього процесу (підготовки вступу західнобалканських країн в ЄС. - Ред.) відповідає споконвічним інтересам Європейського Союзу", - заявила глава німецького уряду в понеділок, 5 липня, за підсумками конференції на тему Західних Балкан, що пройшла в онлайн-форматі під головуванням ФРН.

Судячи з усього, цими словами Меркель натякала на посилення впливу в регіоні Росії і Китаю, зазначає агентство Reuters. Зміцнення регіонального співробітництва, яке ведеться з 2014 року в рамках так званого "Берлінського процесу", вже принесло перші плоди - наприклад, угода про скасування роумінгу в регіоні Західних Балкан, підготовлене за підтримки Єврокомісії та набрало чинності 1 липня 2021 року.

У конференції 5 липня брали участь глави урядів Сербії, Албанії, Республіки Північна Македонія, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Косова, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми підтримуватимемо Україну в її вступі до ЄС і НАТО, - глава МЗС Греції Дендіас

Коментуючи позиції окремих країн-членів ЄС щодо перспектив вступу західнобалканських держав до Євросоюзу, Меркель нагадала, президент Франції Емманюель Макрон "абсолютно чітко" висловився за цей крок. Зі свого боку, Болгарія і Нідерланди ставляться до подібного рішення більш стримано. У Німеччині також в окремих випадках пред'являються дуже високі вимоги до західнобалканських держав, резюмувала канцлерка ФРН.

Автор: 

Балкани (44) Меркель Ангела (1139) Євросоюз (13440)


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Топ коментарі
+18
пока эта старая вешалка пропутинского разлива будет самостоятельно решать.кого принимать.кого не перинимать.Украине придётся очень долго стоять за забором " в силу геополитических интересов германии""
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06.07.2021 13:05
+15
А Сербия тут каким боком,она ж за россию ж,пу рвёт?
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06.07.2021 13:04
+8
Я все розумію, але що там Албанія забула??? Порівняно з Албанією Україна - що Швейцарія!
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06.07.2021 13:11
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Оця шановна фрау вгробила карьєру Юлі -газовими угодами 2009 року та Петра -двома Мінськами угодами. А так чудова пєнсіонерка.
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06.07.2021 13:03 Відповісти
Да что за хрень ты несешь,причем постоянно,черт тебя побери!
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06.07.2021 13:34 Відповісти
Йон не треба з хворої голови на здорову переводити контекст ...
1. "Кар"єру Юлі" ( ) згробив Ющ , коли бігав в січні 2010 по ефірах й агітував за технічного кандидата Ібуковича - Протиусіха Дурбелика Гуцуловича . А йще 2-3 міл"ьона телепнів , які його послухалися й не прийшли у другому турі голосувати , або таки проголосували за Протиусіха ...
2. Тай й з Петром йще наівнійше думати , що якась там фрау впливала на "панічні атаки" "сівочолого гєтьмана" . Він сам тоді не вірив в героїчність бійців й що вони здібни будуть вчинити тикі втрати ************ , що воно злякається .

3. Та й взагалом - що таке дві "карьєра" на тлі виликої трагедії українського народу щодо захоплення Банкової бандюками в 2010 , так й поразками в Іловайську й в Мінську ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.
Петро непогано збогатився за останні 11 років , був презідентом , хоча десь в 2009 усі б реготали , якщо б хтось прогнозував таке для "Шоколадного зайця" ...
Юля особисто заплатила 2 роками неволі , що таке "кар"єра" на фоні такого ?! За Портнова заплатила , за Лозинського , за Олійника й за Фельдмана . За Яценко ? А хто його тоді знав ?!
А ось зараз може знову заплатити вже за Яценко , бо не вивчила урок , або забула що кому завгодно таке вибачають , а їй особисто -- ні .
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06.07.2021 13:46 Відповісти
А Сербия тут каким боком,она ж за россию ж,пу рвёт?
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06.07.2021 13:04 Відповісти
Босния тоже
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06.07.2021 13:07 Відповісти
расейкой ей отведена роль"засланного казачка"
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06.07.2021 13:09 Відповісти
И Германия тоже)))
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06.07.2021 13:15 Відповісти
вот поэтому и принимают , чтобы не рвала
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06.07.2021 13:18 Відповісти
пока эта старая вешалка пропутинского разлива будет самостоятельно решать.кого принимать.кого не перинимать.Украине придётся очень долго стоять за забором " в силу геополитических интересов германии""
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06.07.2021 13:05 Відповісти
А що, всі інші країни члени ЄС за вступ України до ЄС, чи може хоча б половина, ну чи хоча б третина? Меркель за 3 місяці перестане бути канцлером Німеччини і її вплив на політику ЄС є незначним, що доводить непідтримання іншими країнами членами ЄС її ініціатив щодо самміту з куйлом.
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06.07.2021 13:24 Відповісти
Меркель уже не одно десятилетие очень влиятельна и сделала для Украины уже столько "минусов" в интересах путина и своих пророссийских бизнесменов.что это уже никак нельзя проморгать.да.Меркель уходит.но приходит Лошен.который продорлжит курс меркель.как та продолжила Шрёдера.Смена имён не имеет для пророссийской Германии значения.А кто против вступления украины-посмотрите,это те страны.основные бизнесмены которых завязаны на Москве и Германии.та же автрия,те же греция и Италия (которыми заправляют пророссийские партии).Франция стала понимать.что становится "токсичной" и уже не так категорически против...те страны.которые НИКАК не зависят ни от Германии.ни от российских денег,все "за" вступление Украины.Да их немного.но это уже внутренняя беда ЕС в котором всё громче голоса против германско-французской политики ублажения путина.
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06.07.2021 13:31 Відповісти
Меркель є впливовою лише перебуваючи на посаді канцлера Німеччини, за 3 місяці її ера закінчиться. Не факт, що наступним канцлером стане саме Лашет, але те що у німецькому істеблішменті настрої такі, що головне це бізнес, а геополітика то другорядне, це правда, тож з відходом Меркель нічого не зміниться. Всі інші країни ЄС будуть і надалі орієнтуватись на позицію Франції та Німеччини, бо так не мають а ні ваги а ні бажання ставати геополітичними гравцями. Тому головну ставку треба робити на США і Великобританію, а інші підтягнуться.
Але це все про членство в НАТО. Для членства в ЄС Україна повинна стати економічно привабливою та самостійно себе годувати, а не перебиваться від кредиту до кредиту.
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06.07.2021 17:03 Відповісти
Тепер не їй це вирішувати.
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06.07.2021 13:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/455867 То, что Меркель не будет канцлером, не значит, что она перестанет быть политиком, причем очень влиятельным.
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06.07.2021 13:19 Відповісти
Можливо. Але важливіше не те, беруть, чи не беруть, ждуть чи не ждуть. Важливо, що обираємо ми і що робимо. Для себе.
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06.07.2021 13:32 Відповісти
Я все розумію, але що там Албанія забула??? Порівняно з Албанією Україна - що Швейцарія!
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06.07.2021 13:11 Відповісти
Скільки там тієї Албанії, її ЄС переварить
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06.07.2021 13:26 Відповісти
Не смеши, швейцарец))) Албания - страна с очень низким для Европы уровнем дохода (на уровне Украины, Молдовы, Боснии и Герцеговины), но их меньше 3 млн, и их присутствия ЕС не заметит, а вот Украину, даже очень заметит.
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06.07.2021 13:31 Відповісти
Я там, був, Албанія набагато бідніша за Україну, там за 1 євро на чай офіціант бігатиме за тобою. Більшість їхніх машин - старий 15-20-річний хлам, який у нас хіба на бляхах їздить. там навіть Дастер новий - рідкість!

У них ціни не нижчі, ніж у нас, але навіть у столиці чи на курортах 500 євро - це вже крута зарплата... У Києві і 1000 євро - не крута зарплата!
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06.07.2021 13:43 Відповісти
Я в Албании, Слава Богу, не был, и никогда не буду, расскажу об Украине, где 1000 евро не грошi))) Сегодня пенсы пенсию получают, радости.... Сегодня с тремя пенсионерками говорил, они плачут, реально, и не от радости. Пенсии СРЕЗАЛИ. У одной пенсия была 5200 (большая, гордилась) сейчас стала 3400 грн. получила, у другой 2700 было, теперь 2000 грн. у третьей было 1800 грн, она боится идти получать. Павлины говоришь?(с)
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06.07.2021 14:24 Відповісти
Я не казав, що 1000 євро не гроші. Це дуже хороша зарплата для Києва, але не крута. Чому? Бо менеджери середньої ланки в Кока-Колі, Імперіал Тобако, Нестле, Рошені, Епіцентрі, Ашані, на Оболоні МАЮТЬ БІЛЬШЕ 30 тис. грн. І більшість програмістів (крім початківців) мають більше 30 тис. грн!

Крутою для Києва є зарплата від 40-50 тисяч...

Щодо зменшення пенсій не чув - батькам, тещі з тестем не зрізали. Правда, і не піднімали давно (подачки від зебільної влади типу +100 грн. я не вважаю підніманням пенсії).
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06.07.2021 14:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/140860 Я не беру зокрема, у набдюдача "Укразалізниці" Лещенка зарплата 350 000 гривень, тобі легше? Україна, офіційно визнана найбіднішою країною Європи, крапка. Працювати треба, а не шукати де ще гірше.
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06.07.2021 14:42 Відповісти
Ким і де офіційно визнана? Пруф? Серйозно, Албанія і Молдова 100% бідніші... У Білорусі мінімальна зарплата нижча, ніж у нас (от це - офіційно). Вірменія і Грузія - теж - не те, щоб багаті.

Я не кажу, що ми прям шикуємо, але давайте будемо чесними - не найбідніші в Європі ми.
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06.07.2021 14:50 Відповісти
Не треба шукати бiднiшого
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06.07.2021 15:40 Відповісти
От я полiзу пруф шукати, в магазин сходи
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06.07.2021 15:42 Відповісти
Комуналку перевiрь
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06.07.2021 15:43 Відповісти
Албания реально это как будто Припять или другой город призрак, вдруг заселили людьми, посреди развалин натыкали отелей на берегу моря, и дали дикарям евробляхи и мобильные. Но как люди они приятные.
Суть в том что у Албенцев нет серой массы 73% которые то выбирают в 1991 г. Кравчука вместо Черновола, то выбирают Яныка, то "мы за залатую середину" потому что не шарят ккто есть кто в принципе, то насмотревшись российских нарративов выбирают новые лица клоунов и вчерашних регионалов яныка. А потом спрашивают Чому ми не в нато...
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06.07.2021 15:50 Відповісти
Пипец албанию запихивают насильно , а нас на тормозе подвесили ! Надо нам с Турками и Азейбарджаном какой то союз сварганить !
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06.07.2021 13:13 Відповісти
баронессі Урсулі - привіт! Сподіваюся рябчики і ананаси за обідом були свіжі.
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06.07.2021 13:14 Відповісти
А нам? Болт вам, расходитесь по домам.
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06.07.2021 13:15 Відповісти
После вступления этих стран в ЕС возникнет почти полное славянское единство, за исключением Беларуси, в которую вцепилась угро-монгольская Московия.
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06.07.2021 13:16 Відповісти
Путин вам там разъяснит все геополитические причины.
После этого выскажете свою уточнённую позицию.
И да, Шапаньскую губернию выведите из ЕС и включите в РФ.
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06.07.2021 13:35 Відповісти
Какой нах пукин ,чебурашка драная, твой пахан- *****!
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06.07.2021 13:39 Відповісти
Не вме спешат в ес
Великобритания ушла с ес /почему /
Никто ничего не поможет
Пока не сделаем сами
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06.07.2021 13:42 Відповісти
Допомагають тільки тим хто сам працює над вирішення своїх проблем. Я, наприклад, ніколи не подаю ледацюгам які стоять простягши загрібайло.
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06.07.2021 14:17 Відповісти
по тем же геополитическим причинам мы там никогда не будем. Дружить нужно только с англосаксами, а не с этой сборной парагвая
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06.07.2021 13:43 Відповісти
Просто в Украине єлита против менять систему а там они сломают любое сопротивление
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06.07.2021 13:44 Відповісти
Нема в Україні вже давно ніякої еліти .
АРА-хамія з його "дідами-мопедами" це по Вашому "еліта" ?!

Хто еліта ? Хто голосував за бандюків в 2010 році , хто обирав міліардера в 2014 ?
Хто голосував за члено-пі"йоніста ?!
Фірташ, Коломойський , чи Ахметка з Пінчуком особисто сували більше 10 мільонів бюлетні в щелину .
1. Мріяли про бандюків на Банковій - отримуйте й їште на здороввя ?!
2. Бандюків виженули через кров ?! Чи прозріли ?! Хер - обрали міліардера яких їздив особисто до Фірташа в Відень за ярликом , а потім шахер-махер робив з Мертвечатиної ...
3. Зрозуміли , що олігарх-міліярдер не може не заробляти на бюджеті ?! Ні -- бо обрали телепня-кловуна , який на корпоративах стрибав у тих же олігархів .
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06.07.2021 13:56 Відповісти
Можна взнати, Як Рошен заробляє на бюджеті ?
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06.07.2021 17:15 Відповісти
Ви реально , серьозно вважаєте , що була хоч якась елементарна потреба в річкових човнах в армії й країні , в якої нема своєго патронного заводу ?!
В якої від вибухів на військових складах збитки на 2 млд ?!
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06.07.2021 17:37 Відповісти
Так у нас і нових комплексів ППО нема, то що, старі повикидати ? Нє, їх ремонтують і модернізують.
Приблизно так і з катерами - на що гроші були, те і зробили. До речі ці катери здійснили похід у Азовське море - дійшли до Керчі. І якби не с...ка Зе, зараз би морський суд вже позакривав би усі порти для кораблів РФ. В усякому випадку, ймовірність велика.
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06.07.2021 18:35 Відповісти
В европейский колхоз спешат вступить те у которых жизнь не очень. Чтобы о них позаботились. А Швейцария, Норвегия, Исландия совсем туда не хотят.
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06.07.2021 13:48 Відповісти
Естественно. Нам тоже в ЕС нужно, чтобы избавиться от ваших московских объятий.
А потом мы и в ЕС порядок подправим...
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06.07.2021 13:51 Відповісти
Из-за этой лапши про ЕС вы сами ничего не хотите делать. Это может привести только к деградации, как с человеческой личностью.
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06.07.2021 14:01 Відповісти
Вступ в НАТО в десять разів важливійший крок , ніж те дране ЕС .
ЕС Грецію не знає як прогодувати з її фіестами ... В Україні нема фієсти , але членам ЕС за звичай списують борги . Як Польші колись , як Греції кілька років тому . А Україна по населенню як Греція й Польша разом узяті - бюджет ЕС не гумовий .

А ось колективна беспека це на порядок важливійше . Бо членство в НАТО України з наслідками на порядок дешевше для ЕС , ніж членство в ЕС .
Маніакальне небажання приймати Україну в НАТО це не про гроші історія , це про очко жим-жим у Меркельши й у Макрона . Вони тупо бздять й той жах загроз ***** він їм вочевідь затуляє здоровий глузд й розуміння , що чим більше вони вірять в погрози ***** , чим більше бздять , тим верогіднійше буде реалізація погроз .
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06.07.2021 14:07 Відповісти
Усе просто - вигоду рахують.
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06.07.2021 17:13 Відповісти
Ну "фієсти" тут ні до чого! Таджики з узбеками живуть в такій самій "жароті", відпочивають в полудень в тіні а решту часу "пашуть" як воли! Просто греки звикли "повітря продавать" туристам! Це така психологія - та сама як і у жителів узбережжя Криму Ці теж "продають "Крымский воздух", "Вид на море", "Шорох прибоя"
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06.07.2021 18:21 Відповісти
У этих стран нет епнутого соседа с ядерной гранатой.
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06.07.2021 14:00 Відповісти
Вот и я говорю, что не надо нам втягиваться в войну либерастов против Лукашенко. А надо с Беларусью восстанавливать экономические связи, какая бы не была там форма правления. Чем больше в Беларуси Украины, тем меньше зависимость от Москвы.
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06.07.2021 14:10 Відповісти
почем нынче платят за посты в рф? сколько тебе дают денег за пост?
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06.07.2021 14:14 Відповісти
Сначала напиши, сколько тебе платят за продвижение либерастии и начнем сравнивать.
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06.07.2021 14:37 Відповісти
Напишу - "лібераст" - характерне слово яке застосовують батраки з "Лахти"! Цього - достатньо?!!!
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06.07.2021 18:25 Відповісти
Запропонуй своє слово, яке означає просування ********** під соусом лібералізму.
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06.07.2021 18:53 Відповісти
******́стия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. παιδεραστία;παῖς,gen.sing. παιδός «дитя; мальчик» + ἐραστής«любящий», буквально «любовь к мальчикам») - в культурно-историческом контексте: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F институционализированная форма любовных или сексуальных отношений между взрослым мужчиной и мальчиком, при которой кроме сексуального аспекта определённую роль играли также педагогический и социальный аспекты.

Либерали́зм (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. liberalis - свободный) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F философское и общественно-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 политическое течение, провозглашающее непоколебимость https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 прав и личных свобод человека https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-reference.com-1 [1] .

А тепер поясни зв"язок між цими двома поняттями і який стосунок це все має до членства в ЕС
(В Москві гомосексуалістів не менше ніж в будь-якій столиці країн Європи!)
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06.07.2021 19:01 Відповісти
Флоренція історичний центр європейської тіньової влади банкірів і аристократії. ********** там процвітала навіть у часи інквізиції. Десь у 1970-ті була відмінена заборона на участь масонів у католицизмі і радикальна зміна верхівки Мальтійського ордену, хвоста, який метляє Ватиканом. У Москві одна з башт Кремля контролюється лібералами. Проте з баштою монархічно-комуністичних імперців у неї не консенсус а компроміс і вона не домінує. Свобода, рівність і братерство традиційні гасла масонів, якими вони гіпнотизують маси.
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06.07.2021 20:24 Відповісти
Ясно! Масонська змова! Марсіани з "таукитянами" теж в ній замішані? Іди на пост - там медсестри галоперидол роздають перед сном
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06.07.2021 20:29 Відповісти
Побалакали з дурком. Добре хоч лайном не пожбурив.
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06.07.2021 20:40 Відповісти
Я на це й натякаю! Іди лікуйся!
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06.07.2021 20:42 Відповісти
Випий https://www.youtube.com/watch?v=v6TCv8nHYzc йаду .
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06.07.2021 20:57 Відповісти
Рекомендуєш? На собі перевіряв?
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07.07.2021 00:16 Відповісти
Каббала, у її варіантах і трактуваннях, головна оккультна система масонерії. Адам Кадмон, першостворена людина, була андрогіном або гермафродитом. Звідси Кончита Вурст, переможниця євробачення.
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06.07.2021 20:36 Відповісти
Піздно пити Борджомі ...
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06.07.2021 17:12 Відповісти
Ага! У нас своєї "вати" кацапоїдної мало - давайте дружить з білоруською! "Мяко стелеш - твердо спать!!!"
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06.07.2021 18:23 Відповісти
повторюю.потрібно,щоб Байден організував американсько-єєвропейський союз тіпа ЄС.членами АЄС могли б стати США.Канада,Україна,Туреччина і т.д.
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06.07.2021 15:00 Відповісти
Да ладна ... СШС так СШС ...
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06.07.2021 17:11 Відповісти
- А как же я? Я же лучше собаки. (с) Карлсон
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06.07.2021 15:02 Відповісти
ОТ этой немецкой комсомолки Меркель , через 2-3 месяца в Европе вообще не будет ничего зависеть!! это последние её вздохи как политика!! Пипец этой пророссийской ..........! Скорее бы уже её "УШЛИ""!
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06.07.2021 15:27 Відповісти
Албания это же топ страна, да и прочие тоже, ну-ну )
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06.07.2021 15:56 Відповісти
Сербії, Албанії, Республіки Північна Македонія, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Косова - блін ... самі стабільні країни І геть усі реформи провели.

С ...
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06.07.2021 17:10 Відповісти
 
 