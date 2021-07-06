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Новини Коронавірус і карантин
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Сезон відпусток і зростання захворюваності в країнах Європи можуть спровокувати спалах коронавірусу в Україні, - KSE

Сезон відпусток і зростання захворюваності в країнах Європи можуть спровокувати спалах коронавірусу в Україні, - KSE

Зростання захворюваності на COVID-19 в країнах Європи і сезон відпусток є зовнішньою загрозою для ситуації з коронавірусом в Україні.

Про це заявив керівник центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко в ході онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням COVID-19 у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зростання захворюваності у Європі прискорюється - за тиждень захворюваність зросла на 44%. Відповідно, період відпусток є зовнішньою загрозою для України. Спалах в Україні може бути вже наприкінці липня-серпні залежно від того, наскільки поширюватимуться британський, південноафриканський та індійський варіанти вірусу", - сказав Ганиченко.

За його словами, спалах у Великій Британії вже вийшов на рівень піку осінньої хвилі, а Іспанія за тиждень наздогнала рівень захворюваності в РФ і Португалії.

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Експерти пов'язують зростання в Іспанії із захворюваністю серед невакцинованої молоді й наголошують на необхідності вакцинації.

"Згідно з дослідженням британських учених, вакцинація залишається дієвою, зокрема якщо говорити про дві дози. Незважаючи на стрімке зростання захворюваності у Великій Британії, госпіталізації і смертність залишаються на контрольованому рівні. Це означає, що якщо серед хворих є вакциновані, то вакцина захищає від тяжкого перебігу хвороби", - сказав Ганиченко.

Водночас, за його словами, ситуація в Україні порівняно з великими європейськими країнами поступово поліпшується.

"В Україні немає жодних ознак спалаху, смертність продовжує падати. Завантаженість ковідних ліжок на одному з найменших рівнів за весь час в Україні: реанімаційні ліжка зайняті на 15%, ліжка з киснем - на 9%, апарати ШВЛ - на 3%", - додав експерт.

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Водночас він наголосив, що Україна все ще відстає від національного плану вакцинації і необхідно нарощувати темпи вакцинації та її охоплення. За його словами, рівень вакцинації нині становить 5,4%.

"Україна вчетверо недовиконала цей план за червень. Для виконання Нацплану необхідно проводити 250 тис. вакцинацій за добу, наразі проводять у середньому 71 тис. вакцинацій. Наростити темпи абсолютно реально виходячи з середньоєвропейських темпів вакцинації", - резюмував Ганиченко.

Автор: 

вакцина (4419) Європа (1824) карантин (18172) відпустка (123) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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KSE - это случайно не там, где начальник дебил? Как он сам и заявил?
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06.07.2021 13:10 Відповісти
Нехай щастить.
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06.07.2021 13:11 Відповісти
здравствуйте лжецы и ворюги, еще одни присосались к корыту из центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченков
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06.07.2021 13:17 Відповісти
Та не страшно! Кабмин с холуями - уже привит Пфайзером.
А мудрый нарид - китайской мачмалой, потому как "велике крад... тьфу ... будівництво" - оно важнее биомусора.
"Бабы ещё нарожают!"
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06.07.2021 13:37 Відповісти
це якщо нормальною вакциною...

https://mobile.twitter.com/Nat_anest

https://mobile.twitter.com/Nat_anest do not resuscitate https://mobile.twitter.com/Nat_anest @Nat_anest https://mobile.twitter.com/Nat_anest/status/1411929790425219072 5 июл.

Оказывается, можно и не умирать от ковида.
Пример Израиля: все группы риска вакцинированы, рост случаев среди невакцинированных подростков (не группа риска) или вакцинированных не приводит к летальности и нагрузке на больницы.
Вакцина превращает ковид в ОРВИ.

Сезон відпусток і зростання захворюваності в країнах Європи можуть спровокувати спалах коронавірусу в Україні, - KSE - Цензор.НЕТ 1182
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06.07.2021 13:44 Відповісти
в Турции вообще карантин отменен с 1.07, в том числе никаких ограничений на въезд ни для кого НЕТ . А у нас пандемия в разгаре....
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06.07.2021 13:45 Відповісти
 
 