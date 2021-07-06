Сезон відпусток і зростання захворюваності в країнах Європи можуть спровокувати спалах коронавірусу в Україні, - KSE

Зростання захворюваності на COVID-19 в країнах Європи і сезон відпусток є зовнішньою загрозою для ситуації з коронавірусом в Україні.

Про це заявив керівник центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко в ході онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням COVID-19 у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зростання захворюваності у Європі прискорюється - за тиждень захворюваність зросла на 44%. Відповідно, період відпусток є зовнішньою загрозою для України. Спалах в Україні може бути вже наприкінці липня-серпні залежно від того, наскільки поширюватимуться британський, південноафриканський та індійський варіанти вірусу", - сказав Ганиченко.

За його словами, спалах у Великій Британії вже вийшов на рівень піку осінньої хвилі, а Іспанія за тиждень наздогнала рівень захворюваності в РФ і Португалії.

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Експерти пов'язують зростання в Іспанії із захворюваністю серед невакцинованої молоді й наголошують на необхідності вакцинації.

"Згідно з дослідженням британських учених, вакцинація залишається дієвою, зокрема якщо говорити про дві дози. Незважаючи на стрімке зростання захворюваності у Великій Британії, госпіталізації і смертність залишаються на контрольованому рівні. Це означає, що якщо серед хворих є вакциновані, то вакцина захищає від тяжкого перебігу хвороби", - сказав Ганиченко.

Водночас, за його словами, ситуація в Україні порівняно з великими європейськими країнами поступово поліпшується.

"В Україні немає жодних ознак спалаху, смертність продовжує падати. Завантаженість ковідних ліжок на одному з найменших рівнів за весь час в Україні: реанімаційні ліжка зайняті на 15%, ліжка з киснем - на 9%, апарати ШВЛ - на 3%", - додав експерт.

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Водночас він наголосив, що Україна все ще відстає від національного плану вакцинації і необхідно нарощувати темпи вакцинації та її охоплення. За його словами, рівень вакцинації нині становить 5,4%.

"Україна вчетверо недовиконала цей план за червень. Для виконання Нацплану необхідно проводити 250 тис. вакцинацій за добу, наразі проводять у середньому 71 тис. вакцинацій. Наростити темпи абсолютно реально виходячи з середньоєвропейських темпів вакцинації", - резюмував Ганиченко.