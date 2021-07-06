Тарифи на опалення в Києві можуть збільшити: є об'єктивна передумова для перегляду, - КМДА
В КМДА анонсували перегляд тарифів на опалення. Передумовою цього є нова запропонована "Нафтогазом" фіксована ціна на газ.
Про це заявив заступника голови КМДА Петро Пантелєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, ціна на природній газ стрімко зростає.
"Нафтогаз" запропонував фіксовану ціну на тривалий період, але ця ціна вище, ніж була у попередніх тарифах. Є об'єктивна передумова для перегляду тарифів, для їх відносного збільшення", - заявив він.
Пантелеєв заявив, що Україна має власний видобуток газу і ціна на власний газ не перевищує 4 тисячі гривень за тисячу кубів.
"Пропонуємо умовно визначити газ власного видобутку як газ соціального призначення, який буде використовуватись для підприємств теплопостачання", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Об этом заявил заместителя главы КГГА Петр Пантелеев (с)
Догадайся с трёх раз за что отвечает буква "К" в аббревиатуре "КГГА".
https://mobile.twitter.com/chemodanov_di
https://mobile.twitter.com/chemodanov_di Chemodanov https://mobile.twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di https://mobile.twitter.com/chemodanov_di/status/1412010241366106113 23 ч
У справах по роботі зараз завжди лише такі гроші, новенькі, циферки по-порядочку.
Присмак 1990х вже на вустах.
Кінець епохи стабільності.
Хто не застав 1990ті, ловіть золоте правило бізнесмена тих часів:
якщо переночував "у нацвалюті", вважай, що попередній день торгував собі у нехилий збиток. Не дякуйте. І надії, що пронесе, вже немає.
В 2021 году в Украине тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33%. Соответствующие изменения одобрил Кабинет министров 31 мая.
2019 От виберем зеленського, спишуть борги за комуналку
2021 В смислі спишуть борги за комуналку? Як з мого банківського рахунку?
Расия уменьшила поставки газа в Европу - цена газа выросла.
Что ьнепонятного?