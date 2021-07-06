Лукашенко заявив, що не буде робити з Білорусі "відстійник" для мігрантів-нелегалів: "Вони ж не до нас ідуть, а в освічену Європу"

Білорусь займалася і далі займатиметься основними викликами на кордоні, але буде це робити так, як їй вигідно.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, під час наради щодо протидії санкційним заходам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що Білорусь завжди відповідально ставилася до виконання своїх зобов'язань в області ядерного нерозповсюдження, боротьби з нелегальною міграцією, контрабандою, міжнародною організованою злочинністю.

"Сьогодні ми цим займаємося, але рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно нашій країні і фінансово можливо", - заявив він.

"Ви подивіться, наші сусіди завили (насамперед Литва та інші там): ах, білоруси, ах, мало не Лукашенко на плечах носить мігрантів на територію Литви. А вчора або позавчора заявили про те, що скоротять реєстрацію тих, хто прибуває з Білорусі (йдеться про скорочення термінів розгляду заяви на отримання політичного притулку - ред.). Кому це сигнал? Якщо ви заявляєте на весь світ, що ви ще швидше будете реєструвати тих, хто біжить через Білорусь, вони і будуть бігти. Ви ще більше відкриваєте вікно для цих мігрантів", - зазначив Лукашенко.

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Він також додав, що Білорусь займалася і продовжить займатися основними викликами на кордоні. "Але якщо хтось думає, що ми зараз закриємо кордон з Польщею, Литвою, Латвією та Україною і перетворимося на відстійник втікачів з Афганістану, Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Тунісу, то він просто помиляється як мінімум. Ми ніколи не будемо нікого тримати: вони ж не до нас ідуть. Вони йдуть в освічену, теплу, затишну Європу", - заявив Лукашенко.

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