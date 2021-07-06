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Лукашенко заявив, що не буде робити з Білорусі "відстійник" для мігрантів-нелегалів: "Вони ж не до нас ідуть, а в освічену Європу"

Лукашенко заявив, що не буде робити з Білорусі

Білорусь займалася і далі займатиметься основними викликами на кордоні, але буде це робити так, як їй вигідно.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, під час наради щодо протидії санкційним заходам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що Білорусь завжди відповідально ставилася до виконання своїх зобов'язань в області ядерного нерозповсюдження, боротьби з нелегальною міграцією, контрабандою, міжнародною організованою злочинністю.

"Сьогодні ми цим займаємося, але рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно нашій країні і фінансово можливо", - заявив він.

"Ви подивіться, наші сусіди завили (насамперед Литва та інші там): ах, білоруси, ах, мало не Лукашенко на плечах носить мігрантів на територію Литви. А вчора або позавчора заявили про те, що скоротять реєстрацію тих, хто прибуває з Білорусі (йдеться про скорочення термінів розгляду заяви на отримання політичного притулку - ред.). Кому це сигнал? Якщо ви заявляєте на весь світ, що ви ще швидше будете реєструвати тих, хто біжить через Білорусь, вони і будуть бігти. Ви ще більше відкриваєте вікно для цих мігрантів", - зазначив Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потік нелегалів із Білорусі до Литви не припиняється - за добу затримано 160 осіб

Він також додав, що Білорусь займалася і продовжить займатися основними викликами на кордоні. "Але якщо хтось думає, що ми зараз закриємо кордон з Польщею, Литвою, Латвією та Україною і перетворимося на відстійник втікачів з Афганістану, Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Тунісу, то він просто помиляється як мінімум. Ми ніколи не будемо нікого тримати: вони ж не до нас ідуть. Вони йдуть в освічену, теплу, затишну Європу", - заявив Лукашенко.

Читайте також: Проблема нелегалів з Білорусі погіршується - кількість нелегальних переходів кордону перевищила тисячу, - президент Литви Науседа

Автор: 

Білорусь (7938) кордон (4773) криза (418) Лукашенко Олександр (2655) мігранти (1110)


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Топ коментарі
+22
Больной ублюдок
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06.07.2021 13:20
+15
Лукашенко заявил, что не будет делать из Беларуси "отстойник" для мигрантов-нелегалов: "Они же не к нам идут, а в просвещенную Европу" - Цензор.НЕТ 4703
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06.07.2021 13:25
+13
лука мудищев..
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06.07.2021 13:21
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Больной ублюдок
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06.07.2021 13:20 Відповісти
Больные его больше четверти века себе в президенты избирали раз за разом подобно стаду покорных и глупых овец, а вот он как раз здоров и ради сохранения своей шкуры и власти этих овец будет резать, резать и резать.
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06.07.2021 13:29 Відповісти
Идиот в начале через рашку их запускает, а потом угрожает...
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06.07.2021 13:30 Відповісти
....всё на много проще --- прямые авиарейсы из проблемных стран в Минск под видом туристов...... турфирма «ЦЕНТРКУРОРТ» в УД Президента.......https://www.radarbox.com/?widget=1&z=6&lat=47.85&lng=35.11 можно при желании отследить онлайн....
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06.07.2021 13:51 Відповісти
лука мудищев..
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06.07.2021 13:21 Відповісти
Услышав пламенный призыв великого кормчего, белорусы массово потянулись на литовскую границу со всеми пожитками.
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06.07.2021 13:23 Відповісти
Что- то непонятное.
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06.07.2021 13:24 Відповісти
всьо понятно,європа перестала гроші за мігрантів перечисляти і нам теж платять
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06.07.2021 18:28 Відповісти
znacit skoro ecio novyje sankciji polucit.
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06.07.2021 13:25 Відповісти
Лукашенко заявил, что не будет делать из Беларуси "отстойник" для мигрантов-нелегалов: "Они же не к нам идут, а в просвещенную Европу" - Цензор.НЕТ 4703
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06.07.2021 13:25 Відповісти
колхозник усугубляет=)

Типа, - "сгорел сарай, - гори и хата!"
Жди новых полезных санкций шизоид.
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06.07.2021 13:26 Відповісти
оно нє отстойнік - воно помпа для нагнітання нелегальщини в ЄС
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06.07.2021 13:27 Відповісти
В Білорусії колгосп "Червона бульба".
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06.07.2021 13:30 Відповісти
Эмигранты попадают в Беларусь из рашки. Рашка бизнес партнер Меркель. Значит надо отправлять эмигрантов Меркель.
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06.07.2021 13:32 Відповісти
...на свою же жопу, Крэпкый Картошэк, приключений ищет ...и найдет таки..))
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06.07.2021 13:32 Відповісти
Вполне себе мудрое решение.
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06.07.2021 13:32 Відповісти
Все карты на столе.....Беженцы следуют по маршруту - Ближний Восток - путлерстан - Белорусь (один из вариантов)- Европа. Узурпатор сговорился с обнуленышем о массовой переброске несчастных .Цель очевидна :-Создать проблемы соседям! Беженцы стали заложниками в многоходовочке последних диктаторов.
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06.07.2021 13:33 Відповісти
Біженцям треба наводити порядок на своїй батьківщині, а не бігати по всій земній кулі у пошуку халявного щастя.
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06.07.2021 13:52 Відповісти
Когда "дружеские" ордынские самолеты разрушат ваш дом , больницу и муниципалитет,вам захочется покинуть родную Сирию или Ирак или ... И в отправится в поисках лучшей жизни . В странах ЕС до сих пор существует закон о жертвах военных действий и политических преследований. Потому туда и прут все несчастные. Но, уже в расеи они нелегалы и вне закона. Орда должна возвращать их домой,однако, фюреру выгодно доставить их к границе....
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06.07.2021 14:15 Відповісти
Проблеми від сусідів -- проблеми сусідам.
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07.07.2021 07:21 Відповісти
Нелегалы прямо в наглую границу переходят? Чего Литва огонь на поражение не открывает?
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06.07.2021 13:34 Відповісти
Бо переходять під прикриттям білоруських прикордонників.
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06.07.2021 13:36 Відповісти
Прямо таки погранцы спинами негров прикрывают, и колючку режут? Ну если так, копайте ров вдоль границы, пригодится в любом случае.
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06.07.2021 13:39 Відповісти
Литві лишилося тільки "огонь на поражение", щоб прикрити дупу тіхановській))
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07.07.2021 07:23 Відповісти
О. Опять с Украиной границу открыл 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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06.07.2021 13:36 Відповісти
На каком основании страна может удерживать у себя транзитных иностранных граждан?
Наш пограничник решает, кого из иностранцев пускать в Венгрию, а кого оставить себе?
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06.07.2021 13:39 Відповісти
Понятно,что все эти транзитеры в Беларуси появились из России, но у Бацьки кишка тонка отправить их обратно. Будеть выталкивать их в Европу, а Россия еще пришлет. Польше и Литве нужно строить на границе ров с крокодилами.
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06.07.2021 13:39 Відповісти
Лукашенко заявил, что не будет делать из Беларуси "отстойник" для мигрантов-нелегалов: "Они же не к нам идут, а в просвещенную Европу" - Цензор.НЕТ 3021
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06.07.2021 15:33 Відповісти
Беларусь такой рай на земле, а все бегут в загнивающую Европу, странно Лука, да ?
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06.07.2021 13:56 Відповісти
У Луки немає стільки грошей, як у Меркель, хоча б своїх нагодувати вистачало після геноцидних санкцій.
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07.07.2021 07:27 Відповісти
Простой вопрос, а как они в Белорусь попадают? тоже нелегально?
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06.07.2021 13:58 Відповісти
Не собирается,а придётся. Эрдоган тоже вон не собирался.
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06.07.2021 14:41 Відповісти
Зачем отстойник на отстойник менять!
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06.07.2021 15:11 Відповісти
Вот это парочка собралась - Лука Мудищев и *****

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06.07.2021 15:26 Відповісти
вони ж не з "освіченої Європи" до нього попадають, а з "брАтСкаЙ рАзіЇ", то чому він їх не відправляє їх в зад до пукіна?? І як кацапія може бути "бРатсКай", якщо вони так сильно завалюють його нелегалами?
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07.07.2021 01:02 Відповісти
 
 