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З ініціативи України в ОНН проведуть онлайн-засідання з протидії дезінформації, - Кулеба

З ініціативи України в ОНН проведуть онлайн-засідання з протидії дезінформації, - Кулеба

В ООН відбудеться онлайн-засідання на тему "Перевірка фактів як світова практика щодо протидії дезінформації та неправдивим відомостям" з ініціативи України.

Про це в Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Вже завтра за ініціативи України в ООН вперше відбудеться онлайн-засідання високого рівня на тему "Перевірка фактів як глобальна практика з протидії дезінформації та неправдивим відомостям", - йдеться в повідомленні.

Так, організаторами засідання виступають Україна, США, Литва, ЄС, Республіка Корея, Коста-Ріка, Гана, Департамент глобальних комунікацій Секретаріату ООН.

За словами глави МЗС, участь візьмуть також представники Facebook, ООН, МЗС Литви, іноземні дипломати, міжнародні та українські експерти.

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"Ключові теми: перевірка фактів та джерел інформації, діяльність онлайн-платформ, сучасні тенденції боротьби з дезінформацією, можливості для співпраці. Роки токсичної російської пропаганди навчили нас перемагати у світі фейків, правд та спільнот. Іншого вибору не було, якщо хотілося вижити. Це приклад, як Україна перетворила вразливість на власну додану вартість. Іншими словами, російська пропаганда зробила Україну сильнішою. Захід в ООН - це частина системних зусиль всередині України (центри протидії дезінформації при РНБО та МКІП, мережа неурядових організацій) та за кордоном", - підкреслив Кулеба.

Міністр нагадав, що минулого тижня Україна також ініціювала в Женеві спільну заяву від імені майже шістдесяти держав про негативний вплив дезінформації на права людини.

Автор: 

дезінформація (343) ООН (3358) Кулеба Дмитро (3604)


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Архістратиг геополітики ********** !!!)))
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06.07.2021 13:27 Відповісти
Начался сеанс колективного вранья - "..российская агентура использовала Зеленского в качестве агента прикрытия в вопросе об утечке конфиденциальной информации по делу "вагнеровцев", использовав наличие юридического иммунитета президента. В этом случае факт признания Зеленским передачи им сведений составляющих государственную тайну третьему лицу не подлежат уголовному расследованию в связи с наличием уголовного иммунитета. Такова трактовка офиса генерального прокурора изложенная в документе от 05.07.2021 г. №27/3-2071. "(с)
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06.07.2021 13:40 Відповісти
 
 