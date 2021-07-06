З ініціативи України в ОНН проведуть онлайн-засідання з протидії дезінформації, - Кулеба

В ООН відбудеться онлайн-засідання на тему "Перевірка фактів як світова практика щодо протидії дезінформації та неправдивим відомостям" з ініціативи України.

Про це в Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Вже завтра за ініціативи України в ООН вперше відбудеться онлайн-засідання високого рівня на тему "Перевірка фактів як глобальна практика з протидії дезінформації та неправдивим відомостям", - йдеться в повідомленні.

Так, організаторами засідання виступають Україна, США, Литва, ЄС, Республіка Корея, Коста-Ріка, Гана, Департамент глобальних комунікацій Секретаріату ООН.

За словами глави МЗС, участь візьмуть також представники Facebook, ООН, МЗС Литви, іноземні дипломати, міжнародні та українські експерти.

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"Ключові теми: перевірка фактів та джерел інформації, діяльність онлайн-платформ, сучасні тенденції боротьби з дезінформацією, можливості для співпраці. Роки токсичної російської пропаганди навчили нас перемагати у світі фейків, правд та спільнот. Іншого вибору не було, якщо хотілося вижити. Це приклад, як Україна перетворила вразливість на власну додану вартість. Іншими словами, російська пропаганда зробила Україну сильнішою. Захід в ООН - це частина системних зусиль всередині України (центри протидії дезінформації при РНБО та МКІП, мережа неурядових організацій) та за кордоном", - підкреслив Кулеба.

Міністр нагадав, що минулого тижня Україна також ініціювала в Женеві спільну заяву від імені майже шістдесяти держав про негативний вплив дезінформації на права людини.