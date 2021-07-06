РФ перекинула в ОРДЛО нові партії озброєння і боєприпасів, серед яких БПЛА, мобільні комплекси зв'язку і протипіхотні міни, - розвідка

Командування Збройних Сил РФ продовжує посилювати бойові здатності з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за минулий місяць через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ були завезені понад 3 тис. тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва. Зокрема, безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв’язку та радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни.

Крім того, на тимчасово окуповану територію прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з’єднань і частин 8 армії Південного військового округу Збройних Сил РФ для організації та проведення занять з підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ.

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