УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4573 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 721 15

РФ перекинула в ОРДЛО нові партії озброєння і боєприпасів, серед яких БПЛА, мобільні комплекси зв'язку і протипіхотні міни, - розвідка

РФ перекинула в ОРДЛО нові партії озброєння і боєприпасів, серед яких БПЛА, мобільні комплекси зв'язку і протипіхотні міни, - розвідка

Командування Збройних Сил РФ продовжує посилювати бойові здатності з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за минулий місяць через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ були завезені понад 3 тис. тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва. Зокрема, безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв’язку та радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни.

Крім того, на тимчасово окуповану територію прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з’єднань і частин 8 армії Південного військового округу Збройних Сил РФ для організації та проведення занять з підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі, - розвідка

Автор: 

безпілотник (4198) Міноборони (7401) розвідка (3866)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
"Голвне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора!" -архістратиг ********** Віслючок Оманський !!!)))
показати весь коментар
06.07.2021 13:37
+5
Наверное готовятся к перемирию и мирному плану-ЗЕ
показати весь коментар
06.07.2021 13:41
+5
Совок за несколько лет до своей кончины также пыжылся, корячился и бряцал военными железяками.
показати весь коментар
06.07.2021 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
конечно, за семь лет "шахтёры " маладых рыцпублик стали такими развитыми,
что в шахтах оружие уже давно не добывают?
показати весь коментар
06.07.2021 13:36 Відповісти
"Голвне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора!" -архістратиг ********** Віслючок Оманський !!!)))
показати весь коментар
06.07.2021 13:37 Відповісти
Та що ви розумієте,нудно просто пєрєстать стрєлять,і погоджуватись на все,і нікого не вб'ють
показати весь коментар
06.07.2021 13:41 Відповісти
ага, нікого не вб'ють, але замучать до самогубства ...
показати весь коментар
06.07.2021 13:54 Відповісти
Наверное готовятся к перемирию и мирному плану-ЗЕ
показати весь коментар
06.07.2021 13:41 Відповісти
Совок за несколько лет до своей кончины также пыжылся, корячился и бряцал военными железяками.
показати весь коментар
06.07.2021 13:47 Відповісти
Порошенко розвантажує військову техніку на фронті [НАЖИВО]

https://www.youtube.com/watch?v=Fmy2aSNwNwI
показати весь коментар
06.07.2021 13:50 Відповісти
Шахтёры в шахтах все новые сакравиша находят Чтоб вы, суки, на этих минах сами и повзлетали! К светлым идеалам каманизма и колбасе по 2 20
показати весь коментар
06.07.2021 14:03 Відповісти
Вава з'їздить до фуйла і все поріШає.
показати весь коментар
06.07.2021 14:04 Відповісти
загляне йому у сраку)
показати весь коментар
06.07.2021 14:12 Відповісти
Такого просто не может быть, бо у Додика в голове война уже давно закончилась...
показати весь коментар
06.07.2021 14:46 Відповісти
Нужно просто перестать стрелять (с) и хлопает глазами
показати весь коментар
06.07.2021 15:57 Відповісти
Этого не может быть! Путин хочет мира. Спросите у Зеленского.
показати весь коментар
06.07.2021 16:10 Відповісти
Будут, в условиях отдаленных от мирных, новых россиян готовить к российско-талибанской войне. Ну чтобы "черные тюльпаны" мясо возили не в российские города, а в "народные". Хотя можно будет вообще ни куда не возить, а прямо там, у таджиков, закапывать. Вопросов все-равно ни кто задавать не будет ...
показати весь коментар
06.07.2021 20:00 Відповісти
Бубочка не може по іншому......Оманський зашквар у дії!
показати весь коментар
06.07.2021 20:48 Відповісти
 
 