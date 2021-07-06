УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4573 відвідувача онлайн
Новини
1 976 17

У Білорусі скасували дозвіл на мовлення українських телеканалів "Kvartal TV" і "UA"

У Білорусі скасували дозвіл на мовлення українських телеканалів

Рішенням Міністерства інформації Білорусі від 5 липня анульовані дозволи на поширення на території країни двох іноземних телепрограм UA і Kvartal TV.

Як передає Цензор.НЕТ, про це білоруському Держагентству БЕЛТА повідомили в міністерстві.

"Підставою для ухвалення рішення стало порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ. В ефірі українських телепрограм виявлена ​​реклама, яка не заявлена ​​при отриманні дозволів на мовлення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскандидату в президенти Білорусі Бабарику дали 14 років в'язниці

Автор: 

Білорусь (7938) Квартал-95 (183) телебачення (1172)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
"квартал" заборонили? ну це ногою прямо в пах
показати весь коментар
06.07.2021 13:38
+9
А с чего же Вовчик будет харчеваться? Ааааа, совсем забыл, он же в Украине возглавил коррупцию.
показати весь коментар
06.07.2021 13:42
+7
какое горе! теперь бяларусы не увидят "Скотов" и "Слугу Урода".
показати весь коментар
06.07.2021 13:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пусть смотрит скобееву с мужем
показати весь коментар
06.07.2021 13:37 Відповісти
"квартал" заборонили? ну це ногою прямо в пах
показати весь коментар
06.07.2021 13:38 Відповісти
.....какое горе.... опять происки Пороха?......
показати весь коментар
06.07.2021 14:00 Відповісти
хто зна...
показати весь коментар
06.07.2021 14:02 Відповісти
А с чего же Вовчик будет харчеваться? Ааааа, совсем забыл, он же в Украине возглавил коррупцию.
показати весь коментар
06.07.2021 13:42 Відповісти
Как же в картофельном дурдоме теперь без сватов?
показати весь коментар
06.07.2021 13:43 Відповісти
Вместо них в сетке вещания появится БелSat и Nexta.
показати весь коментар
06.07.2021 13:46 Відповісти
какое горе! теперь бяларусы не увидят "Скотов" и "Слугу Урода".
показати весь коментар
06.07.2021 13:46 Відповісти
Це така подяка Зелі від Луки що той злив йму вагнерівців.
показати весь коментар
06.07.2021 13:47 Відповісти
ну, вывод однозначен :
"квартал" - везде опасен ...
показати весь коментар
06.07.2021 13:49 Відповісти
Что, не помогло Зеленскому вылизывание дупы Лукашенко?
показати весь коментар
06.07.2021 13:53 Відповісти
Не хвилюйтеся. ПрезЕдент не обідніє, бо ліцензію на роботу його російського телеканалу ;Сваты-TV; не анулювали.
показати весь коментар
06.07.2021 13:54 Відповісти
ну слава Богу , тут чуть інфаркт не отримав. А якщо серьозно , фабрика в Ліпецьку це пісець як погано , а телеканал? то другоэ
показати весь коментар
06.07.2021 14:20 Відповісти
" Квартал TV - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинский развлекательный телеканал, входящий в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 медиаконгломерат «https://ru.wikipedia.org/wiki/1%2B1_Media 1+1 Media ». Телеканал начал своё вещание 4 августа 2016 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_TV_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_TV_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-2 [2] "

Вава співлясник бабломойського з мертвечуком? Як неВдобно полУчаєтьсяь.
показати весь коментар
06.07.2021 14:01 Відповісти
*****!!! "квартал" за шоо?
показати весь коментар
06.07.2021 14:15 Відповісти
А что случилось? Мы же "одиннарот" и у нас общая история! Это какой-то фашизм!
показати весь коментар
06.07.2021 15:04 Відповісти
У Білорусі скасували дозвіл на мовлення українських телеканалів "Kvartal TV" і "UA" - Цензор.НЕТ 3691
показати весь коментар
06.07.2021 15:21 Відповісти
 
 