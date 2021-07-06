У Білорусі скасували дозвіл на мовлення українських телеканалів "Kvartal TV" і "UA"
Рішенням Міністерства інформації Білорусі від 5 липня анульовані дозволи на поширення на території країни двох іноземних телепрограм UA і Kvartal TV.
Як передає Цензор.НЕТ, про це білоруському Держагентству БЕЛТА повідомили в міністерстві.
"Підставою для ухвалення рішення стало порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ. В ефірі українських телепрограм виявлена реклама, яка не заявлена при отриманні дозволів на мовлення", - йдеться в повідомленні.
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"квартал" - везде опасен ...
Вава співлясник бабломойського з мертвечуком? Як неВдобно полУчаєтьсяь.