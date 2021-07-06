Рудик є громадянкою України. Жодного іншого громадянства вона не має і ніколи не мала, - пресслужба "Голосу"

Глава партії "Голос" Кіра Рудик є громадянкою України. Жодного іншого громадянства вона не має і ніколи не мала.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі партії "Голос".

Як повідомлялося, вчора, 5 липня, в ефірі каналу "Україна 24" лідерка партії "Голос" Кіра Рудик тричі не відповіла на запитання, чи має вона громадянство США. "Я народилася в Україні, є українкою і завжди нею була", - заявила Рудик.

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Сьогодні в пресслужбі партії "Голос" заявили, що Кіра Рудик є громадянкою України і жодного іншого громадянства вона не має, і ніколи не мала.

"Вчора в ефірі каналу "Україна 24" лідерка партії" Голос "Кіра Рудик сказала, що завжди була і є українкою. Вона є громадянкою України. Жодного іншого громадянства, зокрема громадянства США, Кіра Рудик не має і ніколи не мала. Кіра Рудик в 2019 році свідомо обрала шлях політика і пішла змінювати країну в український парламент. Своє майбутнє вона пов'язує тільки з Україною", - зазначили в пресслужбі.

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