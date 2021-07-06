УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4573 відвідувача онлайн
Новини
3 693 37

Рудик є громадянкою України. Жодного іншого громадянства вона не має і ніколи не мала, - пресслужба "Голосу"

Рудик є громадянкою України. Жодного іншого громадянства вона не має і ніколи не мала, - пресслужба

Глава партії "Голос" Кіра Рудик є громадянкою України. Жодного іншого громадянства вона не має і ніколи не мала.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі партії "Голос".

Як повідомлялося, вчора, 5 липня, в ефірі каналу "Україна 24" лідерка партії "Голос" Кіра Рудик тричі не відповіла на запитання, чи має вона громадянство США. "Я народилася в Україні, є українкою і завжди нею була", - заявила Рудик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я народилася в Україні і я українка", - глава партії "Голос" Рудик у відповідь на запитання про американське громадянство. ВIДЕО

Сьогодні в пресслужбі партії "Голос" заявили, що Кіра Рудик є громадянкою України і жодного іншого громадянства вона не має, і ніколи не мала.

"Вчора в ефірі каналу "Україна 24" лідерка партії" Голос "Кіра Рудик сказала, що завжди була і є українкою. Вона є громадянкою України. Жодного іншого громадянства, зокрема громадянства США, Кіра Рудик не має і ніколи не мала. Кіра Рудик в 2019 році свідомо обрала шлях політика і пішла змінювати країну в український парламент. Своє майбутнє вона пов'язує тільки з Україною", - зазначили в пресслужбі.

Також читайте: "Рейдерство в партії "Голос". Партія записується на кумів-сватів", - депутатка "Голосу" Устінова

Автор: 

громадянство (1074) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
А чего тогда ломалась, как девственница?
показати весь коментар
06.07.2021 13:41
+5
А может она девственница?))
показати весь коментар
06.07.2021 13:42
+4
Один не алкаш за рулем, другой не наркоша, даже у этой мадамс нет паспорта США! Откуда взялись все эти кристально честные люди в наше нелегкое время?!
показати весь коментар
06.07.2021 13:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чего тогда ломалась, как девственница?
показати весь коментар
06.07.2021 13:41 Відповісти
А может она девственница?))
показати весь коментар
06.07.2021 13:42 Відповісти
Это же кто то столько выпил.....хотя она с баблом, мог кто то себя заставить и сделать тете приятно.
показати весь коментар
06.07.2021 13:43 Відповісти
я там сомневаюсь шо приятно, но в целом вы прав, хоте вечером она нормальная, если фонари не светят...и окна. и ты в лесу. и три недели. и есть литр водки. и вина. и пива. 5 литров.)
показати весь коментар
06.07.2021 13:49 Відповісти
Дрочите на нее? Не ну вы нормальные!? Фродо ты наверное по мужикам спец, если нормальная женщина не нравится!
показати весь коментар
06.07.2021 14:05 Відповісти
Ты слышал как она на вопрос о гражданстве ТРИ раза отвечала?
Ну ненормальная она!
показати весь коментар
06.07.2021 14:29 Відповісти
Так вот оно чё...
показати весь коментар
06.07.2021 13:44 Відповісти
Сам вчера слышал!
Тоже без боя не сдаётся))))
показати весь коментар
06.07.2021 13:41 Відповісти
И все сразу поферили....как то и не смешно.
показати весь коментар
06.07.2021 13:42 Відповісти
Один не алкаш за рулем, другой не наркоша, даже у этой мадамс нет паспорта США! Откуда взялись все эти кристально честные люди в наше нелегкое время?!
показати весь коментар
06.07.2021 13:45 Відповісти
ну так шоу-бизнес. там всё через...
показати весь коментар
06.07.2021 13:57 Відповісти
через тернии к звездам
показати весь коментар
06.07.2021 21:26 Відповісти
Так а почему она стесняется своего гражданства Украины, что вместо нее об этом говорит пресс-служба?
показати весь коментар
06.07.2021 13:48 Відповісти
кстати, следует осторожней относиться, ибо уже стока было - зашквар прикрывает что-то иное. например вроде тот же "Корабельный сосун" прикрывал кажется братуху Ермачка - результат - все ржут над сосунами, а братуху тихонько отпинали и припрятали залечь. так и тут - она либо "картинка Москаля - она шо довб*й*б?"
или чет опять обосрались и отвлекают "хайп" то.
(поступаю на курсы сыщиков в Хогвартс )
показати весь коментар
06.07.2021 13:55 Відповісти
Потому что если она сама лично начнет отрицать наличие у неё гражданства США, то она его вполне может лишиться. А пресс-служба может болтать о чем угодно без последствий. Рассчитано на последних лохов.
показати весь коментар
06.07.2021 14:44 Відповісти
Почему она лично это не подтвердила ?
Не по тому что понимает что если что, это усугубит ее положение, ей предъявят обман.
А так, она не сказала не да не нет , оставила поле для манёвров
показати весь коментар
06.07.2021 13:50 Відповісти
Потому что сказав "не имею", она нарушит американский закон, а там с такими поступают просто. Уж очень не хочется терять то, чего она "не имеет". А то, что болтает пресс-служба, это к делу не пришьешь
показати весь коментар
06.07.2021 14:46 Відповісти
Какая разніца😉
показати весь коментар
06.07.2021 13:51 Відповісти
может это "хайп" такой?

либо просто баба - под стать Охламонии - сперва шевелятся губы, потом издаются звуки, потом думает, а уже потом что-то понятное говорит?
ибо Янукович реально проффесор, если сравнить шо три одних и тех же вопроса = однотипное бу-бу-бу, а потом целая пресс-служба говорит что она не такая, а просто все вот такие гадкие и ваапще не будет она с ними больше гутарить так как у них в Техасе все большое(даже кретинизм)
показати весь коментар
06.07.2021 13:52 Відповісти
Ой, у Зеленського взагалі російське громадянство.
показати весь коментар
06.07.2021 13:52 Відповісти
а вот с этого места, пожалуйста, подробнее. есть сцылка на доки мвд рф-ии?
показати весь коментар
06.07.2021 14:01 Відповісти
Может тебе ещё на рояле сыграть!
показати весь коментар
06.07.2021 14:10 Відповісти
жги. только без фанатизма.
показати весь коментар
06.07.2021 14:13 Відповісти
Вілла в Криму перереєстрована згідно російського законодавства. РФ прийняла закон що громадяни інших держав не мають права мати нерухомість на території окупованого півострова.
показати весь коментар
06.07.2021 14:13 Відповісти
это, конечно, прецедент. но еще лучше прямые доки. раньше рф-ия из этого тайны не делала. а почему оппозиция помалкивает и прочие "борцуны"? вопрос риторический.
показати весь коментар
06.07.2021 14:23 Відповісти
Никто не помалкивает, просто сделать с этим ничего нельзя. Пока он лично не сознается, нет никаких оснований считать, что гражданин Роисси Зеленский, Владимир Александрович, который владеет той самой недвижимостью в Крыму, и президент Украины Зеленский, Владимир Александрович - это одно и тоже лицо. А органами, которым по долгу службы положено исследовать подобные случаи, руководит друг детства этого самого Зеленского, поэтому ждать от них объективности смешно.
показати весь коментар
06.07.2021 14:51 Відповісти
землю не мають права,а не нерухомість
показати весь коментар
06.07.2021 18:24 Відповісти
Вот только чет она, как Царев о второй мировой войне, отвечает на вопрос о паспорте неадекватно!! Случайность - не думаю
https://censor.net/ru/comments/locate/3275385/01921441-129a-72ff-8b2a-4287bd249dd4
показати весь коментар
06.07.2021 13:53 Відповісти
То чому вона сама одразу це не сказала? Смердить брехнею.
показати весь коментар
06.07.2021 14:17 Відповісти
Если откопают гражданство Рудик, то с пресс-службы взятки гладки, ну соврали, ну и что? А вот если бы она утверждала, что гражданства США не имеет и соврала - это был бы скандал. Если Кира петляет и молчит, а заявляет пресс-служба, значит гражданство, все-таки, есть.
показати весь коментар
06.07.2021 14:17 Відповісти
Это был бы не скандал, а основание её этого самого гражданства лишить. Публичное отрицание своего американского гражданства - это нарушение законов в США. Вот потому она и пытается пропетлять.
показати весь коментар
06.07.2021 14:53 Відповісти
Також вона є нардепом , якому байдужа доля підприємців Украіни , оскільки звернення не було розглянуто за 1,5 місяці!!!
показати весь коментар
06.07.2021 15:18 Відповісти
Румынское гражданство у нее наверняка есть
показати весь коментар
06.07.2021 16:15 Відповісти
ТАК ЧТО ОНА КАК НЕДОРАЗВИТАЯ повторяла одно и то же ---РАЗ ЧЕТКО НЕ СМОГЛА ОТВЕТИТЬ ЗНАЧИТ БРЕШЕТ !!!!
показати весь коментар
06.07.2021 16:28 Відповісти


- Ви маєте громадянство США?
- Я народилася і виросла в Україні.

- Ви маєте громадянство США?
- Я українка.
- Ви маєте громадянство США?
- Я є громадянкою України.
- Ви маєте громадянство США?
- Жодного іншого громадянства не маю і ніколи не мала.
- Ви маєте громадянство США?
показати весь коментар
06.07.2021 17:01 Відповісти
 
 