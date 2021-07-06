Рудик є громадянкою України. Жодного іншого громадянства вона не має і ніколи не мала, - пресслужба "Голосу"
Глава партії "Голос" Кіра Рудик є громадянкою України. Жодного іншого громадянства вона не має і ніколи не мала.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі партії "Голос".
Як повідомлялося, вчора, 5 липня, в ефірі каналу "Україна 24" лідерка партії "Голос" Кіра Рудик тричі не відповіла на запитання, чи має вона громадянство США. "Я народилася в Україні, є українкою і завжди нею була", - заявила Рудик.
Сьогодні в пресслужбі партії "Голос" заявили, що Кіра Рудик є громадянкою України і жодного іншого громадянства вона не має, і ніколи не мала.
"Вчора в ефірі каналу "Україна 24" лідерка партії" Голос "Кіра Рудик сказала, що завжди була і є українкою. Вона є громадянкою України. Жодного іншого громадянства, зокрема громадянства США, Кіра Рудик не має і ніколи не мала. Кіра Рудик в 2019 році свідомо обрала шлях політика і пішла змінювати країну в український парламент. Своє майбутнє вона пов'язує тільки з Україною", - зазначили в пресслужбі.
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Ну ненормальная она!
Тоже без боя не сдаётся))))
или чет опять обосрались и отвлекают "хайп" то.
(поступаю на курсы сыщиков в Хогвартс )
Не по тому что понимает что если что, это усугубит ее положение, ей предъявят обман.
А так, она не сказала не да не нет , оставила поле для манёвров
либо просто баба - под стать Охламонии - сперва шевелятся губы, потом издаются звуки, потом думает, а уже потом что-то понятное говорит?
ибо Янукович реально проффесор, если сравнить шо три одних и тех же вопроса = однотипное бу-бу-бу, а потом целая пресс-служба говорит что она не такая, а просто все вот такие гадкие и ваапще не будет она с ними больше гутарить так как у них в Техасе все большое(даже кретинизм)
https://censor.net/ru/comments/locate/3275385/01921441-129a-72ff-8b2a-4287bd249dd4
- Ви маєте громадянство США?
- Я народилася і виросла в Україні.
- Ви маєте громадянство США?
- Я українка.
- Ви маєте громадянство США?
- Я є громадянкою України.
- Ви маєте громадянство США?
- Жодного іншого громадянства не маю і ніколи не мала.
- Ви маєте громадянство США?