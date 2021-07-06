Потрібно створити окреме відомство, яке відповідатиме виключно за зв'язок з українцями за кордоном, - посол Дещиця
Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця вважає за необхідне створення окремого відомства чи міністерства, яке б відповідало виключно за зв'язок з українцями за кордоном.
Про це він заявив сьогодні на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Важливим елементом, який мав би координувати роботу з українцями в Польщі, а також, гадаю, і в усьому світі, мало б бути або відомство, або міністерство в Києві, яке б відповідало виключно за зв'язок з українцями за кордоном", - сказав він.
На його думку, потенціал співпраці із закордонними українцями є дуже великим.
Топ коментарі
+5 Палєо Мустьє
показати весь коментар06.07.2021 13:59
+3 Дід Панас #485622
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+2 Фродо Странник
показати весь коментар06.07.2021 13:59
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Сайт русско язычный, и тут общаются на разных языках, где необходимо, я общаюсь на родном .
Русско язычный сайт рассчитан на узко челюстных, пусть читают все что о них думают .
Меня достали все со своими вопросами про флаг
Неделю назад был польский, сейчас немецки, через две недели ещё какой то будет, работа у меня такая.
Но многим это не даёт покоя, какая разница что да флаг, или писать нужно сидя дома ….
Соромно цього не знати.
Ти хто хоче виховувати дітей українцями - і так це роблять. Основна перешкода для того щоб діти відвідували мовні курси, суботню школу, інши українські заходи - низька щільність розселення громади, зайнятість батьків та банальна байдужість.
https://plastusa.org/en/
https://cym.org/
А півтори години в один бік раз на тиждень я їзжу вже вісім років поспіль і вважаю що мені пощастило.