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Потрібно створити окреме відомство, яке відповідатиме виключно за зв'язок з українцями за кордоном, - посол Дещиця

Потрібно створити окреме відомство, яке відповідатиме виключно за зв'язок з українцями за кордоном, - посол Дещиця

Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця вважає за необхідне створення окремого відомства чи міністерства, яке б відповідало виключно за зв'язок з українцями за кордоном.

Про це він заявив сьогодні на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Важливим елементом, який мав би координувати роботу з українцями в Польщі, а також, гадаю, і в усьому світі, мало б бути або відомство, або міністерство в Києві, яке б відповідало виключно за зв'язок з українцями за кордоном", - сказав він.

На його думку, потенціал співпраці із закордонними українцями є дуже великим.

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Автор: 

Польща (8526) посол (1105) українці (2538) Дещиця Андрій (109)


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Топ коментарі
+5
досить плодити нікому не потрібні бюрократичні контори. їх і так вистачає.
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06.07.2021 13:59
+3
И наблюдательный совет при этом ведомстве не забудьте создать. Вон лысый из квартала до сих пор без дела тыняется....
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06.07.2021 14:00
+2
Охрененть. Сколько ещё плодить ведомств, структур...и прочих чиновничьих кормушек???
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06.07.2021 13:59
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досить плодити нікому не потрібні бюрократичні контори. їх і так вистачає.
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06.07.2021 13:59 Відповісти
Родственников, друганов то трудоустраивать надо...Или кому то временный "запасной аэродром" отсидки перед новыми назначениями.
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06.07.2021 14:00 Відповісти
колись зустрічав інформацію, що ефективність нашої державної системи десь на рівні африканських бантустанів лише тільки жЕре та сЕре...
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06.07.2021 14:06 Відповісти
Охрененть. Сколько ещё плодить ведомств, структур...и прочих чиновничьих кормушек???
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06.07.2021 13:59 Відповісти
И наблюдательный совет при этом ведомстве не забудьте создать. Вон лысый из квартала до сих пор без дела тыняется....
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06.07.2021 14:00 Відповісти
очередное сборище дармоедов нужно организовать.. что толку от министерств когда они ни за чтоне отвечают.. видать пан хоче кусок пирога надкусить..
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06.07.2021 14:00 Відповісти
другими словами, вы их в покое и там не оставите ….
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06.07.2021 14:01 Відповісти
а ти i сам у посольства нe ходиш? цe ж тe самe
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06.07.2021 14:35 Відповісти
С какого мне у него ходить ?
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06.07.2021 15:08 Відповісти
а у тeбe просто правпорeць або знання узкого язьiка
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06.07.2021 16:20 Відповісти
На заборе хер нарисован, можешь не проверять, не настоящий ( это про картинку флага)
Сайт русско язычный, и тут общаются на разных языках, где необходимо, я общаюсь на родном .
Русско язычный сайт рассчитан на узко челюстных, пусть читают все что о них думают .
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06.07.2021 16:31 Відповісти
сайт двумовний протри очi. ти нeдогнав питання чи злився?
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06.07.2021 20:55 Відповісти
Злюсь
Меня достали все со своими вопросами про флаг
Неделю назад был польский, сейчас немецки, через две недели ещё какой то будет, работа у меня такая.
Но многим это не даёт покоя, какая разница что да флаг, или писать нужно сидя дома ….
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06.07.2021 23:19 Відповісти
просто твоi висєри нe спiвпадають з прапором занадто колхозно
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07.07.2021 09:01 Відповісти
А здавалось номальна людина !!!))))
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06.07.2021 14:01 Відповісти
Вошли во вкус
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06.07.2021 14:05 Відповісти
А как же! Создать Министерство по связях с украинцами за границей!
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06.07.2021 14:11 Відповісти
Ну чё вы раскудахтались. Просто нужно своих балбесов на хлебные места пристроить. Все так делаю, а шо так низзя?
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06.07.2021 14:26 Відповісти
да просто совкам в закритому просторi нe зрозумiти
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06.07.2021 14:40 Відповісти
Ця організація вже існує - консульська служба.
Соромно цього не знати.
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06.07.2021 14:39 Відповісти
вона нe покрива усiх питань. цiлe мiнiстeрство нe потрiбнe. а ось додатковi повноважeння i питання - можна. наприклад мовнi курси при вiд дeржави у школах крани проживання як то iншi дeржави роблять
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06.07.2021 14:47 Відповісти
Нам держава для мовних курсів не потрібна. Ці копійки в нас і самих є.

Ти хто хоче виховувати дітей українцями - і так це роблять. Основна перешкода для того щоб діти відвідували мовні курси, суботню школу, інши українські заходи - низька щільність розселення громади, зайнятість батьків та банальна байдужість.

https://plastusa.org/en/
https://cym.org/
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06.07.2021 17:31 Відповісти
ти привiв органiзацii якi в жопi жизнi нe водяться
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06.07.2021 20:42 Відповісти
Щодо "жопи жизні" не знаю, не бував. Надаю перевагу більш комфортним місцям, і держава мені для цього не дуже потрібна.
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06.07.2021 23:26 Відповісти
так тодi цe нe твоя тeма i влазить у нei цe рогулiзм
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07.07.2021 08:57 Відповісти
Як не моя? Це ж з такими як я пан Дещиця збирається налагоджувати взаємодію.
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07.07.2021 11:46 Відповісти
*** ти тормоз: він же не до тебе в хату прийде, а зро***ть послугу і хоч іди хоч ні
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07.07.2021 12:44 Відповісти
Ця "послуга" нікому не потрібна.
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07.07.2021 12:46 Відповісти
ну раз окрім тебе немає людей
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07.07.2021 12:51 Відповісти
тебе заставляють послугу брати? насильно
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07.07.2021 12:52 Відповісти
все залежить від того що вони запропонують
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07.07.2021 12:58 Відповісти
якщо тобі від школи прийде лист "від посольства буде у твоїй школі урок української" ти не захочеш цим скористатися, спробувати хоча б? будеш пертися як упертий баран за 3 години на урок в інше місто, бо ти сам собі все організував?
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07.07.2021 12:50 Відповісти
Такого листа трчно не прийде, бо в нашому селі українців - пів відсотка.
А півтори години в один бік раз на тиждень я їзжу вже вісім років поспіль і вважаю що мені пощастило.
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07.07.2021 16:20 Відповісти
а полякам приходить. у тeбe проблeма з порiвянням 30 хвилин iз 3 годинами?
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07.07.2021 20:32 Відповісти
так якщо ти упакований то проходь мимо чого людям баки заиваєш своєю упаковнiстю
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07.07.2021 20:33 Відповісти
У вас король самолета послал 30 пассажиров из самолета и тишина а вам неймется наплодить еще ведомств, потеряетесь совсем.
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06.07.2021 14:51 Відповісти
 
 