Потрібно створити окреме відомство, яке відповідатиме виключно за зв'язок з українцями за кордоном, - посол Дещиця

Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця вважає за необхідне створення окремого відомства чи міністерства, яке б відповідало виключно за зв'язок з українцями за кордоном.

Про це він заявив сьогодні на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Важливим елементом, який мав би координувати роботу з українцями в Польщі, а також, гадаю, і в усьому світі, мало б бути або відомство, або міністерство в Києві, яке б відповідало виключно за зв'язок з українцями за кордоном", - сказав він.

На його думку, потенціал співпраці із закордонними українцями є дуже великим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Низка країн ЄС підпишуть двосторонні декларації щодо євроінтеграції України, - Дещиця. ВIДЕО