Інфікування "дельта"-штамом коронавірусу може пробивати захист організму, отриманий від вакцини, - Кузін

Штам коронавірусу "Дельта" може впливати на ефективність вакцини, знижуючи її на 5-7%.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку штам "Дельта" викликав занепокоєння. За ним відбувалися певні спостереження. Що про нього відомо зараз? Він доволі швидко заміщує всі інші штами. Якщо, наприклад, у нас є звичайна популяція, циркулював звичайний "дикий" штам (тобто первинний, "уханський"), то штам "Дельта" його заміщує і дуже швидко поширюється в популяції. Він передається від людини до людини в 1,6 раза швидше, ніж звичайний вірус. Але найголовніше, коли людина інфікується цим мутованим штамом, вона частіше потребує інтенсивного лікування", - зазначив Кузін.

За його словами, країни, які зараз зіткнулися з цим штамом, реєструють не тільки цифри підвищення рівня захворюваності, а й значне зростання навантаження на інтенсивні палати лікування.

"Деякі країни також повідомляли, що потенційно цей вірус може впливати на ефективність вакцини. За наявними зараз даними, інфікування цим штамом дійсно може пробивати захист організму від вакцини. Він знижує ефективність тієї чи іншої вакцини. Однак це зниження варіюється в межах від 5% до 7%. Тобто, якщо ми казали, що вакцина захищає на 80%, то у разі інфікування "Дельтою" - це 72-73%. Але тим не менше вакцинація будь-якою вакциною, яка зараз дозволена і використовується в світі, захищатиме від ризику померти або госпіталізації, незважаючи на штам", - підкреслив головний санітарний лікар.

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