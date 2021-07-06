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Новини Коронавірус і карантин
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Інфікування "дельта"-штамом коронавірусу може пробивати захист організму, отриманий від вакцини, - Кузін

Інфікування

Штам коронавірусу "Дельта" може впливати на ефективність вакцини, знижуючи її на 5-7%.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку штам "Дельта" викликав занепокоєння. За ним відбувалися певні спостереження. Що про нього відомо зараз? Він доволі швидко заміщує всі інші штами. Якщо, наприклад, у нас є звичайна популяція, циркулював звичайний "дикий" штам (тобто первинний, "уханський"), то штам "Дельта" його заміщує і дуже швидко поширюється в популяції. Він передається від людини до людини в 1,6 раза швидше, ніж звичайний вірус. Але найголовніше, коли людина інфікується цим мутованим штамом, вона частіше потребує інтенсивного лікування", - зазначив Кузін.

За його словами, країни, які зараз зіткнулися з цим штамом, реєструють не тільки цифри підвищення рівня захворюваності, а й значне зростання навантаження на інтенсивні палати лікування.

"Деякі країни також повідомляли, що потенційно цей вірус може впливати на ефективність вакцини. За наявними зараз даними, інфікування цим штамом дійсно може пробивати захист організму від вакцини. Він знижує ефективність тієї чи іншої вакцини. Однак це зниження варіюється в межах від 5% до 7%. Тобто, якщо ми казали, що вакцина захищає на 80%, то у разі інфікування "Дельтою" - це 72-73%. Але тим не менше вакцинація будь-якою вакциною, яка зараз дозволена і використовується в світі, захищатиме від ризику померти або госпіталізації, незважаючи на штам", - підкреслив головний санітарний лікар.

Також читайте: До кінця року комерційного продажу вакцин проти COVID-19 не буде, - Кузін

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
https://mobile.twitter.com/Nat_anest do not resuscitate https://mobile.twitter.com/Nat_anest @Nat_anest https://mobile.twitter.com/Nat_anest/status/1411929790425219072 5 июл.

Оказывается, можно и не умирать от ковида.
Пример Израиля: все группы риска вакцинированы, рост случаев среди невакцинированных подростков (не группа риска) или вакцинированных не приводит к летальности и нагрузке на больницы.
Вакцина превращает ковид в ОРВИ.



Инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса может пробивать защиту организма, полученную от вакцины, - Кузин - Цензор.НЕТ 7661
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06.07.2021 14:03
+2
А может ученых эпидемиологов послушаем, а то все одни политшаманы и пропагандисты от коронобесов.
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06.07.2021 14:08
+1
Дегенерат
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06.07.2021 14:03
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Инфицирование! А не Инцифирование Шось модератор сегодня уставший
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06.07.2021 14:02 Відповісти
за такое бабло вы бы ваще с кресла не встал, даже за водкой(за пивом - мона))
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06.07.2021 14:06 Відповісти
Дегенерат
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06.07.2021 14:03 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Nat_anest do not resuscitate https://mobile.twitter.com/Nat_anest @Nat_anest https://mobile.twitter.com/Nat_anest/status/1411929790425219072 5 июл.

Оказывается, можно и не умирать от ковида.
Пример Израиля: все группы риска вакцинированы, рост случаев среди невакцинированных подростков (не группа риска) или вакцинированных не приводит к летальности и нагрузке на больницы.
Вакцина превращает ковид в ОРВИ.



Инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса может пробивать защиту организма, полученную от вакцины, - Кузин - Цензор.НЕТ 7661
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06.07.2021 14:03 Відповісти
Так так і має стати.
Іспанка теж свого часу скосила мільйони людей. А зараз це звичайнісінький штами грипу.
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06.07.2021 15:55 Відповісти
В Израиле сейчас ужесточаются ограничения и уколотых скоро позовут на 3-ю дозу.
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06.07.2021 16:04 Відповісти
Штамм коронавируса "дельта" может влиять на эффективность вакцины, снижая ее на 5-7%. Источник: https://censor.net/ru/n3275391\\\\\\\\

т.е. обосрал израильтян шо файзеру снизили вна треть эффективность посмотрев на Дельту?
за ссанитаром уже выехали....
Инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса может пробивать защиту организма, полученную от вакцины, - Кузин - Цензор.НЕТ 4119
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06.07.2021 14:05 Відповісти
В Эстонии снизили на 80%. Некоторые уколотые тут в запой ушли с горя.
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06.07.2021 16:02 Відповісти
Может пробивать, а может и не пробивать... О чём этот бред?
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06.07.2021 14:08 Відповісти
А может ученых эпидемиологов послушаем, а то все одни политшаманы и пропагандисты от коронобесов.
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06.07.2021 14:08 Відповісти
Все точки над и расставит осень-зима
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06.07.2021 14:17 Відповісти
В Украине Дельта -штамм практически не тестируется, это означает, что реальную ситуацию можно отслеживать по колличеству попавших в больницу и умерших, это означает , что данные о заболевших попадают на неделю позже, за которую можно увеличить вакцынацию, если Украина конечно получит вакцыну в достаточном колличестве в отличии от депутатов ВР или по крайней мере ввести упреждающий карантин, если конечно не ставить обратную цель по увеличению смертности,потому как в условиях пандемии проводить разпродажу ресурсов страны вместо того , что бы улучшать условия для предпринимательства населения как других странах ЕС(уменьшать кредитную ставку, уменьшать расходы бюддета по великому будивництві,а дать эти деньги в кредит под залог и пусть строят, проводить судебную и антирейдерскую реформу) выглядет не логично.
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06.07.2021 14:42 Відповісти
эпсилон-штамм, выходи сопливая тысячная разновидность ОРЗ пугать людишек
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06.07.2021 15:33 Відповісти
Инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса может пробивать защиту организма

на 100% и полностью обнуляет эффективность вакцины. Так правильно. Но в открытую они это никогда не признают. Иначе придётся срочно приостанавливать вакцинацию, а там крутятся огромные деньги.
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06.07.2021 15:59 Відповісти
Другими словами хто помре привитим від вірусу, спишуть у ці 7 відсотків. А може це 7 відсотків летальність
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06.07.2021 17:22 Відповісти
100% безопасных вакцин нету, хоть от чего... вот и ломай голову, попадешь в список "ну не повезло" или не попадешь... имею конкретные примеры людей которые будучи здоровыми привились от ковид... результат плачевный... вот и думай ... как то не хочется чтоб день прививки стал последним...
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06.07.2021 17:43 Відповісти
 
 